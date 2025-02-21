Зимняя Алания: конная прогулка, мастер-класс по пирогам и купание в горячих источниках

Пожить в уютном доме в горах, погостить в старинных селениях и выпить кофе на «лавочке счастья»
Зимой в горах может быть тепло! Не верите? — Едем с нами! Вас согреют осетинское гостеприимство, жар от дровяной печи, в которой готовятся знаменитые пироги, и горячие кофе и глинтвейн
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с видом на краски закатов над заснеженными вершинами.

Вас ждут яркие эмоции от прогулки верхом по лесу, катания на горных лыжах и качелях над глубоким обрывом.

Вы полюбуетесь потрясающими видами ущелий и долин, расслабитесь в горячих источниках и насладитесь блюдами от шеф-повара, пропитанными дымком костра. А на память о поездке у вас останутся видео и фотографии от профессионала.

Зимняя Алания: конная прогулка, мастер-класс по пирогам и купание в горячих источниках
Зимняя Алания: конная прогулка, мастер-класс по пирогам и купание в горячих источниках
Зимняя Алания: конная прогулка, мастер-класс по пирогам и купание в горячих источниках
Ближайшие даты:
21
фев
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 14 лет.

Проживание. «Tana Park Hotel» и «Guest House 1950». Двухместное размещение. За доплату возможно одноместное проживание.

Питание. Включено трёхразовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Владикавказу, ночь в горах

Встречаемся в аэропорту и едем во Владикавказ. Познакомимся поближе за обедом и вместе с нашим гидом-экскурсоводом прогуляемся по городу. Посмотрим на его историческую застройку и заглянем в несколько нетуристических мест, о которых знают даже не все местные.

После прогулки отправимся в горы, где разместимся в уютном гостевом доме.

Встреча, экскурсия по Владикавказу, ночь в горахВстреча, экскурсия по Владикавказу, ночь в горахВстреча, экскурсия по Владикавказу, ночь в горах
2 день

Кофе на «лавочке счастья», прогулка по старинным селениям, обед у костра и купание в горячих источниках

Проснувшись и позавтракав в окружении гор, едем к «лавочке счастья», расположенной на высоте 2500 метров на Архонском перевале. Отсюда открывается завораживающая панорама вершин, здесь парят орлы и ястребы. Вы насладитесь видами, свежим воздухом и вкусом горячего кофе.

После отправимся в Урсдонское ущелье, где посетим живописные старинные сёла Дагом, Урсдон. Посмотрим на башню Хестановых в селе Донисар и совершим подъём к Урсдонской наскальной крепости, резиденции легендарного предка осетин Ос-Багатара. Тут сохранилось пять сооружений, каждое из которых поражает мастерством строителей.

Пообедаем на природе у костра — щедрые угощения организует наш шеф-повар. Затем поднимемся к развалинам древнего селения Верхний Мизур. Вы полюбуетесь потрясающим видом Скалистого хребта, а «вишенкой на торте» станет купание в расслабляющих горячих источниках Бирагзанг. Вечером вернёмся в гостевой дом и поужинаем.

Кофе на «лавочке счастья», прогулка по старинным селениям, обед у костра и купание в горячих источникахКофе на «лавочке счастья», прогулка по старинным селениям, обед у костра и купание в горячих источникахКофе на «лавочке счастья», прогулка по старинным селениям, обед у костра и купание в горячих источниках
3 день

Мамисонское и Цейское ущелья, катание на лыжах и лошадях, обед в гостях у егеря

Сегодня после завтрака отправимся в Мамисонское ущелье, где вы насладитесь видами заснеженных гор и посмотрите на развалины башенных сёл — Лисри, Калак, Тли и Тиб. Последнее известно своими целебными минеральными источниками.

Затем побываем в Цейском ущелье. Зимой здесь работает небольшой горнолыжный курорт. Желающие смогут покататься на лыжах или сноубордах под руководством нашего гида-инструктора. Также будет возможность проехать верхом на лошадях через снежный лес к сёлам Абайтикау и Верхний Цей и полюбоваться завораживающими панорамами ущелья.

На обед заглянем в гости к егерю, который расскажет о Цейском заповеднике и может быть покажет туров. Вечером вернёмся в гостевой дом и поужинаем.

Мамисонское и Цейское ущелья, катание на лыжах и лошадях, обед в гостях у егеряМамисонское и Цейское ущелья, катание на лыжах и лошадях, обед в гостях у егеряМамисонское и Цейское ущелья, катание на лыжах и лошадях, обед в гостях у егеря
4 день

Высокогорные сёла Верхний Згид и Камунта, мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов

В этот день вы побываете в двух самых высокогорных селениях Осетии — Верхнем 3гиде и Камунте. Первое ещё 50 лет назад было шахтерским посёлком, в котором жили 3-4 тысячи человек. И это на высоте почти 2500 метров! Второе — настоящая неприступная крепость, мы между собой зовём его «Мачу-Пикчу Осетии».

Затем доедем до гостевого дома в селе Дунта. Пообедаем, вы узнаете о жизни сёл Дигорского ущелья и на мастер-классе поучитесь печь осетинские пироги. На Згидском перевале проводим закат, а поужинаем в ресторане «Долина Солнца».

Высокогорные сёла Верхний Згид и Камунта, мастер-класс по приготовлению осетинских пироговВысокогорные сёла Верхний Згид и Камунта, мастер-класс по приготовлению осетинских пироговВысокогорные сёла Верхний Згид и Камунта, мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
5 день

Мидаграбинская долина, Даргавское и Геналдонское ущелья, возвращение во Владикавказ

Утром выезжаем из гостевого дома в направлении Даргавского ущелья. Остановимся у качелей, стоящих почти у обрыва. Заедем в Мидаграбинскую долину, чтобы проведать диких лошадей и посмотреть на отражения гор-исполинов в ледниковых озёрах.

В самом ущелье исследуем старинный «Город мёртвых» — даргавский некрополь 17-го века. Посмотрим на ставшие визитной карточкой Северной Осетии традиционные башенки-склепы, в которых нашли свой покой жители Алании с 9-го по 18-й века.

После посещения Геналдонского ущелья отправимся обратно во Владикавказ, где перед трансфером в аэропорт вы сможете купить сладости и сувениры на центральном рынке.

Мидаграбинская долина, Даргавское и Геналдонское ущелья, возвращение во ВладикавказМидаграбинская долина, Даргавское и Геналдонское ущелья, возвращение во ВладикавказМидаграбинская долина, Даргавское и Геналдонское ущелья, возвращение во Владикавказ

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет80 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Трансферы на внедорожниках по программе
  • Фото - и видеосъёмка
  • Билеты в экскурсионные места и на канатную дорогу
  • Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
  • Инструктаж по катанию на лыжах и сноуборде
  • Катание на лошадях
  • Купание в источниках
  • Домашнее вино
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Владикавказа и обратно
  • Проезд от аэропорта до Владикавказа
  • Аренда лыжного и сноубордического оборудования
  • Cтраховка
  • При одноместном проживании стоимость тура составит 100 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, первая половина дня
Завершение: Владикавказ, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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