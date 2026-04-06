Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Владимир, один из древнейших городов России, предлагает уникальную возможность познакомиться с его богатым историческим наследием в рамках индивидуальной экскурсии «Старый Владимир за 2 часа».Посетители смогут насладиться панорамными видами с обзорных

площадок, узнать о спорах вокруг основателя города и об исторических событиях, которые сформировали его судьбу. Экскурсия включает в себя посещение Золотых ворот, Козлова вала, Спасского холма, Георгиевской пешеходной улицы и Дмитриевского собора, где каждое место хранит уникальные истории и тайны. Участники экскурсии также смогут увидеть, как история Владимира переплетается с современностью, создавая неповторимый облик города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Владимир сквозь столетия

Вы увидите главные достопримечательности города: Золотые ворота, Козлов вал, Спасский холм, Георгиевскую пешеходную улицу и Дмитриевский собор. О каждом месте мы расскажем как известные факты, так и те, что стали доступны совсем недавно. Например: что интересного нашли на месте современного торгового центра, где скрывается братская могила жертв монгольского нашествия и чем примечателен романский декор Успенского собора.

Владимир сегодня

Владимир сочетает глубокую историчность и современный дух. В старой его части, связавшей две эпохи с разницей в 900 лет, вы увидите свадьбы, подростков с самокатами, шумные компании горожан и идущих по своим делам прохожих. Мы расскажем, чем живет город сегодня, какие интересные события в нем происходят и в чем секрет особого владимирского шарма.

Организационные детали