Описание экскурсииОбзорная экскурсия. Окунемся в историю древнего города, пройдем пешком от Золотых ворот до Соборной площади
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Погрузитесь в атмосферу древней столицы Руси, где каждый камень хранит вековые тайны, а стены соборов шепчут легенды. На этой экскурсии вы не просто увидите достопримечательности - вы почувствуете дыхание истории
- Мы начнём наш путь на Театральной площади, откуда отправимся в сердце старого Владимира. Узнаем историю Золотых ворот - настоящего оборонительного сооружения, через которое прошли татаро-монгольские полчища. Узнаете, почему ворота называются золотыми, и почему под ними когда-то стояли дубовые створы, покрытые золотом
- Прогуляемся по Спасскому холму, где стоял княжеский двор, и посмотрим на Спасскую церковь - одну из старейших построек города. А на старинной Георгиевской улочке познакомимся с местным шалопаем - персонажем владимирского фольклора, чьи проделки до сих пор будоражат умы
- Затем - Успенский собор, главный храм Древней Руси. Именно его архитектура легла в основу московского Успенского собора в Кремле. Вы услышите, как перед строительством здесь произошло чудо, и почему этот храм стал духовным центром страны
- У Дмитриевского собора мы остановимся у белокаменной резьбы, где князь Андрей Боголюбский зашифровал послание потомкам. Узнаете, кто похоронен в его стенах, и почему его называют «храмом победы»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, Ленинский район, городской округ Владимир
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владимира
