Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Владимир в деталях

Вы осмотрите знаменитые Золотые Ворота и поймете, как их украшали огневым золочением. На владимирском Арбате я покажу первую городскую аптеку, бывшие подворья великих князей и дом с привидениями. А также отведу на лучшие смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на заклязьменские дали.

Два культовых собора

Вы познакомитесь с фресками Андрея Рублева и Даниила Черного в Успенском соборе — главном храме Северо-Восточной Руси, в котором венчались на великое княжение Александр Невский и Дмитрий Донской. Я обращу ваше внимание на барочный иконостас — подарок владимирцам от Екатерины II — и неповторимую «матрешечную» структуру собора. Кроме того, вы рассмотрите необычайные барельефы Дмитриевского собора, найдете на его стенах Александра Македонского, царя Давида и много-много белокаменных львов…

Символы Боголюбова

В старинном поселке под Владимиром я покажу остатки белокаменного дворца Андрея Боголюбского — редчайший памятник гражданской архитектуры. Расскажу, как Владимир обрел статус столицы ⭐️ и почему князь Андрей считается одним из самых противоречивых русских правителей. А затем по заповедному лугу вы отправитесь к одной из самых известных русских церквей и жемчужине Золотого кольца. В знаменитой церкви Покрова на Нерли поговорим о ценности «поэмы в камне» и причинах, по которым знатоки ее считают «не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства».

Организационные детали

Это пешеходно-автомобильная экскурсия ⛳. Из исторического центра Владимира до Боголюбова около 15-20 минут на машине. До церкви Покрова на Нерли около 1, 3 км пешком, пожалуйста, рассчитывайте свои силы.

Успенский собор закрыт по понедельникам, вместо этого можно посетить Дмитриевский собор

Что входит в стоимость, а что — нет