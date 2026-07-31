Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Владимир, один из древнейших городов России, открывает свои двери для путешественников.
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам ощутить дух времени, познакомиться с историческими достопримечательностями, такими как Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы. читать дальшеуменьшить
Вы узнаете о важной роли города в истории России, об его архитектуре и культуре.
Пешеходная прогулка по Георгиевской улице, визит в старинный рынок и фамильную кузницу, а также рассказы о знаменитых личностях, родившихся в Владимире, сделают ваше путешествие по-настоящему незабываемым. Экскурсия не требует дополнительных расходов и подарит вам массу впечатлений и новых знаний
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Здравствуй, Владимир», так как в это время года город особенно красив и удобен для пеших прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Золотые ворота
Дмитриевский собор
Успенский собор
Георгиевская улица
Троицкий собор
Реальное училище
Драматический театр
Женская гимназия
Описание экскурсии
Самое-самое во Владимире
Вы оцените главные достопримечательности города: оборонительные Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы XII века. Погуляете по пешеходной Георгиевской улице и увидите одноименную церковь, старинный рынок, фамильную кузницу и необычную аптеку. На Театральной площади я покажу вам Троицкий собор, Реальное училище, драматический театр и женскую гимназию.
Переплетение прошлого и настоящего
Владимир — сокровищница исторических эпох. Я расскажу, почему он стал столицей Древней Руси, какие торговые пути через него проходили и в чем заключалась мудрость местных князей. А также: как Екатерина II до неузнаваемости изменила город, чем Владимир жил в XIX-XX веках и как на него повлиял советский период. Порекомендую, где купить лучшие сувениры и в какие музеи сходить в свободное время.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Театра драмы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3551 туриста
Я — дипломированный гид-культуролог. Провожу экскурсии по родным местам с 2017 года, а также изучаю культурный феномен «столичной провинции». Организовываю авторские туры, арт-туры и интеллектуальные встречи и лекции. Буду рада открыть для вас сокровищницу Владимирской Руси, полную средневековой красоты, удивительных личностей и живописных мест! До встречи на экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 147 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
прекрасная Дарья))) нам очень понравилось. непринужденно, легко и интересно
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Татьяна
Огромная благодарность Дарье! Были проездом во Владимире и экскурсия- это было наше единственное знакомство с ним. За время экскурсии успели влюбиться в город, отдохнуть, наполниться знаниями, впечатлениями, эмоциями! Это был не читать дальшеуменьшить
просто маршрут, а вдохновляющее общение! Мы часто задавали вопросы и Дарья на всё отвечала историями! У Дарьи огромный багаж знаний, уровень любви к своему делу и городу! Хочется ещё на такую экскурсию 😃❤️❤️❤️Были с тремя детками разных возрастов и всех удалось увлечь! Спасииибо!!!
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В
Вероника
Дарья восхитительно провела экскурсию! Интересно, с ракурса ценности архитектуры, открывала, шаг за шагом, для нас историю Владимира. Не туристический уголки города стали доступны для атмосферных фото! Экскурс в историю течении православия России был читать дальшеуменьшить
приятной изюминкой! Мы самостоятельно посещали Суздаль и Дарья любезно поделилась с нами информацией о его вкусных местах и фотогеничных локациях. Бонус -промо код на скидку с лучший магазин сувениров Владимира! В следующее посещение Владимира только к ней для посещения Кидекша — резиденции Юрия Долгорукого
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О
Ольга
Наше путешествие во Владимир было спонтанным, поэтому выбирала экскурсовода по принципу "кто остался свободен" Какое счастье, что у Дарьи было окошечко на утро. Мы много путешествуем, часто берём местного гида. читать дальшеуменьшить
Определено могу сказать - это был лучший гид и лучшая экскурсия за всё время пользования сервисом. Восхитила огромная любовь к своему городу и своему делу. Интересный рассказ без сухих дат, грамотная речь, приветливость и простота. Замечу, впервые на моей памяти экскурсовод отработал полностью заявленное время и даже немного больше. А уж сколько хороших рекомендаций мы получили от Дарьи, что кардинально поменяли свои планы и отправились в те места, которые она для нас открыла. Искренне рекомендую. А Дарье желаем не терять любовь к своему городу и заражать её гостей прекрасного Владимира.
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О
Ольга
Всё замечательно! После Дарья дала рекомендации что еще интересного посетить, где вкусно поесть 👍
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Алексей
Экскурсия превзошла все ожидания. Дарья очень приятный человек и знающий экскурсовод. Очень интересно рассказала историю Владимира от древности до нашего времени. Маршрут выстроен удачно. Дарья посоветовала что можно посетить за рамками экскурсии. Прекрасные впечатления и однозначно понятно, что нужно посещать Владимир ещё несколько раз. И это целиком заслуга Дарьи. Огромная ей благодарность. Всем рекомендуем эту экскурсию.