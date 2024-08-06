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реставрации, увы), так и необычные небольшие достопримечательности, которые часто можно увидеть только во время самостоятельных прогулок. ГРК "Русская деревня" выше всяких похвал: аниматоры молодцы, Новый год весёлый и душевный. Суздаля было очень мало, но снижать оценку за это не буду, так как в целом всё понравилось.