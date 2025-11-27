Вас ждет обзорная экскурсия по древней части города Владимира с посещением смотровых площадок, а также выставка, посвященная творчеству владимирских художников
Описание экскурсииВладимир глазами художников Владимир с белокаменными храмами, вишневыми садами, живописными улочками нашел отражение в живописи. Красоты древнего Владимира и его окрестностей с давних времен вдохновляли художников на творчество, начиная с мастеров иконописи и заканчивая современными творцами. Вас ожидает прогулка до старинному городу и знакомство с его историей дополнится знакомством с творчеством художников владимирской школы пейзажа, получившей мировое признание. Что вас ожидает:
- Экскурсия по Соборной площади (возможно посещение Успенского собора).
- Прогулка по пешеходной Георгиевской улице с посещением смотровых площадок.
- Экскурсия по древним оборонительным валам и знакомство с историей Золотых ворот.
• Экскурсия по Театральной площади. Важная информация:
- Экскурсия включает посещение выставки, посвященной творчеству владимирских художников.
- Возможно посещение Успенского собора, где сохранились фрески Андрея Рублева.
- Для посещения выставки живописи (кроме вторника) нужно будет приобрести входные билеты.
- Возможно проведение мастер-класса по живописи.
Среда - воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Улица Георгиевская
- Спасский холм
- Золотые ворота
- Троицкая церковь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на выставку
- Билеты в Успенский собор
- Мастер-класс по живописи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, у памятника иконописцу Андрею Рублеву
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Среда - воскресенье
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
