Экскурсия по Владимиру предлагает уникальную возможность пройтись по ключевым историческим местам города. Начнётся путешествие у Успенского собора, где расскажут о создании храма и основании Владимира. Обсудите споры о происхождении названия

города. Увидите знаменитые Золотые ворота и остатки крепостных валов. Рассмотрите средневековую пластику на стенах Дмитриевского собора и раскроете символику его рельефов. На пути также будут Княгининский монастырь, Георгиевский и Спасо-Преображенский храмы. Узнаете о выдающихся людях, чьими трудами создавалась история города. Поговорите о золотом веке Владимирского княжества и его влиянии на архитектуру, изобразительное и литературное искусство. Античная и византийская культура также сыграли свою роль в формировании мировоззрения древних владимирцев и великорусского народа. Экскурсия подойдёт всем, кто интересуется историей, а также студентам, желающим углубить свои знания. Будьте готовы к 2-часовой пешеходной прогулке, позаботьтесь об удобной обуви и одевайтесь по погоде. Дополнительных расходов не предвидится

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Возле Успенского собора я расскажу о создании храма, истории места и основании самого Владимира.

я расскажу о создании храма, истории места и основании самого Владимира. Обсудим споры о том, в честь кого назван город — Владимира Мономаха или Владимира Крестителя.

Вы увидите знаменитые Золотые ворота и остатки крепостных валов.

и остатки крепостных валов. Рассмотрите средневековую пластику на стенах Дмитриевского собора и раскроете символику его рельефов.

и раскроете символику его рельефов. Кроме того, на нашем пути будет Княгининский монастырь, Георгиевский и Спасо-Преображенский храмы.

Мы поговорим о выдающихся людях, чьими трудами создавалась наша история. Вы услышите о золотом веке Владимирского княжества, когда оно стало центром развития архитектурного, изобразительного и литературного искусств. А также узнаете, какое отношение к становлению мировоззрения древних владимирцев и всего великорусского народа (чей тип сформировался именно здесь), сыграли античная и византийская культура.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто приезжает в город впервые и даже тем, кто и сам неплохо разбирается в различных исторических фактах, а также студентам, желающим прирастить к костяку теории несколько новой живой материи. Возможно, экскурсия не подойдёт маленьким детям, хотя мне удавалось заинтересовать достаточно юных слушателей.

Организационные детали