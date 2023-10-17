Четыре истории Владивостока
Описывать эту красоту так же бесперспективно, как рассказывать про вкус свежевыловленного приморского гребешка — необходимо личное участие! Возможно проведение тура в индивидуальном формате в любые даты.
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Что вас ожидает:
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Пять сопок Владивостока
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу (можно заказать за доп. плату).
Размещение в гостинице (гарантированное заление с 14:00, можно воспользоваться камерой хранения).
15:00–19:00 Экскурсия «Пять сопок Владивостока».
Владивосток — удивительный город с уникальным ландшафтом.
Жилые кварталы тесно зажаты между высокими сопками (так на Дальнем Востоке называют невысокие пологие горы высотой до 1000 м.) и морем.
С вершин открывается просто невероятная панорама.
Далеко не каждый, может похвастаться, что поднимался на эти «видовые площадки».
У каждой сопки Владивостока есть свое название, за которым стоит необычная история.
Взгляни на Владивосток с высоты птичьего полета.
Вокруг острова Русский
Завтрак в гостинице.
11:00 Посадка в джип, начало экскурсии Вокруг острова Русский.
Наш маршрут вокруг острова проложен на внедорожниках по плохим военным дорогам.
Вы побываете на основных видовых площадках, увидите красивые морские панорамы, узнаете историю освоения острова Русский.
Проходимый транспорт дает возможность побывать в самых необычных местах.
Машина оборудованная, приподнята, при посадке в салон нужно будет поднимать высоко ноги, подсадим.
Основные объекты:
- Два моста — Золотой и Русский, мимо кампуса ДВФУ.
- Полуостров Саперный, Поспеловский форт, рассказ о Владивостокской крепости.
- Вдоль бухты Новик, мимо мужского монастыря. Вдоль бухт Рында и Воевода, к форту №9, 166 м над уровнем моря, полуостров Кондратенко. Очень впечатляющая видовая площадка с открывающимся видом на острова архипелага императрицы Евгении. Рассказ об акватории и островах.
- Артиллерийская батарея №982 береговой обороны. Четыре крупнокалиберных орудия, сохранившихся до наших дней. Расположены у перешейка на остров Шкота, на высоте около 130 м над уровнем моря.
- Форт №10. Самый маленький форт крепости Владивосток. Наслаждаемся видами на остров Шкота, бухты Джигит и Холулай. Тут можно увидеть единственную, уцелевшую на острове дальномерную рубку.
17:00 Окончание экскурсии.
Национальный парк «Земля леопарда» и Кравцовские водопады
Завтрак в гостинице.
Освобождение номера в гостинице Владивостока. Следующую ночь вы проведете в гостинице в Хасанском районе.
Возьмите с собой на маршрут только необходимые вещи, основной багаж оставьте в камере хранения гостиницы.
09:00 Выезд из города на авто.
С познавательной информацией от экскурсовода дорога на юг Приморья, в Хасанский район.
Пешеходный маршрут по уссурийской тайге, фотографирование и любование каскадами голубой воды и красотой уссурийской тайги.
Пять водопадов высотой от 2 до 6 метров.
Переезд в пос. Барабаш.
Комплексный обед в кафе «Павловский посад».
Экскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда».
Ужин в кафе за дополнительную плату.
С 19:00 размещение в гостинице национального парка «Центральная усадьба».
«Земля леопарда» — национальный парк, созданный в Приморском крае с главной целью — сохранить и восстановить популяцию самой редкой кошки в мире дальневосточного леопарда.
Кравцовские водопады — самые посещаемые и популярные, находятся в 100 км от г. Владивостока на трассе Раздольное — Хасан. С 1984 года каскад водопадов является памятником природы регионального значения.
Джип-тур на полуостров Гамова, бухты Морского заповедника
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд на внедорожнике на полуостров Гамова — красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье.
Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.
Обед-пикник в ланч-боксе.
Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами, видом на легендарный островок «Томящегося сердца».
Знакомство с домом-замком в пос. Витязь и историей семьи Янковских — пионеров освоения Приморья.
Возвращение во Владивосток, размещение в гостинице.
Отъезд
Завтрак.
Выезд из гостиницы до 12 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владивостоке (3 ночи) и в Хасанском районе (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость тура
|1-местное
(при наличии группы не менее 2 человек)
|79 100
|2-местное
|69 850
|3-местное
|51 400
Размещение во Владивостоке: гостиница «Экватор» 3*, «Версаль» 3*.
