Сергей проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси

Разобраться в шедеврах владимиро-суздальской архитектурной школы и погрузиться в атмосферу старины

Сергей
Сергей – Гид из Владимира
На прогулке 👣 по средневековой столице и одному из древнейших поселков страны вы узнаете, как в княжеских усобицах рождалась новая Русь; почему домонгольский Владимир был ближе к Западной Европе, чем принято считать; чем интересна русская романика и как на наши достопримечательности 🏛️ смотрят иностранные гости.
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси

Что вас ожидает

Владимир в деталях
Вы осмотрите знаменитые Золотые Ворота и поймете, как их украшали огневым золочением. На владимирском Арбате я покажу первую городскую аптеку, бывшие подворья великих князей и дом с привидениями. А также отведу на лучшие смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на заклязьменские дали.

Два культовых собора
Вы познакомитесь с фресками Андрея Рублева и Даниила Черного в Успенском соборе — главном храме Северо-Восточной Руси, в котором венчались на великое княжение Александр Невский и Дмитрий Донской. Я обращу ваше внимание на барочный иконостас — подарок владимирцам от Екатерины II — и неповторимую «матрешечную» структуру собора. Кроме того, вы рассмотрите необычайные барельефы Дмитриевского собора, найдете на его стенах Александра Македонского, царя Давида и много-много белокаменных львов…

Символы Боголюбова
В старинном поселке под Владимиром я покажу остатки белокаменного дворца Андрея Боголюбского — редчайший памятник гражданской архитектуры. Расскажу, как Владимир обрел статус столицы ⭐️ и почему князь Андрей считается одним из самых противоречивых русских правителей. А затем по заповедному лугу вы отправитесь к одной из самых известных русских церквей и жемчужине Золотого кольца. В знаменитой церкви Покрова на Нерли поговорим о ценности «поэмы в камне» и причинах, по которым знатоки ее считают «не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства».

Организационные детали

  • Это пешеходно-автомобильная экскурсия ⛳. Из исторического центра Владимира до Боголюбова около 15-20 минут на машине. До церкви Покрова на Нерли около 1, 3 км пешком, пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
  • Успенский собор закрыт по понедельникам, вместо этого можно посетить Дмитриевский собор

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Стоимость указана при проведении экскурсии 🧭 на вашем автомобиле 🚘 (в нем должно быть место для гида). Если вы путешествуете без машины, то транспорт оплачивается дополнительно: седан Opel Astra (3 взр. или 3 взр. + 1 ребенок) — 600 руб. ;
  • Входные билеты 🎫 в Успенский собор оплачиваются отдельно (150 руб. )
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово — наследие Древней Руси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Привет всем путешественникам! Приглашаю на интересные и познавательные экскурсии! Меня зовут Сергей, и я профессиональный гид-экскурсовод по Суздалю и Владимиру. Слова профессиональный не стыжусь, это не синоним слова скучный. Каждому гиду нужны грамотная речь, знание и понимание того, о чем говоришь, умение «поймать» настроение гостей. Могу красиво и подробно рассказать о белокаменном зодчестве, владимиро-суздальских святых и древних фресках. А если вы предпочитаете более неформальный вариант экскурсий, то можно просто остановиться на стаканчик кофе, поболтать о местной политике или превратностях туризма, поселфиться на валах и гулять, наслаждаясь лучшими видами в приятной компании.
Напишите мне

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Многоликий Владимир
2 950
2 часа
Многоликий Владимир
2 отзыва
Погулять по древней столице Руси и оценить ее белокаменные шедевры на обзорной экскурсии
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
9 500
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
1 отзыв
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО

Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
3 600
5 часов
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
96 отзывов
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Знакомьтесь, Владимир!
2 400
2.5 часа
Знакомьтесь, Владимир!
81 отзыв
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Прогулка по центру Владимира
3 900
2 часа
Прогулка по центру Владимира
80 отзывов
Все самое важное в 2-х часовой экскурсии по городу
Владимир. Путь сквозь века
От 3 200
3 часа
Владимир. Путь сквозь века
37 отзывов
О событиях, героях и облике Владимира на обзорной прогулке по уникальному наследию прошлого
Владимир — средневековая столица Руси
6 500
4 часа
Владимир — средневековая столица Руси
32 отзыва
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России
Старый Владимир за 2 часа
3 000
2 часа
Старый Владимир за 2 часа
24 отзыва