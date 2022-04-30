Владимир - первая столица России

Владимир - город с 1000-летней историей и тремя памятниками ЮНЕСКО, место, откуда началась современная Россия

Индивидуальная
Владимир – город с 1000-летней историей и тремя памятниками ЮНЕСКО, место, откуда началась современная Россия.

Владимир стал новым политическим центром взамен старого – Киева.

Все началось в XII веке и связано с именами князей Андрея Боголюбского и его брата Всеволода III Большое Гнездо.

После себя эти правители оставили уникальные белокаменные шедевры – Золотые ворота, Успенский собор и собор Дмитриевский.

Участников экскурсии ждёт путешествие во времени!
Владимир - первая столица России
Владимир - первая столица России
Владимир - первая столица России
Владимир - первая столица России
Владимир - первая столица России

Что вас ожидает 🤩

  • Золотые ворота
  • Пешеходная Георгиевская улица со смотровыми площадками
  • Владимирский Арбат со скульптурами и смотровыми площадками
  • Соборная площадь
  • Парк Пушкина
  • Успенский собор
  • Парк Липки
  • Дмитриевский собор

Об экскурсии

Владимир – город с 1000-летней историей и тремя памятниками ЮНЕСКО, место, откуда началась современная Россия. Владимир стал новым политическим центром взамен старого – Киева. Все началось в XII веке и связано с именами князей Андрея Боголюбского и его брата Всеволода III Большое Гнездо. После себя эти правители оставили уникальные белокаменные шедевры – Золотые ворота, Успенский собор и собор Дмитриевский. Участников экскурсии ждёт путешествие во времени!

В рамках экскурсии вы увидите:

  • Золотые ворота – белокаменный памятник древнерусского военного зодчества XII века;
  • Пешеходная Георгиевская улица со смотровыми площадками – владимирский Арбат со скульптурами и смотровыми площадками;
  • Соборная площадь – центральная городская площадь Владимира;
  • Парк Пушкина – красивый парк со смотровой площадкой и памятником князю-основателю города Владимира;
  • Успенский собор – этот белокаменный шедевр XII века долгое время являлся главным храмом на Руси;
  • Парк Липки – вековой парк со старинным фонтаном в центре;
  • Дмитриевский собор – белокаменный памятник XII века с удивительной фасадной резьбой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворянская улица, 4, Владимир
Завершение: Большая Московская улица, 4, Владимир
Когда и сколько длится
Когда: По субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
  • Свяжитесь с гидом для уточнения времени и места проведения экскурсии!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🏛История и архитектураЗолотые ворота🗽ДостопримечательностиУспенский соборДмитриевский соборОбъекты ЮНЕСКО

Еще несколько похожих предложений во Владимире

Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
4 часа
Индивидуальная
Марина
5
14 отзывов
Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
Представить многоликую историю древней столицы Руси - город Владимир без посещения Боголюбово невозможно
7 000 за 1-10 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
40 отзывов
Владимир - средневековая столица Руси
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России
7 150 за 1-5 чел.
Старый Владимир за 2 часа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
4.9
62 отзыва
Старый Владимир за 2 часа
Владимир - один из самых посещаемых городов этого маршрута и один из самых древних городов России
от 3 500 за 1-5 чел.
Владимир - город с особой атмосферой
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дарья
Нет отзывов
Владимир - город с особой атмосферой
Владимир - сказочный провинциальный город, на который обязательно стоит обратить внимание
3 500 за 1-5 чел.
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.7
14 отзывов
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
Владимир - город, жемчужина Золотого кольца России
4 000 за 1-10 чел.
Владимир - столица и провинция
2.5 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Любовь
5
8 отзывов
Владимир - столица и провинция
Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Владимира
3 500 за 1-10 чел.
Первая встреча с Владимиром
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Руфина
5
155 отзывов
Первая встреча с Владимиром
Познакомиться с одной из древних столиц страны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
1 000 за 1 человека
Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ВСМЗ
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
Во время экскурсии по центру Владимира посетители узнают историю древнего города, увидят архитектурные шедевры
от 3 750 за 1-5 чел.
Легенды древнего Владимира
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
5
5 отзывов
Легенды древнего Владимира
Хотите за 2,5 часа познакомиться со столицей древней Руси, узнать о жизни, истории города
3 500 за 1-5 чел.
Пешеходная прогулка по центру Владимира
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
4.9
19 отзывов
Пешеходная прогулка по центру Владимира
Владимир многоликий - город великой воинской славы, загадочных тайн и просто очень уютный, домашний и родной
от 4 900 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
2 часа
Индивидуальная
ВСМЗ
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
Во время экскурсии по центру Владимира туристы узнают историю древнего города, увидят архитектурные шедевры
от 3 125 за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю
Вас ждёт насыщенное путешествие по красивейшим городам Золотого кольца - Суздалю, Владимиру и Боголюбово
10 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владимире
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