Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Старый Владимир за 2 часа

Погулять по историческому центру в компании археолога и узнать о городе самое интересное

Дмитрий
Дмитрий – представитель из Владимира
Из маленькой крепости Владимир превратился в центр сильнейшего княжества на русской земле.

Вы услышите, как это произошло, кто традиционно считается основателем города и почему этот вопрос до сих пор вызывает споры.

Подниметесь на обзорные площадки с панорамными видами, увидите «визитные карточки» Владимира и раскроете, что здесь находят во время раскопок.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 250 ₽ за экскурсию

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Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа

Что вас ожидает

Владимир сквозь столетия
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Золотые ворота, Козлов вал, Спасский холм, Георгиевскую пешеходную улицу и Дмитриевский собор. О каждом месте мы расскажем как известные факты, так и те, что стали доступны совсем недавно. Например: что интересного нашли на месте современного торгового центра, где скрывается братская могила жертв монгольского нашествия и чем примечателен романский декор Успенского собора.

Владимир сегодня
Владимир сочетает глубокую историчность и современный дух. В старой его части, связавшей две эпохи с разницей в 900 лет, вы увидите свадьбы, подростков с самокатами, шумные компании горожан и идущих по своим делам прохожих. Мы расскажем, чем живет город 🏙️ сегодня, какие интересные события в нем происходят и в чем секрет особого владимирского шарма.

Организационные детали

Если вы решите посетить музеи 🖼, входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно.

Начало и место завершения
🚩 на площади перед драматическим театром
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Приветствую! Меня зовут Дмитрий, я гид и археолог. Мы с коллегами проводим экскурсии во Владимире. Рассказываем не только о главных достопримечательностях, но также о местах, где проводились раскопки, о любопытных находках и последних результатах работы владимирских археологов. Говорим о том, что знаем достоверно, что сами нашли и потрогали руками.
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