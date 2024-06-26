Владимир в историях и лицах

Групповая экскурсия по историческому центру города с осмотром главных достопримечательностей
Вас ждёт знакомство с городом из двух эпох.

Сначала мы окажемся во Владимире средневековом — могучей столице Северо-Восточной Руси с белокаменной архитектурой. Затем увидим Владимир губернский — по мнению Чехова, «самый скучный из всех губернских городов». Не соглашусь с едким классиком и докажу, что Владимир не только прекрасен, но и весьма интересен!
Владимир в историях и лицах
Владимир в историях и лицах
Владимир в историях и лицах
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Начнём прогулку у Золотых ворот, так как именно здесь располагался парадный въезд в древний город
  • Отправимся в княжескую часть, на территорию Кремля, где до наших дней сохранились белокаменные соборы 12 века — Успенский и Дмитриевский
  • На примере улиц Георгиевская и Большая Московская поговорим о застройке губернского периода
  • Вспомним известных уроженцев Владимира — от флотоводца Михаила Лазарева, открывшего Антарктиду, до диктора Юрия Левитана, голоса Победы
  • Заглянем на самые популярные смотровые площадки
  • Увидим ряд городских монументов и жанровых скульптур

Помимо насыщенного исторического экскурса вы услышите городские легенды. Узнаете:

  • Куда подевались двери Золотых ворот
  • Что за ДТП произошло с каретой императрицы Екатерины II
  • В каком владимирском доме живёт привидение
  • Кого запечатлевает Андрей Рублёв на памятнике во Владимире

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию и подростков старше 14 лет
  • Проходит без посещения музейных экспозиций
  • Длина маршрута — 2 км

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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