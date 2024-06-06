🚶 Пешая 35% скидка Мини-группа 1 час 1 отзыв Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас Начало: На улице Адмирала Фокина 800 520 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 22 отзыва Популярное предложение Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест Начало: на Корабельной набережной Расписание: ежедневно в 11:00 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу Начало: На Корабельной набережной 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ» Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след Начало: На ул. Светланской, у дома №20 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 91 отзыв Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви Начало: У Триумфальной арки 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Групповая 6 часов 11 отзывов Популярное предложение Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00 3 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 38 отзывов Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией Начало: У входа в музей Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета Начало: У вашего отеля 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Полуостров Гамова и Кравцовские водопады Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке 23 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 2.5 часа 35 отзывов Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения Начало: В районе острова Русский Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 3 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря Начало: У Пушкинского театра 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Японские страницы Владивостока Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца Начало: на центральной площади города 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Мир японской диаспоры во Владивостоке Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции Начало: На ул. Светланская 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 9 отзывов Иммерсивная прогулка «Городские легенды» Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого Начало: На Корабельной набережной 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 3 отзыва Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки» Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны Начало: На ул. Адмирала Фокина 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Морское кладбище на горе Монастырской Прикоснуться к тайнам исторического некрополя, побывав в "местах памяти" и "местах забвения" 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 5 отзывов Прогулка «Тёмная сторона Владивостока» Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия Начало: На улице Светланской Расписание: во вторник в 18:30 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками Начало: В районе Владивостокского государственного универс... 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Природа и история острова Русский для детей и их родителей Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями 11900 10 710 ₽ за всё до 4 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас Начало: У вашего отеля/апартаментов 57 150 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места 9 800 ₽ за всё до 3 чел.

На гидроцикле Индивидуальная 1 час 2 отзыва Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно Приручите водные просторы Японского моря Начало: Недалеко от Токаревского маяка 10 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Все видовые Владивостока за 4 часа Увидеть город как на ладони с разных ракурсов Начало: По договорённости 10 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Гастрономический тур по Владивостоку Побывать на китайском рынке, закупиться морепродуктами и попробовать блюда местной кухни Начало: На Алеутской улице 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона Начало: На улице Светланской 4 400 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой Начало: У вашего отеля 17 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Прогулка на каяках по Японскому морю Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте 7 000 ₽ за человека

15% скидка Групповая 7 часов 22 отзыва Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В Расписание: Каждый день в 9:00 от 6900 5 865 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 200 отзывов Морская экскурсия «Мосты Владивостока» Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 147 отзывов Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата) Расписание: Ежедневно по договоренности 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 2 часа 11 отзывов Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка Начало: На паркинге яхт в центре города Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00 5 200 ₽ за человека

🚤 На катере 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка Расписание: 10-11 в любой день по договоренности 30 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города от 11 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 3 отзыва Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов от 14 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Остров Шкота: приключенческая экскурсия в мир дикой природы Остров Шкота во Владивостоке: приключение среди дикой природы и забытых руин. Откройте уединенный мир Начало: Оговаривается индивидуально 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 9 отзывов Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток Расписание: Любой день, любое время 9 900 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 9 часов 42 отзыва Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре Начало: Остановка «Центр», Владивосток Расписание: По договоренности от 17 590 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов Начало: Центральная площадь г. Владивосток Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия «Островок Китая» во Владивостоке Познакомьтесь с историческим наследием Владивостока через увлекательные рассказы и загадки прошлого Начало: Центральная площадь г. Владивосток 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Остров Русский и мыс Тобизина Начало: Место встречи - адрес вашего проживания Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 9 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Необитаемый остров Аскольд и морские котики Начало: Ул. Катерная, 6в Расписание: Ежедневно в 7:00 65 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 12 отзывов Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами Начало: Центральная площадь, Владивосток от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов Расписание: Каждый день 17 500 ₽ за всё до 3 чел.