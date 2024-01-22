1 день

Прибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового года

10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом этаже у лифта (табличка «Новый год во Владимире»).

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Обед.

Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор. Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.

Прибытие в гостиницу «Заря». Размещение.

Свободное время, подготовка к Новому году.

Новогодняя программа в ресторане «Заря» при гостинице.

Банкет в стоимость тура не входит, оплачивается дополнительно, по желанию.