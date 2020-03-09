35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О событиях, героях и облике Владимира на обзорной прогулке по уникальному наследию прошлого

Larisa
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Larisa – ваш гид
Владимир — изумительный город.

Кажется, именно здесь заснула вечность.

Она ощущается в красоте истинно русских пейзажей, золотом сиянии куполов, рельефах белокаменных храмов.

Город на Клязьме является центром Золотого кольца России, здесь сосредоточена значительная часть историко-культурного достояния нашей страны.

На прогулке по самым примечательным местам города я расскажу об исторических событиях, героях и облике Владимира в разные столетия, поделюсь народными преданиями и традициями, познакомлю с уникальным наследием прошлого.

Вы погрузитесь в атмосферу княжеской Руси и губернской России и станете лучше понимать и чувствовать город.
От 3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии35 отзывов
4.71
Владимир. Путь сквозь века
Владимир. Путь сквозь века

Что вас ожидает

Во время экскурсии вы:

  • познакомитесь с историей и архитектурой белокаменных парадных Золотых ворот, узнаете, почему они стоят прямо посреди проезжей части;
  • узнаете, как путешествовала по России Екатерина II и зачем приезжала во Владимир;
  • полюбуетесь на центр города с оборонительного вала 12 века;
  • посетите несколько смотровых площадок, чтобы полюбоваться красотой среднерусской природы;
  • пройдетесь по улице Большая Московская, которая является памятником старины, и погрузитесь в атмосферу губернского города конца 19 века;
  • осмотрите Троицкую церковь, Успенский и Дмитриевский соборы, узнаете, как русские князья, Екатерина II и Андрей Рублев повлияли на художественное оформление и архитектуру храмов;
  • увидите памятник основателю города — князю Владимиру. Я расскажу, почему у Владимира до сих пор нет точной даты основания.
  • узнаете историю трактиров и то, как местные жители спасаются от алкоголизма;
  • увидите здание самой первой аптеки города, которая проработала более 200 лет;
  • присутственные места расскажут о выпускавшейся там газете “Владимирские губернские ведомости”, в которой работал Герцен во время ссылки, и о том, что находится в этом здании в настоящее время.

Здесь, на Владимирской земле, история оживает, увлекая за собой в глубину веков. Моя экскурсия в форме легкой прогулки раскроет многовековые традиции и великое наследие прошлого Владимира, а вместе с ним и России, удивит приветливостью местных жителей, вдохновит на новые путешествия по нашей стране.

Маршрут

  • Золотые Ворота
  • Троицкая церковь
  • Козлов Вал
  • Водонапорная башня
  • Смотровая площадка
  • Улица Большая Московская
  • Старая аптека
  • Смотровая площадка (вторая)
  • Соборная площадь
  • Памятник князю Владимиру
  • Смотровая площадка
  • Успенский собор
  • Присутственные места
  • Дмитриевский собор

Организационные детали

Если вы хотите осмотреть Успенский собор изнутри, ознакомиться с его интерьером, прикоснуться к святыням главного храма Владимира, сообщите, пожалуйста, гиду заранее в переписке. В этом случае гид выпишет во Владимирской епархии специальный пропуск для экскурсии внутри объекта. Обратите внимание, что стоимость обзорной экскурсии возрастет из расчета 100 рублей за человека.

Владимир. Путь сквозь века
Владимир. Путь сквозь века
Владимир. Путь сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Larisa
Larisa
Я - профессионал, в 2001 году я закончила курсы гидов-экскурсоводов при Областном туристическом центре. В настоящее время повышаю квалификацию на Курсах православных экскурсоводов при Владимирской Епархии. Я провожу обзорные экскурсии. Рассказываю об истории города, застывшей в его архитектурных объектах, и накопила серьезный опыт в этом деле. Я люблю диалог, шутки, высказывание мнений. Я очень люблю древний Владимир и мне нравится раскрывать его историю любознательным людям.
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Тема экскурсии полностью отражает ее содержание. Мне представляется, что это заслуга экскурсовода. Очень четкое и понятное изложение темы. Причем несмотря на то, что экскурсия проходит по многим обычно посещаемым всеми туристами местам, гид своим неторопливым рассказом, открывая такие потайные места и уголки Владимира, заставляет нас, как экскурсантов, задуматься о новом посещении города, чтобы насытится очередной страницей его истории. Лариса раскрывая тему экскурсии создает впечатление индивидуальности маршрута, не избитости изложения темы, отсутствия усталости при казалось бы длительной пешей прогулке по улочкам и переулкам Владимира (Более 3 часов). Спасибо Вам Лариса за созданное Вами впечатление о городе Владимир и я, как уже бывалый путешественник, рекомендую гостям посещающим город названного мною гида.
9 марта 2020
Рекомендую экскурсию! Лариса - профессиональный гид и интересный рассказчик. Было комфортно, весело, интересно! Спасибо!
4 января 2020
Экскурсия понравилась. Лариса прекрасный рассказчик и внимательный гид. Все очень понравилось!
23 декабря 2019
Лариса, доброжелательный, эрудированный, с широким кругозором и любящий свой город экскурсовод. Спасибо большое за экскурсию, раскрывшую обояние и притягательность Владимира и его жемчужин.
4 августа 2019
Лариса, спасибо за интересную экскурсию! Благодаря вам, Владимир раскрылся нам во всей красе!
7 июля 2019
Превосходная экскурсия, Лариса рассказывает очень интересно! Маршрут прекрасный, охватывает все главные достопримечательности, при этом нет банальных рассказов. Информации очень много, рада что познакомились с таким профессионалом!
14 апреля 2019
Очень хочется поблагодарить Ларису, нашего гида по городу Владимиру, за интересно и познавательно проведённое время!) За интересный и профессиональный рассказ, как для взрослых, так и для детей 👍Очень довольны поездкой! Рекомендуем! Могу точно сказать: мы обязательно, ещё не раз, приедем в этот город!!!)
9 апреля 2019
Лариса - отличный гид! Нам очень понравилось! Были с дочерью 11 лет. Увлекательный и познавательный рассказ! Рекомендую!
22 февраля 2019
Экскурсия очень понравилась.!!!! Мы бывали во Владимире много раз, но оказалось, что наши знания скудны. Лариса сумела все систематизировать и очень интересно рассказать о истории города. Мы обязательно порекомендуем Ларису своим друзьям! Спасибо!
6 января 2017
Экскурсия интересная. Нам правда не очень повезло с погодой. Из-за мороза и метели было несколько сложно ходить. В католический храм мы не попали. Он был закрыт. В принципе по всему центру мы прошли. Были на всех смотровых площадках. Потом экскурсовод показала нам магазин с сувенирами и пряниками . Посоветовала ресторан в который мы и пошли обедать. Три часа это нормальное время для экскурсии. Но на холоде это тяжело . Детям лучше в тёплое время года. Хотелось бы, чтобы во время экскурсии было больше посещений храмов, а не только их обзор с улицы. Хотя мы потом и сами сходили. В целом мы довольны и можем рекомендовать эту программу и экскурсовода всем желающим. Владимир очень красивый город.
Ещё 25 отзывов

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