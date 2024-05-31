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порядку!!! В тур мы поехали с подругой 16-20 мая 2024 г. До этого я отдыхала с этим туроператором в Дагестане, поэтому выбор мой был очевиден. Скажу что организация не много отличалась в этих республиках, но мы остались довольны. Первый вечер была обзорка по Владикавказу, интересно, много информации, поразили собаки, которые очень дружелюбные и сопровождали на всём пути. Город влюбляет в себя… 2 день была- Ингушетия, и наконец-то то мы увидели горы в их величии, меня этот регион поразил своим непостоянством погоды, мы испытали все- солнце, дождь, снег. Единственный минус- гид Алехан, рассказывает интересно, НО нам бы общую хоть инфу дал про Ингушетию чем богаты, чем живут и пр., а то он то знает, а мы нет, очень много фамилий - фамилий на каждую башню и всё. А ещё очень хотелось слушать его, но и фотографироваться тоже, а времени на локациях он отдельно не давал, те ты либо слушаешь, либо идешь делать фото, а иначе потом всё в автобус и дальше. Но Ингушетия впечатлила!!! На 3 день были ущелья и Даргавский некрополь- с погодой очень повезло, был самый позитивный, самый интересный и понимающий гид Заур!!! Спасибо ему огромное, за время на локациях, за интересные истории из жизни, за позитивный настрой и обратную связь со своими гостями (нами) и конечно за доступную информацию!!!! 4 день мы были на канатке, на леднике- эмоции зашкаливали!!!! Сначала, я как то пыталась всё сравнить с Дагестаном, но потом поняла, что эти республики уникальны неповторимы, очень красивы, в них проживают очень гостеприимные люди. Ни на минуту не пожалела, о том что поехала и более того, хочу ехать смотреть, любоваться Кавказом дальше!!!! Про гостиницу - жили в Камелии, находится почти в центре, мы не прихотливы, кровать нормальная, душ, туалет в номере, холодильник был, на этаже кулер, завтрак заказываешь заранее- чай правда только чёрный и кофе растворимый, но есть кофейня прямо в отеле(с 10 утра), а так всё вкусно и мы наедались. Про пироги в Осетии даже говорить много не буду- они божественны!!! Так что помимо впечатлений, привезла ещё 3кг на талии))) но это другая история)) Спасибо за то, что делаете туризм доступным и интересным и безопасным!!!