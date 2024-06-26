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Вас ждёт знакомство с городом из двух эпох.



Сначала мы окажемся во Владимире средневековом — могучей столице Северо-Восточной Руси с белокаменной архитектурой. Затем увидим Владимир губернский — по мнению Чехова, «самый скучный из всех губернских городов». Не соглашусь с едким классиком и докажу, что Владимир не только прекрасен, но и весьма интересен!