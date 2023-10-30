Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья». Вы погрузитесь в мир МОРЯ. Подводный мир, маяк, лисицы острова Русский, амурский тигр - символ Дальнего Востока и медведь - символ России. Картины местных художников о море, штурвал и корабельная мачта, старые географические карты. В музее представлена продукция бренда «BioticLuxe» — натуральные продукты на основе природных иммунных стимуляторов. Компания работает с 2016 года, вся продукция прошла государственную регистрацию качества, получены все необходимые сертификаты. Продукция в премиум упаковке станет отличным и оригинальным подарком из Владивостока с пользой для здоровья!

Доставка на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд. Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк. Наша дегустация будет проходить на веранде второго этажа с видом на Амурский залив и остров Русский. Сотрудник кафе расскажет о морепродуктах Японского моря, покажет, как разделывать некоторых моллюсков. В ходе дегустации вы попробуете живого гребешка, морского ежа и мидии. После дегустации, особенно в жаркий день рекомендуем остаться на кошке Токаревского, покупаться или погулять до Токаревского маяка. Берите с собой купальные тапочки.

К 13:00 возвращение на центральную площадь города.