Туры от Ленинградского вокзала

Найдено 3 тура в категории «От Ленинградского вокзала» во Владимире, цены от 22 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
На автобусе
скидка
5%
3 отзыва
3 дня
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
5 янв в 10:00
от 2400022 900 за человека
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
31 дек в 10:00
от 26 000 за человека
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
31 дек в 10:00
от 48 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    6 августа 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Отзывчивый, внимательные. Лучшие в своём деле.
  • Д
    Денис
    5 августа 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Очень понравился маршрут.
  • С
    Светлана
    2 августа 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Автобусный тур "Волжское путешествие" прекрасно организован. Короткие переезды, любимые города, познавательные экскурсии, комфортный отдых в гостиницах. Начиная от Дмитрова и заканчивая Владимиром, везде встречали очень хорошо, в прямом и переносном смысле хлебом-солью. Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
    Автобусный тур &quot;Волжское путешествие&quot; прекрасно организован. Короткие переезды, любимые города, познавательные экскурсии, комфортный отдых в гостиницахАвтобусный тур &quot;Волжское путешествие&quot; прекрасно организован. Короткие переезды, любимые города, познавательные экскурсии, комфортный отдых в гостиницахАвтобусный тур &quot;Волжское путешествие&quot; прекрасно организован. Короткие переезды, любимые города, познавательные экскурсии, комфортный отдых в гостиницах
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а
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    не поглощая новогодние салаты. Особая благодарность нашему сопровождающему гиду Илье! Ненавязчиво рассказал, показал, фотографировал, сопровождая нашу разновозрастных группу. Без потерь, живые и здоровые вернулись домой. Сижу на февраль выбираю тур. Нам понравилось.

  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
    Очень хорошая экскурсия по Владимиру - показали как обязательные туристические объекты - Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота (сейчас на
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    реставрации, увы), так и необычные небольшие достопримечательности, которые часто можно увидеть только во время самостоятельных прогулок. ГРК "Русская деревня" выше всяких похвал: аниматоры молодцы, Новый год весёлый и душевный. Суздаля было очень мало, но снижать оценку за это не буду, так как в целом всё понравилось.

  • Е
    Елена
    11 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Впечатления хорошие, несмотря на морозы. Все понравилось. Гид Илья очень внимательный, заботливый и интересно все рассказывал. Подпортило впечатление экскурсовод во Владимире. Опоздала минут на 40 и потом бегом по Европе. Люди постарше не успевали.
  • К
    Капуста
    11 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута "Барские забавы", который проходил с 3-5 января 2024 года по городам Золотого кольца. Интересная
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    программа, эрудированные экскурсоводы по всему путешествию, замечательный гид Илья Лавров. Всё было продумано и предусмотрено. Не смотря на морозную погоду впечатления от поездки остались самые тёплые! Большое спасибо!!!

    Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года по

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «От Ленинградского вокзала»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
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  3. Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Какие места ещё посмотреть во Владимире
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Успенский Собор
  3. Дмитриевский собор
  4. Золотые Ворота
  5. Суздальский кремль
Сколько стоит тур во Владимире в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "От Ленинградского вокзала" можно забронировать 3 тура от 22 900 до 48 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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