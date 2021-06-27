Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Что вас ожидает

Самое-самое во Владимире

Вы оцените главные достопримечательности города: оборонительные Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы XII века. Погуляете по пешеходной Георгиевской улице и увидите одноименную церковь, старинный рынок, фамильную кузницу и необычную аптеку. На Театральной площади я покажу вам Троицкий собор, Реальное училище, драматический театр и женскую гимназию.

Переплетение прошлого и настоящего

Владимир — сокровищница исторических эпох. Я расскажу, почему он стал столицей Древней Руси, какие торговые пути через него проходили и в чем заключалась мудрость местных князей. А также: как Екатерина II до неузнаваемости изменила город, чем Владимир жил в XIX-XX веках и как на него повлиял советский период. Порекомендую, где купить лучшие сувениры и в какие музеи сходить в свободное время.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.