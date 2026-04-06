Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

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Старый Владимир за 2 часа

Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Владимир, один из древнейших городов России, предлагает уникальную возможность познакомиться с его богатым историческим наследием в рамках индивидуальной экскурсии «Старый Владимир за 2 часа».

Посетители смогут насладиться панорамными видами с обзорных
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площадок, узнать о спорах вокруг основателя города и об исторических событиях, которые сформировали его судьбу.

Экскурсия включает в себя посещение Золотых ворот, Козлова вала, Спасского холма, Георгиевской пешеходной улицы и Дмитриевского собора, где каждое место хранит уникальные истории и тайны.

Участники экскурсии также смогут увидеть, как история Владимира переплетается с современностью, создавая неповторимый облик города

5
273 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю древнего Владимира
  • 🌉 Панорамные виды с обзорных площадок
  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 🕵️‍♂️ Интересные факты и недавние открытия
  • 🎭 Современная жизнь города в историческом контексте
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и старшеклассников
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа

Что можно увидеть

  • Золотые ворота
  • Козлов вал
  • Спасский холм
  • Георгиевская пешеходная улица
  • Дмитриевский собор
  • Успенский собор

Описание экскурсии

Владимир сквозь столетия

Вы увидите главные достопримечательности города: Золотые ворота, Козлов вал, Спасский холм, Георгиевскую пешеходную улицу и Дмитриевский собор. О каждом месте мы расскажем как известные факты, так и те, что стали доступны совсем недавно. Например: что интересного нашли на месте современного торгового центра, где скрывается братская могила жертв монгольского нашествия и чем примечателен романский декор Успенского собора.

Владимир сегодня

Владимир сочетает глубокую историчность и современный дух. В старой его части, связавшей две эпохи с разницей в 900 лет, вы увидите свадьбы, подростков с самокатами, шумные компании горожан и идущих по своим делам прохожих. Мы расскажем, чем живет город сегодня, какие интересные события в нем происходят и в чем секрет особого владимирского шарма.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию и учащихся старших классов
  • Если вы решите посетить музеи, входные билеты оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади перед драматическим театром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4925 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, я гид и в прошлом археолог. Провожу экскурсии во Владимире. Рассказываю не только о главных достопримечательностях, но также о местах, где проводились раскопки, о любопытных находках и последних результатах работы владимирских археологов. Говорю о том, что знаю достоверно, что сам нашёл и потрогал руками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 273 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
270
4
2
3
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1
Анастасия
Александр - прекрасный рассказчик, эрудированный, внимательный. С некоторых пор придирчива к выбору экскурсовода, потому искала человека, который не просто по местам водит, но и хорошо знает историю, глубоко погружен в
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материал. Александр - археолог. Это было решающим фактором при выборе экскурсии. Владимир великолепен! Приедем ещё однозначно!
Была с четырьмя детьми, малышне (7 и 9) тяжеловато давалось, подростки (по 14 лет) поднывали, но по итогу очень многое запомнили! Это снова характеризует Александра как рассказчика. Спасибо огромное! Мне было важно, что в рассказе экскурсовод ориентировался на меня, взрослого человека, не люблю, когда экскурсии упрощают для детей, обычно я всё равно после экскурсии сама с ними увиденное обсуждаю. Всё супер!

Александр - прекрасный рассказчик, эрудированный, внимательный. С некоторых пор придирчива к выбору экскурсовода, потому искала человека,
Александр - прекрасный рассказчик, эрудированный, внимательный. С некоторых пор придирчива к выбору экскурсовода, потому искала человека,
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Т
Александр крутой гид! Нам очень повезло что выбрали его в качестве гида. Он отлично разбирается в теме, он сам историк и археолог. Непосредственно сам участвовал в раскопках древнего Владимира. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Спасибо, Александр.
Александр крутой гид! Нам очень повезло что выбрали его в качестве гида. Он отлично разбирается в
Александр крутой гид! Нам очень повезло что выбрали его в качестве гида. Он отлично разбирается в
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Андрей
Александр имеет широкий кругозор и знания истории, как Владимира, так и в целом. Было очень познавательно и интересно. На все вопросы отвечал с лёгкостью. Рекомендую 👍
Александр имеет широкий кругозор и знания истории, как Владимира, так и в целом. Было очень познавательно
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Милана
В полном восторге от экскурсии! Правильно, что выбрали экскурсовода, имеющего историческое образование, археолога. Поэтому и получили не байки и пересказы историй из интернета, а действительно, глубокие знания по предмету, детальные,
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интересные, выстроенные последовательно и логично. Подача прекрасная, всё грамотно, чётко. Радостно видеть и слышать столь компетентого молодого специалиста, и ещё и очень приятного в общении. Только к нему за экскурсиями! Лучшие рекомендации и огромная благодарность за любовь к своему городу и столь увлекательное погружение в историю Владимира.

В полном восторге от экскурсии! Правильно, что выбрали экскурсовода, имеющего историческое образование, археолога. Поэтому и получили
В полном восторге от экскурсии! Правильно, что выбрали экскурсовода, имеющего историческое образование, археолога. Поэтому и получили
В полном восторге от экскурсии! Правильно, что выбрали экскурсовода, имеющего историческое образование, археолога. Поэтому и получили
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Юлия
Александр замечательный рассказчик, данную экскурсию посещаю второй раз, это и есть главный показатель, как по мне))) Экскурсия очень познавательная, гсобенна будет интересна тем, кто впервые в городе)
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Н
Огромное спасибо Александру! Нам было очень интересно!!!! Узнали много новых исторических фактов!!! Обязательно приедем еще раз!!!
❤️
Огромное спасибо Александру! Нам было очень интересно!!!! Узнали много новых исторических фактов!!! Обязательно приедем еще раз!!!
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