Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Искупаетесь в термальных источниках и погуляете по историческому району Владикавказа и древним селениям.
Старинная башенная архитектура, эмоции от «полёта» на качелях над обрывом, завораживающие горные вершины и увлекательные рассказы экскурсовода — лишь малая часть того, что ждёт вас в нашем путешествии.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 999 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. Не включено в стоимость.
Питание. В стоимость включён лёгкий ужин в первый день, а на экскурсиях в горах каждый день вас будут ждать вкусные обеды. Остальные ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Вечерняя экскурсия по Владикавказу
Встречаемся и начинаем знакомство с Северной Осетией с вечерней прогулки по её столице — Владикавказу. Вы пройдётесь по историческому проспекту Мира, посмотрите на украшенные лепниной и фигурными балконами здания. Экскурсовод расскажет вам интересные факты о городе, где родился Евгений Вахтангов и другие знаменитые люди, и его архитектуре.
Три ущелья, арт-объекты, древние башни, склепы и Аланский монастырь
Сегодня посетим три ущелья. Сначала побываем в Кармадонском, печально известном сходом ледника. Вы посмотрите на памятный мемориал и узнаете историю его создания. Затем исследуем Даргавский некрополь, ставший визитной карточкой республики. Вы услышите не только о ценности археологического памятника, но и о загадках «Города мёртвых». Выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и какие легенды связаны с семейными склепами.
После отправимся в Аланский мужской монастырь, по пути остановимся у впечатляющих арт-объектов: «Колеса Балсага», буквы «æ» и «Зеркального барса». Поговорим о задумках их авторов и сакральных символах осетин. «Полетаем» на качелях, установленных на краю обрыва, с видом на Куртатинское ущелье. По приезде к самой обители вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.
Далее осмотрим башни Курта и Тага и древние сторожевые башни. Также вас ждёт Дзивгисская наскальная крепость 13-16 веков — культовый фортификационный памятник, прогулка у которого будет сопровождаться рассказом о самой неприступной цитадели Осетии.
В завершение дня заедем в Кадаргаванский каньон, где буйная река Фиагдон прорезала щель в толще известняковых пород. Вечером вернёмся во Владикавказ.
Цейское и Мамисонское ущелья, селения Тиб и Лисри, термальные источники Бирагзанг
В этот день посетим ещё два ущелья. По пути посмотрим на грандиозный конный монумент, торчащий прямо из скалы, который посвящён Уастырджи — известному и почитаемому в Осетии святому, покровителю мужчин и путников. Заедем на сероводородные источники в селе Тамиск.
По прибытии в легендарный курорт Цей вы насладитесь хвойной красотой ущелья, величественными панорамами горных склонов и вершин. Затем отправимся дальше. Остановимся у двух интересных арт-инсталляций: «Рога изобилия» и инсталляции на фоне живописных пейзажей Зарамагского водохранилища, посвящённой К. Л. Хетагурову, отцу осетинской литературы.
После побываем в селении Тиб. Здесь вы познакомитесь с осетинским бытом и традициями, узнаете о целебных свойствах местной воды и историю старинных башен Боциевых, памятника культурного наследия. В селении Лисри в Мамисонском ущелье осмотрим крупный башенный комплекс и православную церковь Средневековья. А закончим экскурсию в селении Бирагзанг, где вы расслабитесь в термальных источниках. Довольные и полные впечатлений, вернёмся во Владикавказ.
Сокровища горной Дигории
В заключительный день отправимся на запад республики, в удивительную Дигорию, с невероятными горными ландшафтами и множеством водопадов. Побываем в каньоне Ахсинта. Вы узнаете, почему местные жители называют его «Чёртовым мостом» и как горцы вершили здесь правосудие. По пути посмотрим на ещё одну вариацию святого Уастырджи. Экскурсовод расскажет, почему здесь он выглядит немного иначе.
Далее посетим селение Задалеск и дом-музей «Задалеской Нана». Вы услышите о подвиге женщины, спасшей сотни детей и генофонд Алании.
И снова вас ждут арт-объекты: «Стрелы нарта Сослана», посвящённый одному из главных героев Нартского эпоса, и объект в виде национального смычкового музыкального инструмента.
Прогуляемся к ретранслятору в селении Камунта, откуда вы полюбуетесь шикарным видом на горную Дигорию. А в завершении пройдёмся по одному из самых старейших поселений Алании — Галиату, где вы посмотрите на старинную башенную архитектуру. Затем вернёмся во Владикавказ.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе на комфортабельном автобусе иностранного производства
- Лёгкий ужин в первый день, обеды на экскурсиях в горах
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Владикавказа и обратно
- Проживание
- Ужины (кроме ужина в первый день)
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Впечатлений и отснятых видео масса!
Даже страх высоты - ушёл на второй план и не мешал наслаждаться красотой гор!