1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
13 июня в 13:30
14 июня в 16:30
10 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Средневековый Владимир: уникальное путешествие в прошлое для семьи
Погрузитесь в средневековую атмосферу Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение
Начало: В центре Владимира
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
14 июня в 09:30
15 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в усадьбу Муромцево: архитектурное наследие и история
Приглашаем на экскурсию по усадьбе Муромцево и старинным улочкам Судогды. Узнайте об истории, архитектуре и жизни последних владельцев усадьбы
12 июня в 11:30
14 июня в 13:30
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Боголюбово: путешествие сквозь века к Покрову-на-Нерли и монастырю
Погрузитесь в атмосферу умиротворения, посетив живописные Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый Владимир: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень хранит истории великих событий и выдающихся людей
Начало: Ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру
Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600₽ за билет
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово - путешествие в прошлое
Откройте для себя великолепие Владимира и с. Боголюбово в одной поездке: исторические храмы, смотровые площадки и уникальное белокаменное зодчество
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы
Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Владимира в Боголюбово: путешествие по древним шедеврам
Проникнитесь историей Владимира и Боголюбово, исследуя величественные памятники домонгольской эпохи
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по запросу
21 июня в 10:30
10 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальное путешествие: Владимир и дворцово-парковый ансамбль Муромцево
Погрузитесь в мир российской аристократии и архитектурных шедевров, посетив усадьбу Муромцево и исторический Владимир
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владимир - столица и провинция
Начало: Соборная площадь города Владимира
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по историческому Владимиру: от Рублева до хрусталя
Погрузитесь в мир древнего Владимира: исторические сокровища, архитектурные шедевры и уникальные фрески ждут вас
Начало: Большая Московская, 43
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 875₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Владимиру
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Заметки губернского Владимира: экскурсия в исторический центр
Приглашаем на уникальную прогулку по губернскому Владимиру, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир - город на холмах
Начало: Ул. Большая Московская д. 74
Расписание: ежедневно с 9:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Владимиру: встреча с древней Русью
Приглашаем вас пройти по историческим местам Владимира, ощутить дух времени и величие древнерусской архитектуры
Начало: Ул. Дворянская, д. 2
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его белокаменные сокровища и парки, вдохновляющие истории
Начало: По договоренности
Расписание: 24/7
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира: путеводитель по древней столице
Познайте дух русского Средневековья, пройдитесь по историческим местам Владимира с личным гидом
Начало: Владимир, Соборная площадь
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 30 чел.
Мини-группа
2 часа
Древний Владимир: путешествие в историю
Начало: Ул. Дворянская, 2, Владимир
Расписание: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
от 760₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Владимир!»: история и красоты
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его архитектурные шедевры и уютные улочки в компании опытного гида
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
Расписание: По договоренности
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Владимир - город великих воспоминаний и чтимых святынь
Начало: Соборная площадь. Памятник Андрею Рублёву
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
Начало: Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря
Расписание: По договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024Экскурсия прошла замечательно, время пролетело незаметно. Увидели основные достопримечательности, Владимир сопроводил прогулку содержательным рассказом, сделал отличные фотки (мы были с подругой). Всем рекомендую!
- ВВладимир1 июня 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид. Рекомендую!
- ЕЕвгения28 мая 2024Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная
- ЛЛариса27 мая 2024Были с друзьями на экскурсии с Владимиром. Нам всё очень понравилось!!! Искренне рекомендую отправиться на познавательную прогулку со "старожилом" Владимиром))
- ННаталия27 мая 2024Владимир просто нереальный гид! Эрудированный, грамотный и тактичный! Знает иностранный язык, с юмором! Просто удовольствие с ним гулять по Владимиру
- ККсения27 мая 2024Рекомендую экскурсию Светланы, очень интересно и познавательно! Наше маленькое путешествие оставило много мыслей о жизни города и горожан.
- ООльга27 мая 2024Очень интересно и познавательно прошла наша экскурсия! Спасибо Светлане! Всем довольны! Ещё Светлана сделала нам красивые фото!
- ВВладимир24 мая 2024Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.
- ООльга23 мая 2024Сергею -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Профессионал, отличный рассказчик, замечательная энергетика, которая передается от гида и несмотря на поток информации не устаешь. Экскурсия
- ООльга23 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод доходчиво все рассказывает, при необходимости отвечает на вопросы. Очень хорошо знает свой город, историю города. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "История и архитектура" можно забронировать 58 экскурсий и билетов от 450 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 1300 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 58 экскурсий во Владимире на 2024 год по теме «История и архитектура», 1300 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август