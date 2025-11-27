Предлагаю отправиться в спокойное путешествие по историческому центру Владимира. От древних белокаменных соборов мы пройдемся по улицам небольшого губернского города прошлого.
Вы посетите основные смотровые площадки, увидите главные достопримечательности, познакомитесь с жизнью Владимира прошлого и настоящего.
Вы посетите основные смотровые площадки, увидите главные достопримечательности, познакомитесь с жизнью Владимира прошлого и настоящего.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы начнем прогулку по Владимиру от Соборной площади, познакомимся с главными владимирскими белокаменными соборами — Успенским и Дмитриевским. Затем мы прогуляемся по пешеходной Георгиевской улице. Вы узнаете историю губернского Владимира, полюбуетесь им с разных ракурсов с лучших смотровых площадок и познакомитесь с судьбами его знаменитых уроженцев. Экскурсия закончится на Театральной площади, недалеко от символа Владимира — Золотых ворот. Важная информация:
- Все объекты мы осмотрим снаружи.
- Экскурсия проводится без наушников и звукоусиливающего оборудования.
- Дети до 12 лет могут принять участие в экскурсии бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
- Пушкинский бульвар
- Георгиевская улица
- Спасский холм
- Козлов вал
- Театральная площадь
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь города Владимира. Около памятника «850 лет Владимиру»
Завершение: Театральная площадь города Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- Экскурсия проводится без наушников и звукоусиливающего оборудования
- Дети до 12 лет могут принять участие в экскурсии бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
Индивидуальная
до 2 чел.
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.