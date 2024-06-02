Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»

Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Экскурсия по Владимиру предлагает уникальную возможность пройтись по ключевым историческим местам города. Начнётся путешествие у Успенского собора, где расскажут о создании храма и основании Владимира. Обсудите споры о происхождении названия
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города. Увидите знаменитые Золотые ворота и остатки крепостных валов.

Рассмотрите средневековую пластику на стенах Дмитриевского собора и раскроете символику его рельефов. На пути также будут Княгининский монастырь, Георгиевский и Спасо-Преображенский храмы. Узнаете о выдающихся людях, чьими трудами создавалась история города.

Поговорите о золотом веке Владимирского княжества и его влиянии на архитектуру, изобразительное и литературное искусство.

Античная и византийская культура также сыграли свою роль в формировании мировоззрения древних владимирцев и великорусского народа.

Экскурсия подойдёт всем, кто интересуется историей, а также студентам, желающим углубить свои знания. Будьте готовы к 2-часовой пешеходной прогулке, позаботьтесь об удобной обуви и одевайтесь по погоде. Дополнительных расходов не предвидится

5
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальный авторский маршрут
  2. 🏛 Исторические памятники
  3. 📚 Глубокие знания гида
  4. 🕰 Погружение в прошлое
  5. 🌍 Культурные связи с другими странами
  6. 🎨 Искусство и архитектура

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Золотые ворота
  • Дмитриевский собор
  • Княгининский монастырь
  • Георгиевский храм
  • Спасо-Преображенский храм
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Возле Успенского собора я расскажу о создании храма, истории места и основании самого Владимира.
  • Обсудим споры о том, в честь кого назван город — Владимира Мономаха или Владимира Крестителя.
  • Вы увидите знаменитые Золотые ворота и остатки крепостных валов.
  • Рассмотрите средневековую пластику на стенах Дмитриевского собора и раскроете символику его рельефов.
  • Кроме того, на нашем пути будет Княгининский монастырь, Георгиевский и Спасо-Преображенский храмы.

Мы поговорим о выдающихся людях, чьими трудами создавалась наша история. Вы услышите о золотом веке Владимирского княжества, когда оно стало центром развития архитектурного, изобразительного и литературного искусств. А также узнаете, какое отношение к становлению мировоззрения древних владимирцев и всего великорусского народа (чей тип сформировался именно здесь), сыграли античная и византийская культура.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто приезжает в город впервые и даже тем, кто и сам неплохо разбирается в различных исторических фактах, а также студентам, желающим прирастить к костяку теории несколько новой живой материи. Возможно, экскурсия не подойдёт маленьким детям, хотя мне удавалось заинтересовать достаточно юных слушателей.

Организационные детали

  • Будьте готовы к 2-часовой пешеходной прогулке: позаботьтесь об удобной обуви и одевайтесь по погоде
  • Дополнительных расходов не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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1
И
2 июня 2024
Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык
С
26 мая 2024
Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города.
Гуляли с сыном 8 лет, даже ребенок не устал, а это означает лишь то, что время пролетело незаметно👍
Рекомендую к посещению!
Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города.Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города.Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города.
А
19 мая 2024
Мы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал про все основные достопримечательности. Безусловно для полноценного погружения в историю два часа маловато, но это уже другая история.
Мы совершили великолепную прогулку. Однозначно рекомендую Павла.
Мы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал проМы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал про
Галина
12 мая 2024
Все очень понравилось! Павел - отличный рассказчик. Было содержательно и интересно.
Ксения
10 мая 2024
Огромное спасибо Павлу за экскурсию. мы задавали кучу вопросов и на все получили ответы, спасибо большое, такой огромны багаж знаний это конечно восторг. Всем рекомендую!
Л
7 мая 2024
Очень познавательная экскурсия и интересный маршрут. Ну и, конечно же, огромное спасибо
экскурсоводу Павлу за его профессионализм!
П
6 мая 2024
Благодаря Павлу очень интересно провели время, узнали многое о Владимире. Рекомендуем!
С
4 мая 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо огромное Павлу!
О
2 мая 2024
Благодарим Павла за экскурсию! У автора очень хорошо поставлены речь и голос. Экскурсия содержательная с интересными фактами. Единственный момент - каша в голове из-за многочисленных имен династии Рюриковичей. Хотелось бы больше структурировать рассказ. Перед экскурсией лучше открыть древо династии.
Ю
29 апр 2024
Очень приятная и плзнавательная экскурсия получилась! Павел легко и с удовольствием адаптировал материал под наши запросы и пожелания. Мы прекрасно провели время и влюбились во Владимир с его богатейшей и интереснейшей историей и архитектурой.
Г
29 апр 2024
Очень понравилась экскурсия, Павел замечательный рассказчик, любящий город и глубоко знающий историю. Однозначно рекомендую!
Полина
28 апр 2024
Экскурсия нам очень понравилась, с удовольствие погуляли по Владимиру и послушали историю этого замечательного города. Павел - отличный экскурсовод и прекрасный человек. Спасибо большое ему за рассказ!
Экскурсия нам очень понравилась, с удовольствие погуляли по Владимиру и послушали историю этого замечательного города. ПавелЭкскурсия нам очень понравилась, с удовольствие погуляли по Владимиру и послушали историю этого замечательного города. ПавелЭкскурсия нам очень понравилась, с удовольствие погуляли по Владимиру и послушали историю этого замечательного города. Павел
Наталья
13 апр 2024
Павел очень хороший экскурсовод. С ним очень приятно беседовать. Много знает, отвечал на все вопросы. Был терпелив к нашим просьбам. Я сама, будучи экскурсоводом, слушала с интересом. Если вас интересует религиозная тематика, однозначно к Павлу, так как есть профильное образование. Рекомендую!
Павел очень хороший экскурсовод. С ним очень приятно беседовать. Много знает, отвечал на все вопросы. Был

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