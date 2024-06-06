1 чел.
По популярности
скидка
35%
Мини-группа
1 час
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: на Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ»
Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след
Начало: На ул. Светланской, у дома №20
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
11 июня в 10:00
12 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Начало: на центральной площади города
10 июня в 14:00
12 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции
Начало: На ул. Светланская
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Морское кладбище на горе Монастырской
Прикоснуться к тайнам исторического некрополя, побывав в "местах памяти" и "местах забвения"
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190010 710₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
57 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 06:00
10 июня в 19:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
Приручите водные просторы Японского моря
Начало: Недалеко от Токаревского маяка
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический тур по Владивостоку
Побывать на китайском рынке, закупиться морепродуктами и попробовать блюда местной кухни
Начало: На Алеутской улице
11 июня в 11:30
12 июня в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
Завтра в 18:00
20 июня в 19:00
4 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на каяках по Японскому морю
Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
7 000₽ за человека
скидка
15%
Групповая
7 часов
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865₽ за человека
Групповая
1 час
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: На паркинге яхт в центре города
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Шкота: приключенческая экскурсия в мир дикой природы
Остров Шкота во Владивостоке: приключение среди дикой природы и забытых руин. Откройте уединенный мир
Начало: Оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
Расписание: Любой день, любое время
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Островок Китая» во Владивостоке
Познакомьтесь с историческим наследием Владивостока через увлекательные рассказы и загадки прошлого
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Место встречи - адрес вашего проживания
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Начало: Ул. Катерная, 6в
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 июня 2024Милейшая ведущая, уютное место, интересная экскурсия. И чая попили, и экскурс послушали. Красота…!
- ККсения5 июня 2024Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
- ВВалентина5 июня 2024Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и
- ДДмитрий1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она была очень интересная и информативная и душевная. Время пролетело не заметно.
- ЛЛюдмила29 мая 2024Благодаря этой поездке я лучше поняла расположения наиболее интересных объектов в городе. Эта экскурсия хорошее дополнение к экскурсии на автобусе, где гид дала очень интересную информацию по истории города, не всегда просто было ориентироваться в пространстве.
- ЕЕлена28 мая 2024Мы с мамой побывали на морской экскурсии по бухте Золотой Рог. Экскурсовод (женщина в возрасте, простите, забыла ее имя) вообще
- ААнастасия28 мая 2024Нам экскурсия очень понравилась) красивые виды, мосты, и очень интересно рассказывает экскурсовод, было познавательно) с удовольствием съездим еще раз)
- ССветлана28 мая 2024Шикарная экскурсия!!! Не буду рассказывать подробности. Но история города в том формате, в котором ее преподносит Анатолий, интересна не только
- ААлександра27 мая 2024Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Необычные»
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