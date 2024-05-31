Экскурсионные туры на 4 дня во Владикавказе

Найдено 24 тура в категории «4-дневные туры» во Владикавказе, цены от 18 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
44 900 за человека
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999 за человека
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 3724036 123 за человека
Загадочная Осетия
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Загадочная Осетия
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 2592525 148 за человека
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
🛣 Джиппинг
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 5000048 500 за человека
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 47 000 за человека
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 18 450 за человека
Легенды горцев. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 20 250 за человека
Выходные в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные в Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 18 450 за человека
В гостях у могучего Казбека. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В гостях у могучего Казбека. Зимнее путешествие
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
от 47 000 за человека
В гостях у могучего Казбека. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В гостях у могучего Казбека. Осеннее путешествие
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
12 сен в 10:00
10 окт в 10:00
от 47 000 за человека
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 20 295 за человека
Осетия и Ингушетия. Зимний экспресс-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осетия и Ингушетия. Зимний экспресс-тур
Начало: Владикавказ
27 дек в 10:00
28 дек в 10:00
от 18 400 за человека
Зимние выходные в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Осетии
Начало: Владикавказ
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 18 450 за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
42 900 за человека
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900 за человека
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
54 900 за человека
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59 900 за человека
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000 за человека
По ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя в 08:00
34 200 за человека
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Сегодня в 10:00
44 900 за человека
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600 за человека
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900 за человека
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Зимние выходные в Осетии
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
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    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • В
    Воронова
    31 мая 2024
    Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
    Путешествие было хорошо продуманно и организованно. Спасибо Вам за это!!! Очень познавательный и насыщенный экскурсиями тур. С нами были дети
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    13 и 14 лет, всем очень понравилось. Ездим с Большой Страной уже не в первые, все туры грамотно скомпонованы. Посмотрели все основные достопримечательности Северной Осетии и Ингушетии. Автобусы комфортные, гиды интересные! Рекомендую данный тур.

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Зимние выходные в Осетии
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Осетия и Ингушетия. Зимний экспресс-тур
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • Л
    Ларина
    27 мая 2024
    Легенды горцев. Экскурсионный тур
    В общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! Ну и обо всём по
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    порядку!!! В тур мы поехали с подругой 16-20 мая 2024 г. До этого я отдыхала с этим туроператором в Дагестане, поэтому выбор мой был очевиден. Скажу что организация не много отличалась в этих республиках, но мы остались довольны. Первый вечер была обзорка по Владикавказу, интересно, много информации, поразили собаки, которые очень дружелюбные и сопровождали на всём пути. Город влюбляет в себя… 2 день была- Ингушетия, и наконец-то то мы увидели горы в их величии, меня этот регион поразил своим непостоянством погоды, мы испытали все- солнце, дождь, снег. Единственный минус- гид Алехан, рассказывает интересно, НО нам бы общую хоть инфу дал про Ингушетию чем богаты, чем живут и пр., а то он то знает, а мы нет, очень много фамилий - фамилий на каждую башню и всё. А ещё очень хотелось слушать его, но и фотографироваться тоже, а времени на локациях он отдельно не давал, те ты либо слушаешь, либо идешь делать фото, а иначе потом всё в автобус и дальше. Но Ингушетия впечатлила!!! На 3 день были ущелья и Даргавский некрополь- с погодой очень повезло, был самый позитивный, самый интересный и понимающий гид Заур!!! Спасибо ему огромное, за время на локациях, за интересные истории из жизни, за позитивный настрой и обратную связь со своими гостями (нами) и конечно за доступную информацию!!!! 4 день мы были на канатке, на леднике- эмоции зашкаливали!!!! Сначала, я как то пыталась всё сравнить с Дагестаном, но потом поняла, что эти республики уникальны неповторимы, очень красивы, в них проживают очень гостеприимные люди. Ни на минуту не пожалела, о том что поехала и более того, хочу ехать смотреть, любоваться Кавказом дальше!!!! Про гостиницу - жили в Камелии, находится почти в центре, мы не прихотливы, кровать нормальная, душ, туалет в номере, холодильник был, на этаже кулер, завтрак заказываешь заранее- чай правда только чёрный и кофе растворимый, но есть кофейня прямо в отеле(с 10 утра), а так всё вкусно и мы наедались. Про пироги в Осетии даже говорить много не буду- они божественны!!! Так что помимо впечатлений, привезла ещё 3кг на талии))) но это другая история)) Спасибо за то, что делаете туризм доступным и интересным и безопасным!!!

    В общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! Ну
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    В гостях у могучего Казбека. Зимнее путешествие
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
    Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти во всех временах года.
    Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Легенды горцев. Экскурсионный тур
    Понравился гид Заурбек. Много интересной информации, которая была преподнесена непринужденно, доступно и с юмором.
    Понравился гид Заурбек. Много интересной информации, которая была преподнесена непринужденно, доступно и с юморомПонравился гид Заурбек. Много интересной информации, которая была преподнесена непринужденно, доступно и с юморомПонравился гид Заурбек. Много интересной информации, которая была преподнесена непринужденно, доступно и с юмором
  • М
    Марина
    18 мая 2024
    Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
    Поездкой довольна! Все было организовано четко и своевременно. Спасибо большое! Я уже рекомендую Большую Страну своим друзьям.
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
    Очень впечатляющий тур! За такое короткое время увидели и узнали столько нового и интересного. Природа бесподобна. Древние архитектуры - завораживают. Гиды - настоящие профессионалы. В следующем году поедем ещё!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «4-дневные туры»

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  4. Загадочная Осетия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
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