Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Что вас ожидает

Владимир сквозь столетия

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Золотые ворота, Козлов вал, Спасский холм, Георгиевскую пешеходную улицу и Дмитриевский собор. О каждом месте мы расскажем как известные факты, так и те, что стали доступны совсем недавно. Например: что интересного нашли на месте современного торгового центра, где скрывается братская могила жертв монгольского нашествия и чем примечателен романский декор Успенского собора.

Владимир сегодня

Владимир сочетает глубокую историчность и современный дух. В старой его части, связавшей две эпохи с разницей в 900 лет, вы увидите свадьбы, подростков с самокатами, шумные компании горожан и идущих по своим делам прохожих. Мы расскажем, чем живет город 🏙️ сегодня, какие интересные события в нем происходят и в чем секрет особого владимирского шарма.

Организационные детали

Если вы решите посетить музеи 🖼, входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно.