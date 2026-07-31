Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Мои заказы

Здравствуй, Владимир

Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Владимир, один из древнейших городов России, открывает свои двери для путешественников.

Эта индивидуальная экскурсия позволит вам ощутить дух времени, познакомиться с историческими достопримечательностями, такими как Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы.
читать дальшеуменьшить

Вы узнаете о важной роли города в истории России, об его архитектуре и культуре.

Пешеходная прогулка по Георгиевской улице, визит в старинный рынок и фамильную кузницу, а также рассказы о знаменитых личностях, родившихся в Владимире, сделают ваше путешествие по-настоящему незабываемым. Экскурсия не требует дополнительных расходов и подарит вам массу впечатлений и новых знаний

5
147 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура XII века
  • 🗺 Лучшие смотровые площадки
  • 🏛 Исторические и культурные памятники
  • 👑 Знакомство с менталитетом и топонимами
  • 🎭 Многообразие эпох и стилей
  • 🛍 Рекомендации по сувенирам и музеям

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Здравствуй, Владимир», так как в это время года город особенно красив и удобен для пеших прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Здравствуй, Владимир
Здравствуй, Владимир
Здравствуй, Владимир

Что можно увидеть

  • Золотые ворота
  • Дмитриевский собор
  • Успенский собор
  • Георгиевская улица
  • Троицкий собор
  • Реальное училище
  • Драматический театр
  • Женская гимназия

Описание экскурсии

Самое-самое во Владимире

Вы оцените главные достопримечательности города: оборонительные Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы XII века. Погуляете по пешеходной Георгиевской улице и увидите одноименную церковь, старинный рынок, фамильную кузницу и необычную аптеку. На Театральной площади я покажу вам Троицкий собор, Реальное училище, драматический театр и женскую гимназию.

Переплетение прошлого и настоящего

Владимир — сокровищница исторических эпох. Я расскажу, почему он стал столицей Древней Руси, какие торговые пути через него проходили и в чем заключалась мудрость местных князей. А также: как Екатерина II до неузнаваемости изменила город, чем Владимир жил в XIX-XX веках и как на него повлиял советский период. Порекомендую, где купить лучшие сувениры и в какие музеи сходить в свободное время.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Театра драмы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3551 туриста
Я — дипломированный гид-культуролог. Провожу экскурсии по родным местам с 2017 года, а также изучаю культурный феномен «столичной провинции». Организовываю авторские туры, арт-туры и интеллектуальные встречи и лекции. Буду рада открыть для вас сокровищницу Владимирской Руси, полную средневековой красоты, удивительных личностей и живописных мест! До встречи на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 147 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
146
4
1
3
2
1
Юлия
прекрасная Дарья))) нам очень понравилось. непринужденно, легко и интересно
прекрасная Дарья))) нам очень понравилось. непринужденно, легко и интересно
прекрасная Дарья))) нам очень понравилось. непринужденно, легко и интересно
прекрасная Дарья))) нам очень понравилось. непринужденно, легко и интересно
прекрасная Дарья))) нам очень понравилось. непринужденно, легко и интересно
прекрасная Дарья))) нам очень понравилось. непринужденно, легко и интересно
прекрасная Дарья))) нам очень понравилось. непринужденно, легко и интересно
прекрасная Дарья))) нам очень понравилось. непринужденно, легко и интересно
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Огромная благодарность Дарье!
Были проездом во Владимире и экскурсия- это было наше единственное знакомство с ним. За время экскурсии успели влюбиться в город, отдохнуть, наполниться знаниями, впечатлениями, эмоциями! Это был не
читать дальшеуменьшить

просто маршрут, а вдохновляющее общение! Мы часто задавали вопросы и Дарья на всё отвечала историями! У Дарьи огромный багаж знаний, уровень любви к своему делу и городу! Хочется ещё на такую экскурсию 😃❤️❤️❤️Были с тремя детками разных возрастов и всех удалось увлечь! Спасииибо!!!

Огромная благодарность Дарье!
Огромная благодарность Дарье!
Огромная благодарность Дарье!
Огромная благодарность Дарье!
Огромная благодарность Дарье!
Огромная благодарность Дарье!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Дарья восхитительно провела экскурсию!
Интересно, с ракурса ценности архитектуры, открывала, шаг за шагом, для нас историю Владимира.
Не туристический уголки города стали доступны для атмосферных фото!
Экскурс в историю течении православия России был
читать дальшеуменьшить

приятной изюминкой!
Мы самостоятельно посещали Суздаль и Дарья любезно поделилась с нами информацией о его вкусных местах и фотогеничных локациях.
Бонус -промо код на скидку с лучший магазин сувениров Владимира!
В следующее посещение Владимира только к ней для посещения Кидекша — резиденции Юрия Долгорукого

Дарья восхитительно провела экскурсию!
Дарья восхитительно провела экскурсию!
Дарья восхитительно провела экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Наше путешествие во Владимир было спонтанным, поэтому выбирала экскурсовода по принципу "кто остался свободен" Какое счастье, что у Дарьи было окошечко на утро. Мы много путешествуем, часто берём местного гида.
читать дальшеуменьшить

Определено могу сказать - это был лучший гид и лучшая экскурсия за всё время пользования сервисом. Восхитила огромная любовь к своему городу и своему делу. Интересный рассказ без сухих дат, грамотная речь, приветливость и простота. Замечу, впервые на моей памяти экскурсовод отработал полностью заявленное время и даже немного больше. А уж сколько хороших рекомендаций мы получили от Дарьи, что кардинально поменяли свои планы и отправились в те места, которые она для нас открыла. Искренне рекомендую. А Дарье желаем не терять любовь к своему городу и заражать её гостей прекрасного Владимира.

Наше путешествие во Владимир было спонтанным, поэтому выбирала экскурсовода по принципу "кто остался свободен" Какое счастье,
Наше путешествие во Владимир было спонтанным, поэтому выбирала экскурсовода по принципу "кто остался свободен" Какое счастье,
Вам был полезен этот отзыв?
О
Всё замечательно! После Дарья дала рекомендации что еще интересного посетить, где вкусно поесть 👍
Всё замечательно! После Дарья дала рекомендации что еще интересного посетить, где вкусно поесть 👍
Всё замечательно! После Дарья дала рекомендации что еще интересного посетить, где вкусно поесть 👍
Всё замечательно! После Дарья дала рекомендации что еще интересного посетить, где вкусно поесть 👍
Всё замечательно! После Дарья дала рекомендации что еще интересного посетить, где вкусно поесть 👍
Всё замечательно! После Дарья дала рекомендации что еще интересного посетить, где вкусно поесть 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Экскурсия превзошла все ожидания. Дарья очень приятный человек и знающий экскурсовод. Очень интересно рассказала историю Владимира от древности до нашего времени. Маршрут выстроен удачно. Дарья посоветовала что можно посетить за рамками экскурсии. Прекрасные впечатления и однозначно понятно, что нужно посещать Владимир ещё несколько раз. И это целиком заслуга Дарьи. Огромная ей благодарность. Всем рекомендуем эту экскурсию.
Экскурсия превзошла все ожидания. Дарья очень приятный человек и знающий экскурсовод. Очень интересно рассказала историю Владимира
Экскурсия превзошла все ожидания. Дарья очень приятный человек и знающий экскурсовод. Очень интересно рассказала историю Владимира
Экскурсия превзошла все ожидания. Дарья очень приятный человек и знающий экскурсовод. Очень интересно рассказала историю Владимира
Экскурсия превзошла все ожидания. Дарья очень приятный человек и знающий экскурсовод. Очень интересно рассказала историю Владимира
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владимира

Похожие экскурсии на «Здравствуй, Владимир»

Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия
Пешая
2 часа
269 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия
Знакомство с главными достопримечательностями древней столицы
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 11:45
Завтра в 13:00
800 ₽ за человека
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
На автобусе
3 часа
5 отзывов
Групповая
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
К княжеским палатам, лебединой церкви, палеолиту и чудотворной иконе
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
На машине
3.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
Разобраться в архитектуре и живописи, погрузиться в атмосферу древности и не заскучать
Начало: Соборная площадь
21 авг в 14:00
24 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Владимир окраинный
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир окраинный
Путешествие по окраинам Владимира откроет перед вами неизведанные грани города. Пройдите по историческим местам и узнайте их тайны
Начало: У Молодёжного сквера
Сегодня в 09:00
21 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владимире
от 6400 ₽ за экскурсию