Сергей проводит ещё 2 экскурсии

На прогулке по средневековой столице и к одному из известнейших храмов страны вы узнаете, как в княжеских усобицах рождалась новая Русь; почему домонгольский Владимир был ближе к Западной Европе и Востоку, чем принято считать; где можно с лёгкостью понять величие творчества Андрея Рублёва. А ещё мы буквально заглянем в башню, где заговорщики убивали князя Боголюбского восемь веков назад.

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Описание экскурсии

Владимир в деталях

Вы осмотрите знаменитые Золотые Ворота и поймёте, как их украшали огневым золочением. Со смотровых площадок откроются захватывающие виды на заклязьменские дали.

Два культовых собора

Вы познакомитесь с фресками Андрея Рублёва и Даниила Чёрного в Успенском соборе — главном храме Северо-Восточной Руси, в котором венчались на великое княжение Александр Невский и Дмитрий Донской. Я обращу ваше внимание на барочный иконостас — подарок владимирцам от Екатерины II — и неповторимую «матрешечную» структуру собора.

Кроме того, вы рассмотрите необычайные барельефы Дмитриевского собора, найдете на его стенах Александра Македонского, царя Давида и много-много белокаменных львов, грифонов и даже корову…

Символы Боголюбова

В старинном посёлке под Владимиром я покажу остатки белокаменного дворца Андрея Боголюбского — редчайший памятник гражданской архитектуры, загородную «дачу» князя. Расскажу, как Владимир обрёл статус столицы и почему князь Андрей считается одним из самых противоречивых русских правителей.

А затем по заповедному лугу, который каждую весну во время разлива превращается в озеро, вы отправитесь к одной из самых известных русских церквей и жемчужине Золотого кольца. В знаменитой церкви Покрова на Нерли поговорим о ценности «поэмы в камне» и причинах, по которым знатоки считают ее «не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства».

Организационные детали