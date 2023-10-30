Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья». Вы погрузитесь в мир МОРЯ. Подводный мир, маяк, лисицы острова Русский, амурский тигр - символ Дальнего Востока и медведь - символ России. Картины местных художников о море, штурвал и корабельная мачта, старые географические карты. В музее представлена продукция бренда «BioticLuxe» — натуральные продукты на основе природных иммунных стимуляторов. Компания работает с 2016 года, вся продукция прошла государственную регистрацию качества, получены все необходимые сертификаты. Продукция в премиум упаковке станет отличным и оригинальным подарком из Владивостока с пользой для здоровья!
Доставка на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд. Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк. Наша дегустация будет проходить на веранде второго этажа с видом на Амурский залив и остров Русский. Сотрудник кафе расскажет о морепродуктах Японского моря, покажет, как разделывать некоторых моллюсков. В ходе дегустации вы попробуете живого гребешка, морского ежа и мидии. После дегустации, особенно в жаркий день рекомендуем остаться на кошке Токаревского, покупаться или погулять до Токаревского маяка. Берите с собой купальные тапочки.
К 13:00 возвращение на центральную площадь города.
Программа
- Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья»;
- Доставка на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд;
- Мастер-класс по разделыванию моллюсков;
- Дегустация живого гребешка, мидии и других сезонных морепродуктов.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты в музей Мастер-класс Дегустация морепродуктов
- Что не входит
- За дополнительную плату обед из морепродуктов: - дегустация живых хасанских устриц - лучший в городе суп Том-ям с морепродуктами - фирменная уха - из семги
- Гребешка
- Креветок
- Кальмара и зелени - плов с морепродуктами – рис
- Карри
- Креветка
- Гребешок
- Кальмар
- Черри - сувенирная продукция и продукты для здоровья в музее Трепанга
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.