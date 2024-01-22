Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Групповой тур во Владимире

Новый год во Владимире

4.7
3 отзыва
Открывайте с нами чудеса истории и волшебство Нового года! Мы отправимся в путешествие во времени среди белокаменных соборов и архитектурных шедевров XII века во Владимире, посетим Суздаль, где культурное наследие Руси оживает в старинных церквях и кремле. Этот тур подарит вам великолепные впечатления и незабываемый Новый год.
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Сказочный Владимир
Сказочный Владимир
Древние соборы, белокаменное зодчество и новогодняя панорама создают непередаваемую атмосферу
Живописный Суздаль
Живописный Суздаль
Погуляете по улочкам города-музея и погрузитесь в неповторимую душу Руси
Традиции и дегустация
Традиции и дегустация
Вдохните дух многолетних традиций и отведайте местную медовуху

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового года

10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом этаже у лифта (табличка «Новый год во Владимире»).

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Обед.

Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор. Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.

Прибытие в гостиницу «Заря». Размещение.

Свободное время, подготовка к Новому году.

Новогодняя программа в ресторане «Заря» при гостинице.

Банкет в стоимость тура не входит, оплачивается дополнительно, по желанию.

Прибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового годаПрибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового годаПрибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового годаПрибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового года
2 день

Свободный день

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Свободное время и развлечения на территории гостиницы или в городе.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде. Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки. Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками. После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.

Обед.

Свободное время.

Отправление группы в Москву. Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации (ориентировочно после 20:00).

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «‎Заря» в г. Владимире.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместноеТрехместное
Эконом--16 900
Стандарт
16 900
20 900-
Скидка для детей до 14 лет – 400 рублей.

Варианты проживания

Заря

2 ночи

Гостиница «Заря» находится в городе Владимир. Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.

В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.

На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.

В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры. В пределах 1,5 км расположена достопримечательность "Золотые ворота", театр драмы, музей хрусталя, Патриарший сад, музей-сказка Бабуся-Ягуся, сквер Гоголя. Расстояние до аэропорта - 4.2 км, до железнодорожного вокзала - 2.3 км.

ЗаряЗаряЗаряЗаряЗаряЗаря

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с 31.12.23 по 02.01.24
  • Завтрак 1.01 и 2.01 (накрытие)
  • Обеды 31.12 и 2.01
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе 31.12 и 2.01
  • Транспортное обслуживание по программе 31.12 и 2.01
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодний банкет, 5500 руб/чел (цена единая для взрослого и ребенка)
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Скидка для детей до 14 лет – 400 рублей.

Может ли меняться программа тура?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
И
22 янв 2024
Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня
С
21 янв 2024
Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
Т
16 янв 2024
Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось

Тур входит в следующие категории Владимира

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