Познавательное путешествие в жизнь средневекового стольного града Владимира для детей школьного возраста и сопровождающих взрослых. Дети ощутят себя первооткрывателями истории. Увидите шедевры, о которых говорят во всём мире.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииПриглашаю вас и ваших детей на увлекательное путешествие в прошлое — экскурсию-исследование в жизнь средневекового стольного града Владимира. Экскурсия создана специально для детей школьного возраста и сопровождающих взрослых. Это не просто прогулка, а настоящее приключение, где юные участники станут исследователями и учёными, открывая тайны одного из древнейших городов Руси! Что ждёт юных путешественников? Вместе мы найдём ответы на важные вопросы:
- Что такое русский город в Средние века? Из чего он состоит и как развивается?
- Кто, когда и зачем основал Владимир?
- Какую идею несёт архитектура этого города?
- Какую роль сыграли владимирские князья в истории нашей страны? Дети будут не просто слушать, а активно участвовать: общаться, фантазировать, строить гипотезы и даже спорить, как настоящие учёные! Что мы увидим?
- Валы и планировка старого Владимира. Погрузимся в атмосферу средневекового города.
- Пешеходная улица Георгиевская. Познакомимся с храмами Преображения Господня и Святого Георгия (их внешний облик).
- Соборная площадь. Оценим сердце города с его историческим величием.
- Шедевры белокаменной архитектуры. Успенский и Дмитриевский соборы — памятники мирового значения (рассмотрим их экстерьер). Как это будет? Экскурсия построена так, чтобы дети сами открывали знания через игру и диалог. Мы учтём возраст участников, чтобы нагрузка была комфортной, а впечатления — яркими. Маршрут и методы адаптируются под группу: для младших — больше движения и простых заданий, для старших — глубокие вопросы и дискуссии. Рекомендованный возраст: от 8–9 лет. Экскурсия подойдёт детям с развитыми когнитивными способностями, готовым к активному познанию.
- Для родителей и сопровождающих.
Взрослые не только помогут детям, но и сами узнают много нового о Владимире, его князьях и архитектуре. Это отличная возможность провести время с пользой для всей семьи! Важная информация:
- Экскурсию проведу я или один из опытных гидов нашей команды.
- Группы до 25 человек. Стоимость для первых 7 участников фиксированная, далее — доплата 800 рублей за каждого, начиная с восьмого.
- Удлинение маршрута — возможно по вашему желанию, доплата — 4000 рублей за час (по согласованию с гидом).
- Важно при записи — укажите возраст детей, чтобы мы подобрали оптимальную программу и нагрузку.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Валы и планировочная структура старого Владимира
- Пешеходная улица Георгиевская
- Храм Преображения Господня
- Храм Святого Георгия
- Соборная площадь
- Успенский собор
- Владимиро-Суздальской Руси
- Дмитриевский собор
- Уникальный белокаменный собор X
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Дворянская ул., 2
Завершение: Возле Дмитриевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
