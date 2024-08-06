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5%
3 дня
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
5 янв в 10:00
от 2400022 900₽ за человека
3 дня
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
31 дек в 10:00
от 26 000₽ за человека
3 дня
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
31 дек в 10:00
от 48 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана6 августа 2024Отзывчивый, внимательные. Лучшие в своём деле.
- ДДенис5 августа 2024Очень понравился маршрут.
- ССветлана2 августа 2024Автобусный тур "Волжское путешествие" прекрасно организован. Короткие переезды, любимые города, познавательные экскурсии, комфортный отдых в гостиницах. Начиная от Дмитрова и заканчивая Владимиром, везде встречали очень хорошо, в прямом и переносном смысле хлебом-солью. Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
- ТТкачева16 января 2024Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а
- ЕЕкатерина11 января 2024Очень хорошая экскурсия по Владимиру - показали как обязательные туристические объекты - Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота (сейчас на
- ЕЕлена11 января 2024Впечатления хорошие, несмотря на морозы. Все понравилось. Гид Илья очень внимательный, заботливый и интересно все рассказывал. Подпортило впечатление экскурсовод во Владимире. Опоздала минут на 40 и потом бегом по Европе. Люди постарше не успевали.
- ККапуста11 января 2024Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута "Барские забавы", который проходил с 3-5 января 2024 года по городам Золотого кольца. Интересная
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «От Ленинградского вокзала»
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