Размещение в Хасанском районе: гостиница национального парка «Центральная усадьба» (пос. Барабаш), номер джуниор.
Варианты проживания
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Версаль»
Отель «Версаль» расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.
Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.
Для питания гостей в номерах имеется мини-холодильник. Доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости имеются продуктовые магазины, рестораны и кафе.
Для проведения различных мероприятий оборудован просторный конференц-зал.
За территорией отеля проживающие могут отправиться на пешие прогулки по природным паркам. Неподалеку расположен дельфинарий для посещения всей семьей. Расстояние до международного аэропорта составляет около 450 км, до ж/д вокзала — менее 3 км.
Размещение в Хасанском районе
Размещение в Хасанском районе в гостинице национального парка «Центральная усадьба» (пос. Барабаш), номер джуниор.
В номере одна большая комната, поделенная на зоны — столовая, прихожая, зона отдыха с диваном, санузел в номере.
В номере две кровати или одна большая семейная кровать. Диван раскладывается и может быть использован для размещения 1 или 2 гостей в номере дополнительно.
В номере кондиционер, ТВ, чайник, кружки, мини-холодильник, обеденный стол, стулья, шкаф, журнальный столик. В ванной комнате: мыло, шампунь, гель, полотенца, тапочки.
Завтрак предоставляет кафе поселка, в гостинице нет кафе/ресторана!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице во Владивостоке (3 ночи) и в Хасанском районе (1 ночь)
- Питание, указанное в программе тура:завтраки со второго дня тура2 обеда
- Завтраки со второго дня тура
- 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Страховка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Ужин в Хасанском районе
- Трансфер аэропорт — гостиница — 2 000 руб.
- Трансфер гостиница — аэропорт — 1 500 руб.
- Дополнительные ночи проживания
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Владивосток
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Соберите рюкзак на однодневную экскурсию:
- бутылка с водой;
- плащ-пончо;
- перекус: печенье, яблоко;
- личные лекарства;
- влажные салфетки;
- заряженный телефон;
- небольшая сумма наличных денег;
- кепка от солнца.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть в Приморском крае клещи и другие опасности?
Наш край не опасен! Мы так считаем! Но о чем нужно знать гостям?
Во-первых, если вы планируете, путешествие в уссурийскую тайгу, знайте, у нас есть энцефалитные клещи.
Самый опасный период — май–июнь, далее клещи идут на убыль, в августе–октябре их практически нет. Так же клещи не живут на побережье и на островах. Но всегда есть «везучие» туристы, которые находят их везде! Поэтому лучше подготовиться к посещению тайги. Если нет противопоказаний — сделайте прививку от клещевого энцефалита. Но это требование не обязательно — на ваш страх и риск.
Как одеться?
Ваша одежда должна иметь как можно меньше открытых участков. Футболки с длинными рукавами, брюки, а не шорты. Понизу одежды желательно манжеты или резинка, футболки заправлены в брюки. Одежда гладкая, без начеса и ворса. Брюки можно заправить в носки. Мы не должны дать возможность клещу зацепиться за вашу одежду. Как правило, этот маленький жучок, прежде чем укусить вас 30–40 минут ползает по одежде, ищет «вкусное нежное место». Поэтому в тайге нужно осматриваться каждые 40 минут и снимать клещей с одежды. Куда их девать? Просто сняли и выбросили подальше от себя, в кусты, не в соседа…. На голову повязываем косынку, так чтобы ваши волосы полностью были убраны. Избегайте высокой травы, кустов, передвигайтесь по открытой местности. Очень эффективны репелленты («Reftamid» или другие) главное активное вещество альфаметрин, альфаципометрин. Во Владивостоке можно купить в магазинах косметики или аптеках. Вернувшись с маршрута, разденьтесь до нога, внимательно осмотритесь! Клещ может остаться на вашей одежде, рюкзаке и укусить уже в гостинице. Помните об этом!
Медуза крестовик. Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе. Главное условие — теплая вода, водоросли, часто не самое чистое море. Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога — это очень похоже на укус медузы крестовика! Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма — вызывайте такси. Отправляйтесь в медицинское учреждение. Наши врачи знают, как помочь. Неприятно, но не смертельно.
ЗМЕИ. В траве, на камнях, на тропинках встречаются змеи. Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи — щитомордник. От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.
На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода, турлидера. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида. Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.
- Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.