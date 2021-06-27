Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Посетить главные достопримечательности города и насладиться его теплой атмосферой

5
5 отзывов
Владимир — место древнее и вдохновляющее.

Вы расшифруете его богатую архитектуру, побываете на лучших смотровых площадках и узнаете, какие известные личности здесь родились.

Познакомитесь с менталитетом, необычными топонимами города и обязательно захотите вернуться сюда еще не раз!
Здравствуй, Владимир!
Здравствуй, Владимир!
Здравствуй, Владимир!
Здравствуй, Владимир!
Здравствуй, Владимир!
Здравствуй, Владимир!
Здравствуй, Владимир!
Здравствуй, Владимир!
Здравствуй, Владимир!
Здравствуй, Владимир!
Здравствуй, Владимир!

Что вас ожидает

Самое-самое во Владимире

Вы оцените главные достопримечательности города: оборонительные Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы XII века. Погуляете по пешеходной Георгиевской улице и увидите одноименную церковь, старинный рынок, фамильную кузницу и необычную аптеку. На Театральной площади я покажу вам Троицкий собор, Реальное училище, драматический театр и женскую гимназию.

Переплетение прошлого и настоящего

Владимир — сокровищница исторических эпох. Я расскажу, почему он стал столицей Древней Руси, какие торговые пути через него проходили и в чем заключалась мудрость местных князей. А также: как Екатерина II до неузнаваемости изменила город, чем Владимир жил в XIX-XX веках и как на него повлиял советский период. Порекомендую, где купить лучшие сувениры и в какие музеи сходить в свободное время.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

🚩 Начало и место завершения: у Театра драмы
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Экскурсовод-культуролог, дипломированный гид, автор и ведущая тематических экскурсий для взрослых и детей. Организую пешие и авто экскурсии, групповые и индивидуальные туры по всемирно известным местам Владимиро-Суздальского княжества.
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5 реальных отзывов от туристов

E
27 июня 2021
Это лучший гид, за все наши путешествия! Очень рекомендуем
А
21 июня 2021
Дарья, Спасибо за отличную экскурсию.
Было невероятно интересно гулять по Владимиру с Дарьей. Экскурсия длилась больше 2х часов, мы посмотрели весть исторический центр и узнали много нового. Дарья отлично владеет историческим и культурологическим материалом, готова ответить на каверзные вопросы и порекомендовать места для посещения! Экскурсия проходит в дружеской атмосфере, при это информация усваивается только лучше. Всем рекомендую Дарью для знакомства с Владимирской областью!
Е
27 мая 2021
Спасибо Дарье за экскурсию! Интересно рассказала о Владимире, показала красивые места.
А
10 мая 2021
Не смотря на моросящий дождь и пронизывающий ветер, это была отличная экскурсия от человека, влюблённого в свой город и свое дело.
Многовековая история и шикарные памятники были настолько осязания, что погружение в историю прошло на все сто.
Е
7 мая 2021
Дарья отлично провела экскурсию, хотя мы были с маленькими детьми и это было непросто! Спасибо большое

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Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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