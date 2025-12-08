Приглашаю всех гостей города на двухчасовую экскурсию по исторической части города Владимира.
В ходе нашей познавательной прогулки вы узнаете интересные факты о городе, его архитектуре и жителях.
Описание экскурсииНачнем с самой древнейшей площади города — Соборной, познакомимся с архитектурой Успенского, Дмитриевского соборов, посмотрим, как менялся город на протяжении своей истории, узнаем, какие выдающиеся люди родились или бывали здесь. Также пройдемся по пешеходной улице Георгиевской до Золотых ворот и увидим Театральную площадь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Успенский и Дмитриевский собор
- Улица Георгиевская
- Золотые ворота
- Театральная площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входная плата в Успенский собор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимира
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и воскресеньям в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
