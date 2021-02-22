1 отзыв оставили туристы

Исторический центр Вы увидите две главные городские площади: Соборную и Театральную. Рассмотрите Дмитриевский собор, пройдете под аркой Золотых ворот и полюбуетесь белоснежным Свято-Успенским кафедральным собором. А на старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем. Если пожелаете, также посетите храмовые постройки поздних веков: Георгиевскую, Спасскую и Никольскую церкви.
Владимир сквозь века Владимир — город 🏙️ с многовековой историей 📖. Вы узнаете, почему древнерусская столица ⭐️ была перенесена на северо-восток, как сын портного стал «главным голосом» страны Советов и какие знаменитые люди посещали наши края. А также: как во Владимире появился католический храм и какую улицу называют «местным Арбатом». Подниметесь на 4 смотровые площадки и насладитесь прекрасными видами на заклязьменские дали.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Руфина. Я родом из Сибири, по образованию лингвист. Часть жизни провела в Европе, свободно говорю на английском и немецком языках. Экскурсии по Владимирской земле вожу с 2012 года. Покажу вам этот старинный город таким, каким он когда-то полюбился мне.
Экскурсия с Руфиной, посвящённая первому знакомству с Владимиром, прошла прекрасно! Руфина-Очень образованный, доброжелательный человек, который способен увлеч рассказом не только взрослых, но и 2-х 12 -летних детей. Не смотря на сильный мороз, наша встреча оставила у нас самые прекрасные впечатления от встречи с Владимиром.