Познавательное путешествие в жизнь средневекового стольного града Владимира для детей школьного возраста и сопровождающих взрослых. Дети ощутят себя первооткрывателями истории. Увидите шедевры, о которых говорят во всём мире.