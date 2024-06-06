Необычные экскурсии по Владивостоку

Найдено 90 экскурсий в категории «Необычные» во Владивостоке, цены от 520 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520 за человека
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: на Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 800 за человека
Владивосток - не благодаря, а вопреки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 800 за всё до 4 чел.
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ»
Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след
Начало: На ул. Светланской, у дома №20
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Романтические истории старого Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
🚗 На машине
Групповая
6 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800 за человека
Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
38 отзывов
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
11 июня в 10:00
12 июня в 11:00
1 500 за человека
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 500 за всё до 3 чел.
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750 за всё до 4 чел.
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800 за человека
Мистический Владивосток
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 6 чел.
Японские страницы Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Начало: на центральной площади города
10 июня в 14:00
12 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Мир японской диаспоры во Владивостоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции
Начало: На ул. Светланская
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
3 отзыва
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800 за человека
Морское кладбище на горе Монастырской
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Морское кладбище на горе Монастырской
Прикоснуться к тайнам исторического некрополя, побывав в "местах памяти" и "местах забвения"
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700 за человека
Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190010 710 за всё до 4 чел.
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
57 150 за всё до 3 чел.
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 06:00
10 июня в 19:00
9 800 за всё до 3 чел.
Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
На гидроцикле
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
Приручите водные просторы Японского моря
Начало: Недалеко от Токаревского маяка
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
10 000 за человека
Все видовые Владивостока за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
10 670 за всё до 3 чел.
Гастрономический тур по Владивостоку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гастрономический тур по Владивостоку
Побывать на китайском рынке, закупиться морепродуктами и попробовать блюда местной кухни
Начало: На Алеутской улице
11 июня в 11:30
12 июня в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
Завтра в 18:00
20 июня в 19:00
4 400 за всё до 5 чел.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990 за всё до 4 чел.
Прогулка на каяках по Японскому морю
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка на каяках по Японскому морю
Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
7 000 за человека
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
скидка
15%
Групповая
7 часов
22 отзыва
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865 за человека
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
200 отзывов
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600 за человека
Жемчужины города V: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
147 отзывов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200 за всё до 4 чел.
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: На паркинге яхт в центре города
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 200 за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900 за всё до 3 чел.
Необитаемый остров Шкота
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Шкота: приключенческая экскурсия в мир дикой природы
Остров Шкота во Владивостоке: приключение среди дикой природы и забытых руин. Откройте уединенный мир
Начало: Оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Мобильная фотопрогулка под ключ
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
Расписание: Любой день, любое время
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 900 за человека
Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
42 отзыва
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590 за всё до 4 чел.
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Островок Китая во Владивостоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Островок Китая» во Владивостоке
Познакомьтесь с историческим наследием Владивостока через увлекательные рассказы и загадки прошлого
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 8 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Место встречи - адрес вашего проживания
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 3 чел.
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Начало: Ул. Катерная, 6в
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65 000 за всё до 12 чел.
Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 3 чел.
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 июня 2024
    Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
    Милейшая ведущая, уютное место, интересная экскурсия. И чая попили, и экскурс послушали. Красота…!
  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
    читать дальше

    путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
    Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и
    читать дальше

    доброжелательный гид. Экскурсия не для первого знакомства с городом, а для тех, кто хочет не только увидеть, а именно узнать больше, для гурманов исторических фактов и загадок

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Она была очень интересная и информативная и душевная. Время пролетело не заметно.
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Благодаря этой поездке я лучше поняла расположения наиболее интересных объектов в городе. Эта экскурсия хорошее дополнение к экскурсии на автобусе, где гид дала очень интересную информацию по истории города, не всегда просто было ориентироваться в пространстве.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Мы с мамой побывали на морской экскурсии по бухте Золотой Рог. Экскурсовод (женщина в возрасте, простите, забыла ее имя) вообще
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    нас покорила. Она очень интересно рассказывала, показывала фото героев, про которых говорила. Было приятно слушать интересного человека, любящего свое дело. Спасибо большое, рекомендуем

  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Нам экскурсия очень понравилась) красивые виды, мосты, и очень интересно рассказывает экскурсовод, было познавательно) с удовольствием съездим еще раз)
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
    Шикарная экскурсия!!! Не буду рассказывать подробности. Но история города в том формате, в котором ее преподносит Анатолий, интересна не только
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    для гостей города. Я думаю и сами жители Владивостока узнали бы много интересного. Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем. Я благодарю, Анатолия, за любовь в своему городу.

  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно
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    консервативен, а я чуть более панк, я постаралась выбрать что-то подходящее для нас двоих, чтобы не на весь день и чтобы фокус был больше на истории города: мы путешествуем по работе и самого города не знаем и не видим. Скажу про свои ощущения: все желаемое исполнилось, Лидия рассказала про самые истоки, саму историю основания Владивостока, про первых жителей. Мне было очень интересно и я хочу знакомиться с этим городом дальше. В будущем я обязательно обращусь к Лидии за продолжением.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
  2. Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
  3. Владивосток - не благодаря, а вопреки
  4. Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
  5. Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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