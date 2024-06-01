Экскурсии Владимира об истории и архитектуре

Найдено 58 экскурсий в категории «История и архитектура» во Владимире, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Заметки губернского Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
40 отзывов
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 300 за всё до 10 чел.
Прогулка по центру Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
13 июня в 13:30
14 июня в 16:30
10 950 за всё до 4 чел.
Два в одном: Владимир и Боголюбово
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее Владимира
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670 за всё до 9 чел.
Владимир: предания глубокой старины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Владимиру со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 7 чел.
Средневековый Владимир: поучительная экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Средневековый Владимир: уникальное путешествие в прошлое для семьи
Погрузитесь в средневековую атмосферу Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение
Начало: В центре Владимира
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 600 за всё до 7 чел.
По Владимиру с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
14 июня в 09:30
15 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие в усадьбу Муромцево: архитектурное наследие и история
Приглашаем на экскурсию по усадьбе Муромцево и старинным улочкам Судогды. Узнайте об истории, архитектуре и жизни последних владельцев усадьбы
12 июня в 11:30
14 июня в 13:30
9 500 за всё до 4 чел.
А если не хочется мёрзнуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300 за всё до 10 чел.
Боголюбово: преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Боголюбово: путешествие сквозь века к Покрову-на-Нерли и монастырю
Погрузитесь в атмосферу умиротворения, посетив живописные Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 700 за человека
Древний Владимир: путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за человека
Старый Владимир за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
150 отзывов
Старый Владимир: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень хранит истории великих событий и выдающихся людей
Начало: Ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 350 за всё до 4 чел.
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру
Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 4 чел.
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
27 отзывов
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600 за билет
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
63 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900 за человека
Легенды древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890 за человека
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово - путешествие в прошлое
Откройте для себя великолепие Владимира и с. Боголюбово в одной поездке: исторические храмы, смотровые площадки и уникальное белокаменное зодчество
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы
Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Из Владимира в Боголюбово - шедевры архитектуры
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Владимира в Боголюбово: путешествие по древним шедеврам
Проникнитесь историей Владимира и Боголюбово, исследуя величественные памятники домонгольской эпохи
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по запросу
21 июня в 10:30
10 600 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру с поездкой в Муромцево на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Уникальное путешествие: Владимир и дворцово-парковый ансамбль Муромцево
Погрузитесь в мир российской аристократии и архитектурных шедевров, посетив усадьбу Муромцево и исторический Владимир
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
Владимир - столица и провинция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Владимир - столица и провинция
Начало: Соборная площадь города Владимира
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 45 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Пешеходная экскурсия по историческому Владимиру: от Рублева до хрусталя
Погрузитесь в мир древнего Владимира: исторические сокровища, архитектурные шедевры и уникальные фрески ждут вас
Начало: Большая Московская, 43
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 875 за всё до 5 чел.
Прогулка по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прогулка по Владимиру
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 6 чел.
Заметки губернского Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Заметки губернского Владимира: экскурсия в исторический центр
Приглашаем на уникальную прогулку по губернскому Владимиру, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 5 чел.
Владимир - город на холмах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Владимир - город на холмах
Начало: Ул. Большая Московская д. 74
Расписание: ежедневно с 9:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 10 чел.
А если мерзнуть не хочется
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Владимиру: встреча с древней Русью
Приглашаем вас пройти по историческим местам Владимира, ощутить дух времени и величие древнерусской архитектуры
Начало: Ул. Дворянская, д. 2
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
4 900 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его белокаменные сокровища и парки, вдохновляющие истории
Начало: По договоренности
Расписание: 24/7
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прошлое и настоящее Владимира: путеводитель по древней столице
Познайте дух русского Средневековья, пройдитесь по историческим местам Владимира с личным гидом
Начало: Владимир, Соборная площадь
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 30 чел.
Древний Владимир: путешествие в историю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Древний Владимир: путешествие в историю
Начало: Ул. Дворянская, 2, Владимир
Расписание: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
от 760 за человека
«Знакомьтесь - Владимир!»: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Владимир!»: история и красоты
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его архитектурные шедевры и уютные улочки в компании опытного гида
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
Расписание: По договоренности
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1 600 за человека
Владимир - город великих воспоминаний и чтимых святынь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Владимир - город великих воспоминаний и чтимых святынь
Начало: Соборная площадь. Памятник Андрею Рублёву
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 8 чел.
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
Начало: Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря
Расписание: По договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Экскурсия по Владимиру со старожилом
    Экскурсия прошла замечательно, время пролетело незаметно. Увидели основные достопримечательности, Владимир сопроводил прогулку содержательным рассказом, сделал отличные фотки (мы были с подругой). Всем рекомендую!
  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
    Отличная экскурсия, прекрасный гид. Рекомендую!
  • Е
    Евгения
    28 мая 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Экскурсия по Владимиру со старожилом
    Были с друзьями на экскурсии с Владимиром. Нам всё очень понравилось!!! Искренне рекомендую отправиться на познавательную прогулку со "старожилом" Владимиром))
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Древний Владимир: путь сквозь века
    Владимир просто нереальный гид! Эрудированный, грамотный и тактичный! Знает иностранный язык, с юмором! Просто удовольствие с ним гулять по Владимиру
  • К
    Ксения
    27 мая 2024
    Древний Владимир: путешествие в историю
    Рекомендую экскурсию Светланы, очень интересно и познавательно! Наше маленькое путешествие оставило много мыслей о жизни города и горожан.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
    Очень интересно и познавательно прошла наша экскурсия! Спасибо Светлане! Всем довольны! Ещё Светлана сделала нам красивые фото!
  • В
    Владимир
    24 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
    Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Сергею -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Профессионал, отличный рассказчик, замечательная энергетика, которая передается от гида и несмотря на поток информации не устаешь. Экскурсия
    читать дальше

    начиналась из Суздаля. Со всей ответственностью заявляю -СЕРГЕЙ ЛУЧШИЙ! Есть с кем сравнивать. За 5 дней прибывания в Суздале было 4 гида, Сергей единственный кто настолько профессионально и интересно подает материал, что факты остаются в памяти и нет усталость от нудной подачи как у некоторых. Сергей легко, порой с иронией и задором расскажет многое. Пожалела что не с Сергеем взяли развернутую экскурсию по Суздалю. Наша экскурсия была с длинным маршрутом и Суздаль затронули по касательной, но даже за это время он умудрился дать нам столько интересных фактов и нюансов, сколько мы не получили потом с другими гидами. Очень понравился сам подход, Сергей много дает информации, но потом консолидирует и обобщает выдает основные тезисы и факты которые стоит запомнить. У Сергея много интересных нюансов, личных наработок и заметок, которые не знают и не видят другие гиды. Однозначно, если вернемся в Суздаль еще, то обязательно обратимся к Сергею за новыми интересными маршрутами. Сергею удачи и творческого роста.

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод доходчиво все рассказывает, при необходимости отвечает на вопросы. Очень хорошо знает свой город, историю города. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
  2. Заметки губернского Владимира
  3. Прогулка по центру Владимира
  4. Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
  5. Два в одном: Владимир и Боголюбово
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "История и архитектура" можно забронировать 58 экскурсий и билетов от 450 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 1300 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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