Новый год во Владимире
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового года
10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом этаже у лифта (табличка «Новый год во Владимире»).
Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Обед.
Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор. Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.
Прибытие в гостиницу «Заря». Размещение.
Свободное время, подготовка к Новому году.
Новогодняя программа в ресторане «Заря» при гостинице.
Банкет в стоимость тура не входит, оплачивается дополнительно, по желанию.
Свободный день
Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Свободное время и развлечения на территории гостиницы или в городе.
Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде. Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.
Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки. Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками. После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.
Обед.
Свободное время.
Отправление группы в Москву. Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации (ориентировочно после 20:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Заря» в г. Владимире.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Трехместное
|Эконом
|-
|-
|16 900
|Стандарт
16 900
|20 900
|-
Варианты проживания
Заря
Гостиница «Заря» находится в городе Владимир. Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.
В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.
На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.
В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры. В пределах 1,5 км расположена достопримечательность "Золотые ворота", театр драмы, музей хрусталя, Патриарший сад, музей-сказка Бабуся-Ягуся, сквер Гоголя. Расстояние до аэропорта - 4.2 км, до железнодорожного вокзала - 2.3 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с 31.12.23 по 02.01.24
- Завтрак 1.01 и 2.01 (накрытие)
- Обеды 31.12 и 2.01
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе 31.12 и 2.01
- Транспортное обслуживание по программе 31.12 и 2.01
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Услуги, не указанные в программе
- Питание, не указанное в программе
- Новогодний банкет, 5500 руб/чел (цена единая для взрослого и ребенка)
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Скидка для детей до 14 лет – 400 рублей.
Может ли меняться программа тура?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.