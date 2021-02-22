1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Первая встреча с Владимиром

Познакомиться с одной из древних столиц страны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом

5
1 отзыв
Руфина
Руфина – Гид из Владимира
Владимир — это не только белокаменная Русь с монументальными памятниками архитектуры.

Это также уютный губернский город 🏙️ с прекрасными видовыми площадками.

Я покажу его главные и тайные места, помогу ощутить царящую здесь атмосферу старины и сделаю все, чтобы прогулка 👣 запомнилась вам надолго.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Первая встреча с Владимиром
Первая встреча с Владимиром

Что вас ожидает

Исторический центр
Вы увидите две главные городские площади: Соборную и Театральную. Рассмотрите Дмитриевский собор, пройдете под аркой Золотых ворот и полюбуетесь белоснежным Свято-Успенским кафедральным собором. А на старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем. Если пожелаете, также посетите храмовые постройки поздних веков: Георгиевскую, Спасскую и Никольскую церкви.

Владимир сквозь века
Владимир — город 🏙️ с многовековой историей 📖. Вы узнаете, почему древнерусская столица ⭐️ была перенесена на северо-восток, как сын портного стал «главным голосом» страны Советов и какие знаменитые люди посещали наши края. А также: как во Владимире появился католический храм и какую улицу называют «местным Арбатом». Подниметесь на 4 смотровые площадки и насладитесь прекрасными видами на заклязьменские дали.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Первая встреча с Владимиром
Первая встреча с Владимиром
Первая встреча с Владимиром
Первая встреча с Владимиром
Первая встреча с Владимиром

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руфина
Руфина
Меня зовут Руфина. Я родом из Сибири, по образованию лингвист. Часть жизни провела в Европе, свободно говорю на английском и немецком языках. Экскурсии по Владимирской земле вожу с 2012 года. Покажу вам этот старинный город таким, каким он когда-то полюбился мне.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

22 фев 2021
Экскурсия с Руфиной, посвящённая первому знакомству с Владимиром, прошла прекрасно! Руфина-Очень образованный, доброжелательный человек, который способен увлеч рассказом не только взрослых, но и 2-х 12 -летних детей. Не смотря на сильный мороз, наша встреча оставила у нас самые прекрасные впечатления от встречи с Владимиром.

Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Знакомьтесь, Владимир!
2 400
2.5 часа
Знакомьтесь, Владимир!
119 отзывов
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
3 600
5 часов
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
109 отзывов
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Прогулка по центру Владимира
3 900
2 часа
Прогулка по центру Владимира
87 отзывов
Все самое важное в 2-х часовой экскурсии по городу
Владимир. Путь сквозь века
От 3 200
3 часа
Владимир. Путь сквозь века
41 отзыв
О событиях, героях и облике Владимира на обзорной прогулке по уникальному наследию прошлого
Старый Владимир за 2 часа
3 000
2 часа
Старый Владимир за 2 часа
35 отзывов
Владимир — средневековая столица Руси
6 500
4 часа
Владимир — средневековая столица Руси
32 отзыва
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России