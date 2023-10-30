Гастрономическая экскурсия с дегустацией морепродуктов

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Гастрономическая экскурсия с дегустацией морепродуктов
Гастрономическая экскурсия с дегустацией морепродуктов
Гастрономическая экскурсия с дегустацией морепродуктов
Гастрономическая экскурсия с дегустацией морепродуктов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья». Вы погрузитесь в мир МОРЯ. Подводный мир, маяк, лисицы острова Русский, амурский тигр - символ Дальнего Востока и медведь - символ России. Картины местных художников о море, штурвал и корабельная мачта, старые географические карты. В музее представлена продукция бренда «BioticLuxe» — натуральные продукты на основе природных иммунных стимуляторов. Компания работает с 2016 года, вся продукция прошла государственную регистрацию качества, получены все необходимые сертификаты. Продукция в премиум упаковке станет отличным и оригинальным подарком из Владивостока с пользой для здоровья!

Доставка на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд. Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк. Наша дегустация будет проходить на веранде второго этажа с видом на Амурский залив и остров Русский. Сотрудник кафе расскажет о морепродуктах Японского моря, покажет, как разделывать некоторых моллюсков. В ходе дегустации вы попробуете живого гребешка, морского ежа и мидии. После дегустации, особенно в жаркий день рекомендуем остаться на кошке Токаревского, покупаться или погулять до Токаревского маяка. Берите с собой купальные тапочки.

К 13:00 возвращение на центральную площадь города.

Программа

  • Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья»;
  • Доставка на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд;
  • Мастер-класс по разделыванию моллюсков;
  • Дегустация живого гребешка, мидии и других сезонных морепродуктов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты в музей Мастер-класс Дегустация морепродуктов
Что не входит
  • За дополнительную плату обед из морепродуктов: - дегустация живых хасанских устриц - лучший в городе суп Том-ям с морепродуктами - фирменная уха - из семги
  • Гребешка
  • Креветок
  • Кальмара и зелени - плов с морепродуктами – рис
  • Карри
  • Креветка
  • Гребешок
  • Кальмар
  • Черри - сувенирная продукция и продукты для здоровья в музее Трепанга
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Дегустационные туры
Гастрономические

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