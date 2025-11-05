Мои заказы

Нескучно о Владимире и его прошлом

Познавательная экскурсия по древнему Владимиру: откройте для себя соборы, ворота и тайны князей. Путешествие в прошлое для всей семьи
Эта экскурсия позволит погрузиться в историю Владимира, исследуя его древние места и памятники белокаменной архитектуры.

Участники посетят Соборную площадь, Успенский и Дмитриевский соборы, а также узнают о значимых событиях и выдающихся князьях, таких как Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо.

Это уникальная возможность узнать, как сын Александра Невского стал первым князем Москвы и родоначальником династии, правившей Русским царством
4.9
22 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю древнего Владимира
  • 🖼️ Уникальные фрески Андрея Рублёва
  • 🎨 Искусство белокаменной резьбы
  • 🏛️ Знакомство с великими князьями
  • 🚪 Посещение Золотых ворот
  • 👑 История династии московских князей
Нескучно о Владимире и его прошлом© Валерий
Нескучно о Владимире и его прошлом© Валерий
Нескучно о Владимире и его прошлом© Валерий
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Золотые ворота

Описание экскурсии

  • Печерний город — самая древняя часть Владимира. Именно здесь находятся Соборная площадь и монумент в честь 850-летия города.
  • Белокаменный Успенский собор 12 века с фресками Андрея Рублёва.
  • Дмитриевский собор и его резьба.
  • Новый город — Георгиевский и Спасский храмы как места древних княжеских резиденций.
  • Золотые ворота 12 века — уникальный памятник инженерно-оборонительного зодчества и одновременно триумфальная арка-въезд в древний Владимир.

Вы узнаете:

  • о выдающейся роли двух великих Владимирских князей Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо в истории княжества.
  • о том, как сын Александра Невского Даниил стал первым князем в Москве и родоначальником династии, правившей Русским царством вплоть до конца 16 века.
  • и многом другом!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для взрослой аудитории, а также детям старше 12 лет.
  • Успенский и Дмитриевский соборы мы осматриваем только снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид во Владимире
Провёл экскурсии для 185 туристов
Родился во Владимире. С детства интересуюсь историей родного края. Закончил переводческий факультет Нижегородского иняза, французский и английский языки. Туристической деятельностью занимаюсь более 5-ти лет. Аттестованный гид по Владимирской области. Провожу экскурсии по Владимиру, Боголюбово, Суздалю. Благодаря авторской подаче казалось бы сухие факты и события звучат интересно и увлекательно.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
1
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Нескучно о Владимире и его прошлом (Надежда)Нескучно о Владимире и его прошлом (Надежда)Нескучно о Владимире и его прошлом (Надежда)Нескучно о Владимире и его прошлом (Виктор)Нескучно о Владимире и его прошлом (Виктор)Нескучно о Владимире и его прошлом (Виктор)Нескучно о Владимире и его прошлом (Виктор)Нескучно о Владимире и его прошлом (Виктор)Нескучно о Владимире и его прошлом (Виктор)Нескучно о Владимире и его прошлом (Виктор)Нескучно о Владимире и его прошлом (Виктор)Нескучно о Владимире и его прошлом (Виктор)Нескучно о Владимире и его прошлом (Дмитрий)Нескучно о Владимире и его прошлом (Дмитрий)Нескучно о Владимире и его прошлом (Дмитрий)Нескучно о Владимире и его прошлом (Дмитрий)Нескучно о Владимире и его прошлом (Дмитрий)Нескучно о Владимире и его прошлом (Дмитрий)Нескучно о Владимире и его прошлом (Дмитрий)
Л
Людмила
5 ноя 2025
Добрый вечер, 28 октября нам по городу Владимиру провел экскурсию Глебов Валерий. Мои внучки в восторге от того, как Валерий рассказывал о городе и его достопримечательностях. Очень знающий, живой экскурсовод,
читать дальше

глубоко погруженный в историю города. Рассказывал достаточно понятно и интересно, отвечал на наши вопросы. Огромная благодарность Валерию, у внучек появилось желание вернуться в этот замечательный город. Всем петешественникам рекомендую посетить г Владимир. С любовью Людмила, Влада, Тая.

