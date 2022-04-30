Владимир – город с 1000-летней историей и тремя памятниками ЮНЕСКО, место, откуда началась современная Россия.



Владимир стал новым политическим центром взамен старого – Киева.



Все началось в XII веке и связано с именами князей Андрея Боголюбского и его брата Всеволода III Большое Гнездо.



После себя эти правители оставили уникальные белокаменные шедевры – Золотые ворота, Успенский собор и собор Дмитриевский.



Участников экскурсии ждёт путешествие во времени!