Живой и непоседливый детский ум непросто заинтересовать даже самой увлекательной историей — но возможно на квиз-экскурсии! В динамичном формате ваши дети и вы познакомитесь с Владимиром: слушая и отвечая на вопросы, откроете секреты храмов и Золотых ворот, пройдете по променаду и полюбуетесь видами со смотровых площадок. По желанию запланируем чайные паузы и мастер-классы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия-игра

Вы разделитесь на две команды (либо соревнуется каждый участник, если группа небольшая), а затем отправитесь по маршруту с «планом захвата местности». В процессе дети получают задания, отвечают на вопросы, участвуют в забегах и эстафетах. За каждый правильный ответ команда получает наклейку. В конце подсчитывается количество баллов и определяется победитель, который получает сладкий приз (по согласованию закупаются призы для каждого участника). Попутно ребята узнают:

Почему у Владимира три отца-основателя и где находится сердце города;

Чем прославилась владимирская вишня;

Почему владимирцы раньше Окали, а теперь Акают;

Чем кроме тушения пожаров занимались владимирские пожарные в 19 веке;

Кого называют русским Леонардо Да Винчи и какое отношение он имеет к Владимиру;

А еще откроют секреты средневековых зодчих и местного хрусталя.

Чудесный центр Владимира

Программа ориентирована на детей, но родителям и сопровождающим тоже не будет скучно — маршрут полноценно познакомит вас с историей и архитектурой достопримечательностей города. Мы посетим 2 главных площади и 5 смотровых площадок, пройдем по владимирскому Арбату, увидим 2 древнейших собора, Золотые ворота и средневековые валы.

Организационные детали