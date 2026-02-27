Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Увлекательная игра-экскурсия для детей и школьников во Владимире: загадки, история и приключения в центре города. Узнайте секреты древнего города
Квиз-экскурсия во Владимире - это уникальная возможность для детей и школьников окунуться в историю города через игру.
Участники станут героями расследования пропажи древнего клада, разгадают ребусы и примут участие в забегах. Экскурсия включает посещение Золотых ворот, древних соборов и смотровых площадок. Программа адаптирована для детей от 7 до 12 лет, но будет интересна и взрослым. Возможны мастер-классы и чаепития по желанию
Участники становятся героями расследования пропажи древнего клада, а затем отправляются по маршруту с «планом захвата местности». В процессе дети получают задания, разгадывают ребусы, отвечают на вопросы, участвуют в забегах и эстафетах. Участникам потребуются не только смекалка и быстрые ноги, но и хороший нюх и артистическое мастерство. В процессе игры дети узнают историю города, участвуют в командной игре и развивают свои когнитивные навыки.
Попутно ребята узнают:
Почему у Владимира три отца-основателя и где находится сердце города
Почему главные ворота Владимира называются Золотыми
Чем прославилась владимирская вишня
Почему владимирцы раньше Окали, а теперь Акают
Чем, кроме тушения пожаров, занимались владимирские пожарные в 19 веке
Кого называют русским Леонардо Да Винчи и какое отношение он имеет к Владимиру
А ещё откроют секреты средневековых зодчих и местного хрусталя
Чудесный центр Владимира
Программа ориентирована на детей, но родителям и сопровождающим тоже не будет скучно — маршрут полноценно познакомит вас с историей и архитектурой достопримечательностей города. Мы посетим 2 главных площади и 5 смотровых площадок, пройдем по владимирскому Арбату, увидим 2 древнейших собора, Золотые ворота и средневековые валы.
Организационные детали
Экскурсия подготовлена для детей от 7 до 12 лет
Гуляем пешком, но в плохую погоду возможен автобусно-пешеходный вариант или перемещение в исторический музей (доплата за билеты)
В стоимость экскурсии входят символические призы (шоколадные монеты), но можно заказать специальные призы в виде владимирских пряников с надписью (заказывается заранее)
Варианты мастер-классов (по желанию): ковка гвоздя в кузнице — от 800 руб. /чел., роспись ложки — от 450 руб. /чел., выпечка пряников с чаепитием — от 900 руб. /чел.
Экскурсия возможна и для больших школьных групп (стоимость обговаривается отдельно). Кроме того, я оказываю содействие в аренде автобусов для экскурсий и организации комплексного питания.
Экскурсию проведу для вас я или моя коллега
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4837 туристов
Я гид-экскурсовод по Владимиру, Суздалю и окрестностям. Считаю, что историю России невозможно понять без истории Суздаля и Владимира: вся корневая система будущей Московии, все базовые смыслы нашей великой страны были читать дальшеуменьшить
заложены именно на этой земле.
Моя цель — донести важные факты и ключевые моменты истории до своих гостей простым и доступным языком. Я не люблю длинные лекции на одном месте, много цифр и фамилий. Вовлекаю (по возможности) гостей в диалог, привожу несколько точек зрения на события, благодаря большому опыту путешествий, информацию всегда даю в контексте мировой истории, привожу аналогии исторических фактов и современных.
Я работаю в команде с коллегами — увлечёнными людьми и настоящими профессионалами своего дела. Приглашаем вас совершить историческое путешествие по древней Владимиро-Суздальской земле в сопровождении хорошего проводника.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Экскурсия по Владириму с Мариной была просто восхитительной! Мы немного отошли от запланированного маршрута, по общему согласованию, тк возраст детей был немного старше чем квиз. НО!! эта была совершенно потрясающая читать дальшеуменьшить
экскурсия, узнали много нового в формате легенд, историй и исторических фактов. Прошли по старой улице города, узнали много нового, что не написано в учебниках) Экскурсия в Успенский собор была просто волшебной! Узнали историю собора, фреску Андрея Рублева. . Марина рассказала нам столько интересного, что мы до сих пор под впечатлением! Мы заранее написали, что будут дети, которые недавно прошли по истори эту программу, и Марина сразу вошла «в тему» курса этой программы. Задавала вопросы детям, все это сопровождала описанием и интреснейшими увлекательными фактами, по истине прекрасного города Владимира! Я очень очень всем рекомендую экскурсии с Мариной - вы точно не ошибетесь с выбором! Марина - прекрасный экскурсовод, историк, очень занимательно рассказывает истории написания икон/фресок. . Марина, спасибо Вам за экскурсию! Мы очень рады, что именно Вы были нашим экскурсоводом, потому что есть желанию посетить Владимир еще раз, но уже в теплое время года, и я уверена что наши экскурсии будут такими же незабываемыми!
Марина
Ответ организатора:
Елена, огромное спасибо вам за доверие и такую высокую оценку. Буду Рада видеть Вас снова.
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И
Ирина
Нам очень понравилось, спасибо! узнали много нового. Детям было интересно.
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М
Майя
Очень интересная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Марина заинтересовала и детей, и взрослых, рассказывала легкои с чувством юмора, отвечала на любые вопросы Очень рекомендуем
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Лариса
Детям понравилось. Это главное.
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А
Андрей
Были очарование экскурсией и вовлеченностью экскурсовода. Спасибо большое!
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З
Злата
замечательная экскурсия, ориентированная на детей. Марина замечательно дает материал. дети с удовольствием слушали.
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