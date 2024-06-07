🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Боголюбово и церковь Покрова на Нерли: индивидуальная экскурсия Посетите старинный поселок Боголюбово и узнайте о князе Андрее Боголюбском. Прогуляйтесь к храму Покрова на Нерли и насладитесь историей и архитектурой Начало: В Боголюбово 4 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 60 отзывов Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Начало: На Дворянской улице Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00 940 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 85 отзывов Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора 870 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 50 отзывов Владимир, город с историей: групповая экскурсия Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке Начало: На Театральной площади 760 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 161 отзыв Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие Начало: У ступенек театра Драмы 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 83 отзыва Популярное предложение Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю Начало: На Театральной площади 2 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 309 отзывов Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города Начало: В районе Дмитриевского собора 5 345 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 200 отзывов Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Соборная площадь 3 870 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 56 отзывов Популярное предложение Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом Начало: Владимир или Боголюбово 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 148 отзывов Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров Начало: На Соборной площади 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 40 отзывов Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого Начало: На Соборной площади 5 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу от 3 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 80 отзывов Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой Начало: На Соборной площади 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 140 отзывов Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского 10 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории Начало: У Троицкой церкви 7 998 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 186 отзывов Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии Начало: На площади перед драматическим театром 4 670 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 36 отзывов Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц Начало: Соборная площадь 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2.5 часа 27 отзывов Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах Начало: На Театральной площади 2000 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города Начало: Соборная площадь 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Прошлое и настоящее Владимира Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу Начало: Театральная площадь 6 670 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 88 отзывов Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое Начало: У Театра драмы 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков Начало: На Соборной площади 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии Начало: Уточняется перед экскурсией 4 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Владимир: предания глубокой старины Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово Начало: Уточняется 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей Начало: По договоренности 14 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города Начало: У Академического театра драмы 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Экскурсия по Владимиру со старожилом Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами Начало: От Золотых ворот 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 19 отзывов Средневековый Владимир: уникальное путешествие в прошлое для семьи Погрузитесь в средневековую атмосферу Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение Начало: В центре Владимира 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя» Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота Начало: Соборная площадь 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места Начало: У Золотых ворот 5 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Древние фрески Владимира: экскурсия по храмам и соборам Оцените мастерство древних художников и узнайте историю Владимира. Три храма, уникальные фрески и легенды ждут вас на этой экскурсии Начало: На Соборной площади 7 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 8 отзывов Уникальная фотопрогулка по историческим местам Владимира с профессионалом Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира и сохраните воспоминания с профессиональными фотографиями Начало: На Соборной площади 8 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Индивидуальная экскурсия-игра по Владимиру для школьных групп Погрузитесь в увлекательное расследование и откройте секреты Владимира вместе с детьми! Игра, история и приключения ждут вас на каждом шагу 9 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Экскурсия-погружение в прошлое Владимира Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое Начало: На Соборной площади 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности Начало: Возле Исторического музея 7 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 54 отзыва Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками 10 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями 5 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города Начало: У Золотых ворот 5 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Боголюбово: путешествие сквозь века к Покрову-на-Нерли и монастырю Погрузитесь в атмосферу умиротворения, посетив живописные Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 3 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 110 отзывов Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4 Расписание: По договоренности от 3 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 150 отзывов Старый Владимир: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень хранит истории великих событий и выдающихся людей Начало: Ул. Дворянская, 4 Расписание: Ежедневно по запросу от 4 350 ₽ за всё до 4 чел.