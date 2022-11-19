Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп

Весело провести время в древнем городе и узнать о нем самое любопытное

Живой и непоседливый детский ум непросто заинтересовать даже самой увлекательной историей — но возможно на квиз-экскурсии! В динамичном формате ваши дети и вы познакомитесь с Владимиром: слушая и отвечая на вопросы, откроете секреты храмов и Золотых ворот, пройдете по променаду и полюбуетесь видами со смотровых площадок. По желанию запланируем чайные паузы и мастер-классы.
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Ближайшие даты:
20
ноя
21
ноя
22
ноя
23
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия-игра

Вы разделитесь на две команды (либо соревнуется каждый участник, если группа небольшая), а затем отправитесь по маршруту с «планом захвата местности». В процессе дети получают задания, отвечают на вопросы, участвуют в забегах и эстафетах. За каждый правильный ответ команда получает наклейку. В конце подсчитывается количество баллов и определяется победитель, который получает сладкий приз (по согласованию закупаются призы для каждого участника). Попутно ребята узнают:

  • Почему у Владимира три отца-основателя и где находится сердце города;
  • Чем прославилась владимирская вишня;
  • Почему владимирцы раньше Окали, а теперь Акают;
  • Чем кроме тушения пожаров занимались владимирские пожарные в 19 веке;
  • Кого называют русским Леонардо Да Винчи и какое отношение он имеет к Владимиру;
  • А еще откроют секреты средневековых зодчих и местного хрусталя.

Чудесный центр Владимира

Программа ориентирована на детей, но родителям и сопровождающим тоже не будет скучно — маршрут полноценно познакомит вас с историей и архитектурой достопримечательностей города. Мы посетим 2 главных площади и 5 смотровых площадок, пройдем по владимирскому Арбату, увидим 2 древнейших собора, Золотые ворота и средневековые валы.

Организационные детали

  • Экскурсия подготовлена для детей от 7 до 12 лет
  • Гуляем пешком, но в плохую погоду возможен автобусно-пешеходный вариант
  • Варианты мастер-классов (по желанию): ковка гвоздя в кузнице — от 700 руб. /чел., роспись ложки — от 450 руб. /чел., выпечка пряников с чаепитием — от 900 руб. /чел.
  • Экскурсия возможна и для больших школьных групп (стоимость обговаривается отдельно). Кроме того, я оказываю содействие в аренде автобусов для экскурсий и организации комплексного питания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьниковЗолотые Ворота🗽Популярные местаУспенский Собор🙏РелигиозныеТеатральная площадьДмитриевский соборСоборная площадь👩‍👧‍👦Для детейНовые

Похожие туры во Владимире

Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии ВСМЗ
ВСМЗ
5
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
Во время экскурсии по центру Владимира посетители узнают историю древнего города
Большая Московская, 43
от 3 750 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
2 часа
Индивидуальная
до 45 чел.
Организатор экскурсии ВСМЗ
ВСМЗ
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
Во время экскурсии по центру Владимира туристы узнают историю древнего города
Большая Московская улица, 64, Владимир
от 3 125 за всё до 5 чел.
Древние фрески во Владимире
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Древние фрески во Владимире
Владимир - древний стольный город. Строили святыни князья
Соборная площадь, Владимир
4 900 за всё до 5 чел.
Старый Владимир за 2 часа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 1000 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
42 отзыва
Старый Владимир за 2 часа
Владимир - один из самых посещаемых городов этого маршрута и один из самых древних городов России
ул. Дворянская, 4
от 4 000 за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
1 отзыв
Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
Представить многоликую историю древней столицы Руси - город Владимир без посещения Боголюбово невозможно
Театральная площадь
7 000 за всё до 10 чел.
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
4 отзыва
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
Владимир - город, жемчужина Золотого кольца России
По согласованию с гидом
от 3 500 за всё до 5 чел.
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
4.8
9 отзывов
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Добро пожаловать во Владимир. Приглашаю вас на прогулку по центральным улочкам
Большая Московская улица, 54, Владимир
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
2 500 за всё до 3 чел.
Владимир - город на холмах
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Владимир - город на холмах
Прогулка по Владимиру - это путешествие на машине времени в город белокаменный
ул. Большая Московская д. 74
3 800 за всё до 8 чел.
Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии ВСМЗ
ВСМЗ
Нет отзывов
Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской
Экскурсия познакомит с историей, основными достопримечательностями и архитектурными шедеврами Владимира
Большая Московская улица, 64, Владимир
25 ноя
26 ноя
2 дек
3 дек
1 500 за 1 человека
Владимир - город с особой атмосферой
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
Нет отзывов
Владимир - город с особой атмосферой
Владимир - сказочный провинциальный город, на который обязательно стоит обратить внимание
Дворянская улица, 4, Владимир
21 ноя
22 ноя
24 ноя
25 ноя
3 500 за всё до 5 чел.
Из Владимира в Боголюбово
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
3 отзыва
Из Владимира в Боголюбово
Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси
Театральная площадь
7 000 за всё до 5 чел.
Владимир: предания глубокой старины
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.8
32 отзыва
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Уточняется
11 дек
1 янв
2 янв
3 янв
2 700 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владимире
ХОРОШО
🧭
ТАМ