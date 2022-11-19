Вы разделитесь на две команды (либо соревнуется каждый участник, если группа небольшая), а затем отправитесь по маршруту с «планом захвата местности». В процессе дети получают задания, отвечают на вопросы, участвуют в забегах и эстафетах. За каждый правильный ответ команда получает наклейку. В конце подсчитывается количество баллов и определяется победитель, который получает сладкий приз (по согласованию закупаются призы для каждого участника). Попутно ребята узнают:
Программа ориентирована на детей, но родителям и сопровождающим тоже не будет скучно — маршрут полноценно познакомит вас с историей и архитектурой достопримечательностей города. Мы посетим 2 главных площади и 5 смотровых площадок, пройдем по владимирскому Арбату, увидим 2 древнейших собора, Золотые ворота и средневековые валы.