Владимир – город с 1000-летней историей и тремя памятниками ЮНЕСКО, место, откуда началась современная Россия. Владимир стал новым политическим центром взамен старого – Киева. Все началось в XII веке и связано с именами князей Андрея Боголюбского и его брата Всеволода III Большое Гнездо. После себя эти правители оставили уникальные белокаменные шедевры – Золотые ворота, Успенский собор и собор Дмитриевский. Участников экскурсии ждёт путешествие во времени!
В рамках экскурсии вы увидите:
Золотые ворота – белокаменный памятник древнерусского военного зодчества XII века;
Пешеходная Георгиевская улица со смотровыми площадками – владимирский Арбат со скульптурами и смотровыми площадками;
Соборная площадь – центральная городская площадь Владимира;
Парк Пушкина – красивый парк со смотровой площадкой и памятником князю-основателю города Владимира;
Успенский собор – этот белокаменный шедевр XII века долгое время являлся главным храмом на Руси;
Парк Липки – вековой парк со старинным фонтаном в центре;
Дмитриевский собор – белокаменный памятник XII века с удивительной фасадной резьбой.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортные услуги
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворянская улица, 4, Владимир
Завершение: Большая Московская улица, 4, Владимир
Когда и сколько длится
Когда: По субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
Свяжитесь с гидом для уточнения времени и места проведения экскурсии!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00
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