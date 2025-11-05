Эта экскурсия позволит погрузиться в историю Владимира, исследуя его древние места и памятники белокаменной архитектуры.
Участники посетят Соборную площадь, Успенский и Дмитриевский соборы, а также узнают о значимых событиях и выдающихся князьях, таких как Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо.
Это уникальная возможность узнать, как сын Александра Невского стал первым князем Москвы и родоначальником династии, правившей Русским царством
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю древнего Владимира
- 🖼️ Уникальные фрески Андрея Рублёва
- 🎨 Искусство белокаменной резьбы
- 🏛️ Знакомство с великими князьями
- 🚪 Посещение Золотых ворот
- 👑 История династии московских князей
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Золотые ворота
Описание экскурсии
- Печерний город — самая древняя часть Владимира. Именно здесь находятся Соборная площадь и монумент в честь 850-летия города.
- Белокаменный Успенский собор 12 века с фресками Андрея Рублёва.
- Дмитриевский собор и его резьба.
- Новый город — Георгиевский и Спасский храмы как места древних княжеских резиденций.
- Золотые ворота 12 века — уникальный памятник инженерно-оборонительного зодчества и одновременно триумфальная арка-въезд в древний Владимир.
Вы узнаете:
- о выдающейся роли двух великих Владимирских князей Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо в истории княжества.
- о том, как сын Александра Невского Даниил стал первым князем в Москве и родоначальником династии, правившей Русским царством вплоть до конца 16 века.
- и многом другом!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для взрослой аудитории, а также детям старше 12 лет.
- Успенский и Дмитриевский соборы мы осматриваем только снаружи.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид во Владимире
Провёл экскурсии для 185 туристов
Родился во Владимире. С детства интересуюсь историей родного края. Закончил переводческий факультет Нижегородского иняза, французский и английский языки. Туристической деятельностью занимаюсь более 5-ти лет. Аттестованный гид по Владимирской области. Провожу экскурсии по Владимиру, Боголюбово, Суздалю. Благодаря авторской подаче казалось бы сухие факты и события звучат интересно и увлекательно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Людмила
5 ноя 2025
Добрый вечер, 28 октября нам по городу Владимиру провел экскурсию Глебов Валерий. Мои внучки в восторге от того, как Валерий рассказывал о городе и его достопримечательностях. Очень знающий, живой экскурсовод,
Н
Надежда
3 ноя 2025
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по Владимиру, время пролетело не заметно
Д
Дворянинова
2 ноя 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании))))
Ксения
31 окт 2025
Все отлично, живо и интересно! Спасибо! Рекомендую!
Дарья
23 окт 2025
Интересный рассказчик, с большим багажом знаний по истории. Экскурсовод своеобразный, очень увлеченный, иногда информации слишком много. Но нам нравится именно такой формат, экскурсия зашла!
А
Анастасия
13 окт 2025
Замечательный гид и прекрасная экскурсия. Маршрут подстроили под наши задачи и темп. Рассказ ёмкий и интересный. Неотвеченных вопросов не осталось. В следующий приезд обязательно обратимся ещё раз!
И
Ирина
5 окт 2025
Познавательно, увлекательно, интересно и с юмором
Виктор
2 окт 2025
Во Владимире с гидом Валерием и правда было нескучно! Отличный гид с интересными рассказами и наблюдениями о городе. Все очень доступно в обычной беседе, без лишней воды. Время с ним пролетело быстро. Рекомендую выбрать именно Валерия для знакомства с красивым древним городом Владимир!
Дмитрий
26 сен 2025
Отличная прогулка по Владимиру! Мы выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом и прошлись по красивейшим местам. 2 часа экскурсии (даже больше получилось) пролетели незаметно! Валерий — отличный гид и рассказчик. Его рассказы о Владимире (про историю и архитектуру) сделали эту прогулку насыщенной и интересной. А главное — все легко и просто. Мы отлично провели время. Всем рекомендую!
А
Айрат
8 сен 2025
Великолепный экскурсовод. Невероятно образованный и душевный, помимо истории Владимира обсудили много самых разных тем, и впечатления от него остались самыми лучшими.
Рекомендую всем!
Д
Дмитрий
12 авг 2025
Отличный экскурсовод, скучно не было
Ольга
26 июл 2025
Не могу сказать, что мы остались в восторге. Очень много информации, но абсолютно не структурирована. Гид на любителя!
А
Алексей
7 июл 2025
Хорошая неутомительная прогулка по центру Владимира. Гид прекрасно подстраивается под пожелания и уровень путешественников. Рассказ в доступной форме без ненужной загрузки датами, именами и родственными связями. В итоге прогулка заняла 2,5 часа.
Вадим
5 июл 2025
Во Владимире был первый раз. Город поразил меня обилием зелени, немного огорчил слабой туристической инфраструктурой для столицы области и города Золотого кольца. Есть над чем работать и что привести в
Ирина
22 июн 2025
Экскурсия понравилась, Валерий прекрасный рассказчик, владеет материалом, узнали много исторических фактов и просто городских историй. Маршрут помтроен очень продумано, охватывпет основные достопримечательности горола. От правильно выбранного экскурсовода зависит очень многое,
