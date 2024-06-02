Экскурсия по Владимиру предлагает уникальную возможность пройтись по ключевым историческим местам города. Начнётся путешествие у Успенского собора, где расскажут о создании храма и основании Владимира. Обсудите споры о происхождении названия
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный авторский маршрут
- 🏛 Исторические памятники
- 📚 Глубокие знания гида
- 🕰 Погружение в прошлое
- 🌍 Культурные связи с другими странами
- 🎨 Искусство и архитектура
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Золотые ворота
- Дмитриевский собор
- Княгининский монастырь
- Георгиевский храм
- Спасо-Преображенский храм
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Возле Успенского собора я расскажу о создании храма, истории места и основании самого Владимира.
- Обсудим споры о том, в честь кого назван город — Владимира Мономаха или Владимира Крестителя.
- Вы увидите знаменитые Золотые ворота и остатки крепостных валов.
- Рассмотрите средневековую пластику на стенах Дмитриевского собора и раскроете символику его рельефов.
- Кроме того, на нашем пути будет Княгининский монастырь, Георгиевский и Спасо-Преображенский храмы.
Мы поговорим о выдающихся людях, чьими трудами создавалась наша история. Вы услышите о золотом веке Владимирского княжества, когда оно стало центром развития архитектурного, изобразительного и литературного искусств. А также узнаете, какое отношение к становлению мировоззрения древних владимирцев и всего великорусского народа (чей тип сформировался именно здесь), сыграли античная и византийская культура.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто приезжает в город впервые и даже тем, кто и сам неплохо разбирается в различных исторических фактах, а также студентам, желающим прирастить к костяку теории несколько новой живой материи. Возможно, экскурсия не подойдёт маленьким детям, хотя мне удавалось заинтересовать достаточно юных слушателей.
Организационные детали
- Будьте готовы к 2-часовой пешеходной прогулке: позаботьтесь об удобной обуви и одевайтесь по погоде
- Дополнительных расходов не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид во Владимире
Провёл экскурсии для 96 туристов
Один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать… Но когда посещаешь такие древние города, как Владимир и Суздаль, всё же возникает желание в дополнение к увиденному ещё и услышать оЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
2 июня 2024
Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык
С
Светлана
26 мая 2024
Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города.
Гуляли с сыном 8 лет, даже ребенок не устал, а это означает лишь то, что время пролетело незаметно👍
Рекомендую к посещению!
Гуляли с сыном 8 лет, даже ребенок не устал, а это означает лишь то, что время пролетело незаметно👍
Рекомендую к посещению!
А
Алексей
19 мая 2024
Мы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал про все основные достопримечательности. Безусловно для полноценного погружения в историю два часа маловато, но это уже другая история.
Мы совершили великолепную прогулку. Однозначно рекомендую Павла.
Мы совершили великолепную прогулку. Однозначно рекомендую Павла.
Галина
12 мая 2024
Все очень понравилось! Павел - отличный рассказчик. Было содержательно и интересно.
Ксения
10 мая 2024
Огромное спасибо Павлу за экскурсию. мы задавали кучу вопросов и на все получили ответы, спасибо большое, такой огромны багаж знаний это конечно восторг. Всем рекомендую!
Л
Леонид
7 мая 2024
Очень познавательная экскурсия и интересный маршрут. Ну и, конечно же, огромное спасибо
экскурсоводу Павлу за его профессионализм!
экскурсоводу Павлу за его профессионализм!
П
Полина
6 мая 2024
Благодаря Павлу очень интересно провели время, узнали многое о Владимире. Рекомендуем!
С
Светлана
4 мая 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо огромное Павлу!
О
Олеся
2 мая 2024
Благодарим Павла за экскурсию! У автора очень хорошо поставлены речь и голос. Экскурсия содержательная с интересными фактами. Единственный момент - каша в голове из-за многочисленных имен династии Рюриковичей. Хотелось бы больше структурировать рассказ. Перед экскурсией лучше открыть древо династии.
Ю
Юлия
29 апр 2024
Очень приятная и плзнавательная экскурсия получилась! Павел легко и с удовольствием адаптировал материал под наши запросы и пожелания. Мы прекрасно провели время и влюбились во Владимир с его богатейшей и интереснейшей историей и архитектурой.
Г
Галина
29 апр 2024
Очень понравилась экскурсия, Павел замечательный рассказчик, любящий город и глубоко знающий историю. Однозначно рекомендую!
Полина
28 апр 2024
Экскурсия нам очень понравилась, с удовольствие погуляли по Владимиру и послушали историю этого замечательного города. Павел - отличный экскурсовод и прекрасный человек. Спасибо большое ему за рассказ!
Наталья
13 апр 2024
Павел очень хороший экскурсовод. С ним очень приятно беседовать. Много знает, отвечал на все вопросы. Был терпелив к нашим просьбам. Я сама, будучи экскурсоводом, слушала с интересом. Если вас интересует религиозная тематика, однозначно к Павлу, так как есть профильное образование. Рекомендую!
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