Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Мы будем жить в доме у осетинской семьи, начинать день с домашних завтраков и завершать теплыми разговорами за домашними ужинами.
Вы попробуете лучшие местные блюда, полюбуетесь красотой гор, долин и ущелий, расслабитесь в термальных источниках и покатаетесь на горных качелях с потрясающим видом.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 900 ₽
Описание
Организационные детали
Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — во второй день программы будут горячие источники.
Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.
Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.
Проживание. Будем жить в гостевом доме «Фазенда» в 10 минутах езды от центра Владикавказа. Владельцы дома — осетинская семья, которая очень любит гостей, с удовольствием общается и готовит вкуснейшие домашние завтраки и ужины. Размещение двухместное. Можно пользоваться всей инфраструктурой дома: wi-fi, смарт TV, караоке, кальян, мангал, PS4
Питание. Завтракать и ужинать будем в гостевом доме, а обедать в кафе по пути. Обязательно попробуем местные блюда: осетинские пироги, знаменитый фыдджын и свежесваренное пиво на пивоварне.
Программа тура по дням
Осетинский дом и знакомство с Владикавказом
Встреча и обед на пивоварне. Встречаемся в аэропорту Владикавказа или на ж/д вокзале в 13 часов и едем в гостевой дом «Фазенда». Там будет немного времени, чтобы разобрать вещи, переодеться после дороги и принять душ. После этого отправимся на обед на осетинскую пивоварню. Вы узнаете, что такое фыдджын и цахтон, попробуете эти блюда с необычными для нас названиями и, конечно же, продегустируете местное пиво.
Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы посмотрите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Ужин у осетинской семьи. Вечером вернемся в нашу уютную «Фазенду», познакомимся с семьей осетин, живущих в этом же доме, вместе поужинаем и будем наслаждаться шашлыками, осетинскими пирогами, кавказскими сырами и винами за теплыми душевными разговорами.
Горы, каньоны и термальный источник
Центр горной Осетии. После завтрака в гостевом доме отправимся на джипах в захватывающую поездку. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.
Осетинские древности. Вы пройдете по «тропе чудес» каньона Кадаргаван и окажетесь возле скальной крепости Дзивгис, исследуете руины средневекового селения Цмыти, а потом спуститесь к самой высокогорной обители на территории России — Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю.
Пикник, памятник Уастырджи и термальный источник. На одной из живописных полян устроим пикник с шашлыками и снова двинемся в путь. Вы увидите старинную Урсдонскую крепость Уаллагкау, бывшую резиденцию царя осетин Ос-Багатара. Нависшая над посёлком Урсдон, с дороги она едва различима, однако многие сооружения сохранились: остатки крепости, отдельные боевые и жилые башни, святилища. Обязательно остановимся возле монумента Уастырджи — впечатляющего конного памятника в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы.
Фантастические пейзажи. Непременно посидим на «лавочке счастья» у обрыва и полюбуемся завораживающей панорамой перевала, пофотографируем виды со смотровой площадки. После спустимся по Архонскому перевалу и проедем Унальскую котловину «Солнечные долины».
Купание в термах и домашний ужин. Ближе к вечеру доедем до термальных источников Бирагзанг и расслабимся в теплой целебной воде. Не забудьте купальники и плавки. Завершим день домашним ужином в нашей «Фазенде» — к нашему приезду хозяева подготовят большой вкусный стол.
Кармадонское ущелье и город мертвых Даргавс
Дорога жизни. После домашнего завтрака в гостевом доме отправимся к Гизельдонской ГЭС и полюбуемся необычными граффити от современных осетинских художников на Кахтисарском перевале. А еще вы узнаете, почему этот путь называли дорогой жизни.
Город мертвых. После отправимся в Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Заброшенный курорт. Пообедаем в красивом месте в горах и поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.
Дорога домой. Преодолеем Суаргомский перевал, сделаем эффектные фотографии на смотровой площадке и покачаемся на качелях с отличным видом. А потом по Военно-грузинской дороге вернемся во Владикавказ на ж/д вокзал или аэропорт. Можете выбирать рейсы после 18 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Транспортное сопровождение на маршруте - внедорожники
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами
- Пользование инфраструктурой гостевого дома (wi-fi, смарт TV, караоке, кальян, мангал, PS4)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты
- Одноместное размещение (доплата - 4000 руб.)
- Входные билеты: Даргавс - 100 руб./чел., термальный комплекс - 300 руб. / чел