35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия интересная. Нам правда не очень повезло с погодой. Из-за мороза и метели было несколько сложно ходить. В католический храм мы не попали. Он был закрыт. В принципе по всему центру мы прошли. Были на всех смотровых площадках. Потом экскурсовод показала нам магазин с сувенирами и пряниками . Посоветовала ресторан в который мы и пошли обедать. Три часа это нормальное время для экскурсии. Но на холоде это тяжело . Детям лучше в тёплое время года. Хотелось бы, чтобы во время экскурсии было больше посещений храмов, а не только их обзор с улицы. Хотя мы потом и сами сходили. В целом мы довольны и можем рекомендовать эту программу и экскурсовода всем желающим. Владимир очень красивый город.