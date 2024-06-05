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Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Гастрономическое путешествие по Владивостоку: от истории до современности
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по вкусам и ароматам Владивостока, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Сквер Невельского
«Историко-гастрономическая экскурсия по городу В»
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:30
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока
Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас
Начало: На центральной площади «Борцов Революции»
«Мы объедем живописные бухты Владивостока и насладимся вкусами самых разных морепродуктов: гребешков, мидий, устриц и даже «пятиминутки» из морского огурца — деликатеса, который подают в лучших ресторанах России»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
«Мореферма, где можно узнать всё о производстве морепродуктов и при желании насладиться идеальным дальневосточным обедом»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
«Китайское кафе — отличное место для ценителей восточной кухни»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
«Угостим вас морскими деликатесами, травяным чаем и десертом»
13 июня в 18:00
14 июня в 18:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Начало: Рядом с рестораном «Семь футов»
«Вас ждёт вечер-открытие — новые гастрономические вкусы под винное сопровождение в приятной компании»
12 июня в 18:00
21 июня в 19:00
4 700₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
«Местные авторские настойки отлично дополнят услышанное, но вы вправе ограничиться водой, чаем или кофе»
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический тур по Владивостоку
Побывать на китайском рынке, закупиться морепродуктами и попробовать блюда местной кухни
Начало: На Алеутской улице
«Наша гастрономическая экскурсия включает в себя три этапа:»
11 июня в 11:30
12 июня в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
«Еда и напитки не входят в стоимость»
Завтра в 18:00
20 июня в 19:00
4 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
В гостях у винодела
Продегустировать органические вина Дальнего Востока и узнать, что такое автохтон
Начало: на ж/д станции Садгород
«Затем вас будет ждать дегустация органических вин в беседке с диванами и мягкими подушками»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
7 часов
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
«На нашем гастрономическом туре не предусмотрен гид-экскурсовод»
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
Начало: Забираем в любом месте в пределах города
«Изюминкой программы станет дегустация»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Начало: По договоренности
«Мы отправимся к островам залива Петра Великого, увидим морских котиков, выловим свежую рыбу или гребешок и насладимся шикарным обедом на берегу моря»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гастрономические открытия во Владивостоке
Хинкали с гребешком, диморфантовый мед, салат из лопуха и другие чудеса дальневосточной кухни
Начало: В районе кинотеатра «Океан»
«Удивительная гастрономия дальневосточной столицы»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
28 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Катание на хаски с дегустацией вин: эксклюзивный тур в Владивостоке
Исследуйте зимний Владивосток: уникальное катание на санях с хаски и дегустация местных вин
Начало: Согласуем с вами по телефону
«Наконец, вас будет ждать несколько приятных бонусов: дегустация вина, прогулка по китайскому кварталу и мастер-класс по приготовлению пянсе — владивостокской острой паровой булочке»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами
Начало: у вашего отеля
«А ещё мы устроим пикник с гребешками, морскими ежами, овощами, фруктами, таёжным чаем и сладостями»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
31 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
«По желанию взять с собой еды, если за время рыбалки, думаете что проголодаетесь и обязательно взять воды»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Владивосток: природа, история, морепродукты
Побывать на нескольких живописных мысах и полакомиться гребешками на берегу моря
Начало: От вашего места жительства
«Эта экскурсия — баланс между живописной природой, погружением в историю, городскими достопримечательностями и гастрономией»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
«Эта экскурсия — баланс между живописной природой, экскурсом в историю, городскими достопримечательностями и, конечно же, гастрономической составляющей»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
«А нагуляв аппетит, мы остановимся на пикник и попробуем вкуснейшие морепродукты»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс
Приготовить идеальный стейк под руководством именитого шеф-повара Владивостока
Начало: рядом с рестораном «Семь футов»
«Тогда мы с удовольствием приглашаем вас на гастрономический мастер-класс»
22 июня в 18:00
7 июля в 18:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
«Дополнительно оплачивается посещение фермы и дегустации:— с пятницы по воскресенье, когда по установленному графику здесь проводят групповые экскурсии, стоимость составит 350 руб»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Начало: Площадь Борцов Революции
«Вы увидите лабораторию по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 450₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
«Если захотите, на ферме можно будет заказать обед»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900₽ за человека
Групповая
10 часов
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
Начало: На улице Катерной
«А дополнит вкусный обед бокал белого сухого вина»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
- ООксана4 июня 2024Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
- AAlex26 мая 2024Наверное одна из лучших экскурсий на трипстере во Владивостоке, но уж в балансе цены = качество, так точно! Хорошая программа, великолепные
- ЕЕлена26 мая 2024Тур по островам, который мы совершили 25 мая с. г. был выше всех похвал! При посадке на катер капитан Павел
- ТТатьяна26 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Капитан Павел уделил нам максимум внимания, показал морских котиков, кита белуху, угостил морскими гребешками и ежами. Посетили много красивых мест. Чистота на катере и удобные сиденья делали нашу поездку максимально комфортной
- ААртем26 мая 2024Все классно, супер. Капитан профи. Все накажет все покажет. Продолжительность зависит от погоды, маршрут может меняться. Очень здорово, супер
- ДДина25 мая 2024В восторге от проведенного дня! Организация, отношение, информация! Браво команде Сергею и Александру!!! Красоты моря, острова, дальневосточные нерпы, белые маки!!! И даже белуха!!! Удачи и процветания)))
- ММарина23 мая 2024Экскурсию нам провел Александр. Очень много интересного мы узнали о Русском острове, о исторических фактах, о нашем герое Дальнего Востока
- ТТатьяна20 мая 2024Большое спасибо Виктории за интересную и познавательную прогулку! Узнали о истории улицы Светланская, какие рестораны и кафе были на ней
- ММария20 мая 2024По морям, играя, носится с миноносцем миноносица. Льнет, как будто к меду осочка, к миноносцу миноносочка. И конца б не довелось ему, благодушью миноносьему. У нашей
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Владивостока, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024