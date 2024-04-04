Сегодня посетим три ущелья. Сначала побываем в Кармадонском, печально известном сходом ледника. Вы посмотрите на памятный мемориал и узнаете историю его создания. Затем исследуем Даргавский некрополь, ставший визитной карточкой республики. Вы услышите не только о ценности археологического памятника, но и о загадках «Города мёртвых». Выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и какие легенды связаны с семейными склепами.

После отправимся в Аланский мужской монастырь, по пути остановимся у впечатляющих арт-объектов: «Колеса Балсага», буквы «æ» и «Зеркального барса». Поговорим о задумках их авторов и сакральных символах осетин. «Полетаем» на качелях, установленных на краю обрыва, с видом на Куртатинское ущелье. По приезде к самой обители вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.

Далее осмотрим башни Курта и Тага и древние сторожевые башни. Также вас ждёт Дзивгисская наскальная крепость 13-16 веков — культовый фортификационный памятник, прогулка у которого будет сопровождаться рассказом о самой неприступной цитадели Осетии.

В завершение дня заедем в Кадаргаванский каньон, где буйная река Фиагдон прорезала щель в толще известняковых пород. Вечером вернёмся во Владикавказ.