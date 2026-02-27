Квиз-экскурсия во Владимире - это уникальная возможность для детей и школьников окунуться в историю города через игру. Участники станут героями расследования пропажи древнего клада, разгадают ребусы и примут участие в забегах. Экскурсия включает посещение Золотых ворот, древних соборов и смотровых площадок. Программа адаптирована для детей от 7 до 12 лет, но будет интересна и взрослым. Возможны мастер-классы и чаепития по желанию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия-игра

Участники становятся героями расследования пропажи древнего клада, а затем отправляются по маршруту с «планом захвата местности». В процессе дети получают задания, разгадывают ребусы, отвечают на вопросы, участвуют в забегах и эстафетах. Участникам потребуются не только смекалка и быстрые ноги, но и хороший нюх и артистическое мастерство. В процессе игры дети узнают историю города, участвуют в командной игре и развивают свои когнитивные навыки.

Попутно ребята узнают:

Почему у Владимира три отца-основателя и где находится сердце города

Почему главные ворота Владимира называются Золотыми

Чем прославилась владимирская вишня

Почему владимирцы раньше Окали, а теперь Акают

Чем, кроме тушения пожаров, занимались владимирские пожарные в 19 веке

Кого называют русским Леонардо Да Винчи и какое отношение он имеет к Владимиру

А ещё откроют секреты средневековых зодчих и местного хрусталя

Чудесный центр Владимира

Программа ориентирована на детей, но родителям и сопровождающим тоже не будет скучно — маршрут полноценно познакомит вас с историей и архитектурой достопримечательностей города. Мы посетим 2 главных площади и 5 смотровых площадок, пройдем по владимирскому Арбату, увидим 2 древнейших собора, Золотые ворота и средневековые валы.

Организационные детали