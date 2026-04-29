Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси

Разобраться в архитектуре и живописи, погрузиться в атмосферу древности и не заскучать
На прогулке по средневековой столице и к одному из известнейших храмов страны вы узнаете, как в княжеских усобицах рождалась новая Русь; почему домонгольский Владимир был ближе к Западной Европе и Востоку, чем принято считать; где можно с лёгкостью понять величие творчества Андрея Рублёва. А ещё мы буквально заглянем в башню, где заговорщики убивали князя Боголюбского восемь веков назад.
5
62 отзыва
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси

Описание экскурсии

Владимир в деталях

Вы осмотрите знаменитые Золотые Ворота и поймёте, как их украшали огневым золочением. Со смотровых площадок откроются захватывающие виды на заклязьменские дали.

Два культовых собора

Вы познакомитесь с фресками Андрея Рублёва и Даниила Чёрного в Успенском соборе — главном храме Северо-Восточной Руси, в котором венчались на великое княжение Александр Невский и Дмитрий Донской. Я обращу ваше внимание на барочный иконостас — подарок владимирцам от Екатерины II — и неповторимую «матрешечную» структуру собора.

Кроме того, вы рассмотрите необычайные барельефы Дмитриевского собора, найдете на его стенах Александра Македонского, царя Давида и много-много белокаменных львов, грифонов и даже корову…

Символы Боголюбова

В старинном посёлке под Владимиром я покажу остатки белокаменного дворца Андрея Боголюбского — редчайший памятник гражданской архитектуры, загородную «дачу» князя. Расскажу, как Владимир обрёл статус столицы и почему князь Андрей считается одним из самых противоречивых русских правителей.

А затем по заповедному лугу, который каждую весну во время разлива превращается в озеро, вы отправитесь к одной из самых известных русских церквей и жемчужине Золотого кольца. В знаменитой церкви Покрова на Нерли поговорим о ценности «поэмы в камне» и причинах, по которым знатоки считают ее «не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства».

Организационные детали

  • Это пешеходно-автомобильная экскурсия. Из исторического центра Владимира до Боголюбова около 15-20 минут на машине. До церкви Покрова на Нерли около 1,3 км пешком, пожалуйста, рассчитывайте свои силы
  • Если в вашей компании больше 4 человек, экскурсия возможна только на вашем авто
  • К сожалению, экскурсия не может быть проведена для путешественников с животными
  • Входные билеты в Успенский собор оплачиваются отдельно (350 ₽). Школьники и студенты-очники со скидкой. Дети до 7 лет, многодетные семьи, участники боевых действий — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 4358 туристов
Приглашаю на интересные и познавательные экскурсии! Я профессиональный гид-экскурсовод по Суздалю и Владимиру. Слова «профессиональный» не стыжусь, это не синоним слова «скучный». Каждому гиду нужны грамотная речь, знание и понимание
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того, о чем говоришь, умение «поймать» настроение гостей. Могу красиво и подробно рассказать о белокаменном зодчестве, владимиро-суздальских святых и древних фресках. А если вы предпочитаете более неформальный вариант экскурсий, то можно просто остановиться на стаканчик кофе, поболтать о местной политике или превратностях туризма, поселфиться на валах и гулять, наслаждаясь лучшими видами в приятной компании.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Клавдия
Огромная благодарность Сергею от всей нашей небольшой компании! На экскурсии присутствовали дети (8 и 11 лет), которым было очень интересно и даже весело, несмотря на довольно суровую апрельскую погоду. Экскурсия достаточно длинная, но мы этого не почувствовали - пролетела на одном дыхании! Захватывающе! Сергей - настоящий профессионал, который может заинтересовать любую аудиторию. Спасибо!
Огромная благодарность Сергею от всей нашей небольшой компании! На экскурсии присутствовали дети (8 и 11 лет),
Огромная благодарность Сергею от всей нашей небольшой компании! На экскурсии присутствовали дети (8 и 11 лет),
Огромная благодарность Сергею от всей нашей небольшой компании! На экскурсии присутствовали дети (8 и 11 лет),
Огромная благодарность Сергею от всей нашей небольшой компании! На экскурсии присутствовали дети (8 и 11 лет),
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Н
Боголюбово, церковь Покрова на Нерли и Владимир с Успенским и Дмитриевским собором, все производит неизгладимое впечатление. Прикоснуться к истории, потрогать стены храмов 12 века, посмотреть на фрески Рублева.
Боголюбово, церковь Покрова на Нерли и Владимир с Успенским и Дмитриевским собором, все производит неизгладимое впечатление.
Боголюбово, церковь Покрова на Нерли и Владимир с Успенским и Дмитриевским собором, все производит неизгладимое впечатление.
Боголюбово, церковь Покрова на Нерли и Владимир с Успенским и Дмитриевским собором, все производит неизгладимое впечатление.
Боголюбово, церковь Покрова на Нерли и Владимир с Успенским и Дмитриевским собором, все производит неизгладимое впечатление.
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А
Лучшая экскурсия на моей памяти. Спасибо огромное Сергею за прекрасно проведённое время в древней столице нашей родины городе Владимире! А посетить Боголюбово и Храм Покрова на Нерли была моя давнишняя
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мечта! Сергей - прекрасный профессионал своего дела, великолепный рассказчик! Экскурсия проходила на комфортнейшем автомобиле и мы увидели лучшие места и окунулись в атмосферу прошлого! Однозначно рекомендуем только Сергея, будет интересно и взрослым и детям.

Лучшая экскурсия на моей памяти. Спасибо огромное Сергею за прекрасно проведённое время в древней столице нашей
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Т
мы благодарим Сергея за великолепную экскурсию. Сергей, человек увлеченный, слушать его очень интересно. Мы были с подготовленным мозгом и неплохо владели темой. он смог углубить наши знания. Рекомендуем! 3,5 часа прошли стремительно.
мы благодарим Сергея за великолепную экскурсию. Сергей, человек увлеченный, слушать его очень интересно. Мы были с
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Е
Были на этой экскурсии 29.07.26. Все в превосходной степени. Спасибо нашему прекрасному гиду Сергею
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екатерина
Очень увлекательно и познавательно. Однозначно рекомендуем
Очень увлекательно и познавательно. Однозначно рекомендуем
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Входит в следующие категории Владимира

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