Н
Надежда
3 ноя 2025
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по Владимиру, время пролетело не заметно
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по Владимиру, время пролетело не заметноСпасибо Валерию за интересную экскурсию по Владимиру, время пролетело не заметноСпасибо Валерию за интересную экскурсию по Владимиру, время пролетело не заметно
Д
Дворянинова
2 ноя 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании))))
Ксения
Ксения
31 окт 2025
Все отлично, живо и интересно! Спасибо! Рекомендую!
Дарья
Дарья
23 окт 2025
Интересный рассказчик, с большим багажом знаний по истории. Экскурсовод своеобразный, очень увлеченный, иногда информации слишком много. Но нам нравится именно такой формат, экскурсия зашла!
А
Анастасия
13 окт 2025
Замечательный гид и прекрасная экскурсия. Маршрут подстроили под наши задачи и темп. Рассказ ёмкий и интересный. Неотвеченных вопросов не осталось. В следующий приезд обязательно обратимся ещё раз!
И
Ирина
5 окт 2025
Познавательно, увлекательно, интересно и с юмором
Виктор
Виктор
2 окт 2025
Во Владимире с гидом Валерием и правда было нескучно! Отличный гид с интересными рассказами и наблюдениями о городе. Все очень доступно в обычной беседе, без лишней воды. Время с ним пролетело быстро. Рекомендую выбрать именно Валерия для знакомства с красивым древним городом Владимир!
Во Владимире с гидом Валерием и правда было нескучно! Отличный гид с интересными рассказами и наблюдениямиВо Владимире с гидом Валерием и правда было нескучно! Отличный гид с интересными рассказами и наблюдениямиВо Владимире с гидом Валерием и правда было нескучно! Отличный гид с интересными рассказами и наблюдениямиВо Владимире с гидом Валерием и правда было нескучно! Отличный гид с интересными рассказами и наблюдениямиВо Владимире с гидом Валерием и правда было нескучно! Отличный гид с интересными рассказами и наблюдениямиВо Владимире с гидом Валерием и правда было нескучно! Отличный гид с интересными рассказами и наблюдениямиВо Владимире с гидом Валерием и правда было нескучно! Отличный гид с интересными рассказами и наблюдениямиВо Владимире с гидом Валерием и правда было нескучно! Отличный гид с интересными рассказами и наблюдениямиВо Владимире с гидом Валерием и правда было нескучно! Отличный гид с интересными рассказами и наблюдениями
Дмитрий
Дмитрий
26 сен 2025
Отличная прогулка по Владимиру! Мы выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом и прошлись по красивейшим местам. 2 часа экскурсии (даже больше получилось) пролетели незаметно! Валерий — отличный гид и рассказчик. Его рассказы о Владимире (про историю и архитектуру) сделали эту прогулку насыщенной и интересной. А главное — все легко и просто. Мы отлично провели время. Всем рекомендую!
Отличная прогулка по Владимиру! Мы выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом и прошлись поОтличная прогулка по Владимиру! Мы выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом и прошлись поОтличная прогулка по Владимиру! Мы выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом и прошлись поОтличная прогулка по Владимиру! Мы выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом и прошлись поОтличная прогулка по Владимиру! Мы выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом и прошлись поОтличная прогулка по Владимиру! Мы выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом и прошлись поОтличная прогулка по Владимиру! Мы выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом и прошлись по
А
Айрат
8 сен 2025
Великолепный экскурсовод. Невероятно образованный и душевный, помимо истории Владимира обсудили много самых разных тем, и впечатления от него остались самыми лучшими.

Рекомендую всем!
Д
Дмитрий
12 авг 2025
Отличный экскурсовод, скучно не было
Ольга
Ольга
26 июл 2025
Не могу сказать, что мы остались в восторге. Очень много информации, но абсолютно не структурирована. Гид на любителя!
А
Алексей
7 июл 2025
Хорошая неутомительная прогулка по центру Владимира. Гид прекрасно подстраивается под пожелания и уровень путешественников. Рассказ в доступной форме без ненужной загрузки датами, именами и родственными связями. В итоге прогулка заняла 2,5 часа.
Вадим
Вадим
5 июл 2025
Во Владимире был первый раз. Город поразил меня обилием зелени, немного огорчил слабой туристической инфраструктурой для столицы области и города Золотого кольца. Есть над чем работать и что привести в
читать дальше

порядок. А вот Валерий очень интересно рассказал о древнем прошлом города, о его советском времени и о планах на нынешнее время. Прогулка по главной улице была познавательна и приятна. Во время экскурсии князья, о которых с сыном читал на уроке истории, обретали зримое воплощение. Для первого знакомства с городом эта экскурсия мне была очень полезна.

Ирина
Ирина
22 июн 2025
Экскурсия понравилась, Валерий прекрасный рассказчик, владеет материалом, узнали много исторических фактов и просто городских историй. Маршрут помтроен очень продумано, охватывпет основные достопримечательности горола. От правильно выбранного экскурсовода зависит очень многое,
читать дальше

а именно ваше первое впечатление от города, в который вы попали впервые… Понравится он вам или нет, возникнут к нему тёплые чувства, захочется ли в него вернуться… После встречи с Валерием смело могу сказать, что Владимир интересен, прекрасен, самобытен и мы обязательно вернемся… Спасибо, Валерий!

Входит в следующие категории Владимира

Похожие экскурсии из Владимира

Владимир: погружение в прошлое
Пешая
2 часа
258 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь у стелы в честь 850 летия основан...
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
5334 ₽ за всё до 7 чел.
Взгляд из прошлого: экскурсия по Владимиру с подъёмом на колокольню
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Взгляд из прошлого: экскурсия по Владимиру
Погуляйте по древним улицам Владимира, узнайте о его богатом наследии и поднимитесь на колокольню Никитской церкви, чтобы увидеть город с высоты
Начало: На Дворянской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владимире