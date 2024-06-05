Гастрономические экскурсии Владивостока

Найдено 25 экскурсий в категории «Гастрономические» во Владивостоке, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка со вкусом по Владивостоку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Популярное предложение
Гастрономическое путешествие по Владивостоку: от истории до современности
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по вкусам и ароматам Владивостока, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Сквер Невельского
«Историко-гастрономическая экскурсия по городу В»
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:30
от 2 000 за человека
Морские деликатесы острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
92 отзыва
Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока
Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас
Начало: На центральной площади «Борцов Революции»
«Мы объедем живописные бухты Владивостока и насладимся вкусами самых разных морепродуктов: гребешков, мидий, устриц и даже «пятиминутки» из морского огурца — деликатеса, который подают в лучших ресторанах России»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2 отзыва
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
«Мореферма, где можно узнать всё о производстве морепродуктов и при желании насладиться идеальным дальневосточным обедом»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за человека
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
«Китайское кафе — отличное место для ценителей восточной кухни»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400 за человека
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
«Угостим вас морскими деликатесами, травяным чаем и десертом»
13 июня в 18:00
14 июня в 18:00
18 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Начало: Рядом с рестораном «Семь футов»
«Вас ждёт вечер-открытие — новые гастрономические вкусы под винное сопровождение в приятной компании»
12 июня в 18:00
21 июня в 19:00
4 700 за человека
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
«Местные авторские настойки отлично дополнят услышанное, но вы вправе ограничиться водой, чаем или кофе»
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700 за человека
Гастрономический тур по Владивостоку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гастрономический тур по Владивостоку
Побывать на китайском рынке, закупиться морепродуктами и попробовать блюда местной кухни
Начало: На Алеутской улице
«Наша гастрономическая экскурсия включает в себя три этапа:»
11 июня в 11:30
12 июня в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
«Еда и напитки не входят в стоимость»
Завтра в 18:00
20 июня в 19:00
4 400 за всё до 5 чел.
В гостях у винодела
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В гостях у винодела
Продегустировать органические вина Дальнего Востока и узнать, что такое автохтон
Начало: на ж/д станции Садгород
«Затем вас будет ждать дегустация органических вин в беседке с диванами и мягкими подушками»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
12 000 за всё до 6 чел.
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
скидка
15%
Групповая
7 часов
22 отзыва
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
«На нашем гастрономическом туре не предусмотрен гид-экскурсовод»
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865 за человека
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
Начало: Забираем в любом месте в пределах города
«Изюминкой программы станет дегустация»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Начало: По договоренности
«Мы отправимся к островам залива Петра Великого, увидим морских котиков, выловим свежую рыбу или гребешок и насладимся шикарным обедом на берегу моря»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 000 за всё до 4 чел.
Гастрономические открытия во Владивостоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Гастрономические открытия во Владивостоке
Хинкали с гребешком, диморфантовый мед, салат из лопуха и другие чудеса дальневосточной кухни
Начало: В районе кинотеатра «Океан»
«Удивительная гастрономия дальневосточной столицы»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
28 800 за всё до 10 чел.
Катание на голубоглазых хаски и дегустация Приморских вин
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Катание на хаски с дегустацией вин: эксклюзивный тур в Владивостоке
Исследуйте зимний Владивосток: уникальное катание на санях с хаски и дегустация местных вин
Начало: Согласуем с вами по телефону
«Наконец, вас будет ждать несколько приятных бонусов: дегустация вина, прогулка по китайскому кварталу и мастер-класс по приготовлению пянсе — владивостокской острой паровой булочке»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами
Начало: у вашего отеля
«А ещё мы устроим пикник с гребешками, морскими ежами, овощами, фруктами, таёжным чаем и сладостями»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
31 000 за всё до 3 чел.
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
«По желанию взять с собой еды, если за время рыбалки, думаете что проголодаетесь и обязательно взять воды»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Владивосток: природа, история, морепродукты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Владивосток: природа, история, морепродукты
Побывать на нескольких живописных мысах и полакомиться гребешками на берегу моря
Начало: От вашего места жительства
«Эта экскурсия — баланс между живописной природой, погружением в историю, городскими достопримечательностями и гастрономией»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
«Эта экскурсия — баланс между живописной природой, экскурсом в историю, городскими достопримечательностями и, конечно же, гастрономической составляющей»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Гастротур на остров Елены
🚶 Пешая
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
«А нагуляв аппетит, мы остановимся на пикник и попробуем вкуснейшие морепродукты»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 10 чел.
50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс
Групповая
2 часа
50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс
Приготовить идеальный стейк под руководством именитого шеф-повара Владивостока
Начало: рядом с рестораном «Семь футов»
«Тогда мы с удовольствием приглашаем вас на гастрономический мастер-класс»
22 июня в 18:00
7 июля в 18:00
4 700 за человека
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
«Дополнительно оплачивается посещение фермы и дегустации:— с пятницы по воскресенье, когда по установленному графику здесь проводят групповые экскурсии, стоимость составит 350 руб»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600 за всё до 4 чел.
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Начало: Площадь Борцов Революции
«Вы увидите лабораторию по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 450 за человека
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
«Если захотите, на ферме можно будет заказать обед»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900 за человека
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Групповая
10 часов
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
Начало: На улице Катерной
«А дополнит вкусный обед бокал белого сухого вина»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
    Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
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    ну а ты огонь- всегда со всеми на связи. вам процветания и туристов . Обязательно кто поедет к вам в гости рекомендую эту экскурсию. Большая Медведица, я вас люблю

  • A
    Alex
    26 мая 2024
    Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
    Наверное одна из лучших экскурсий на трипстере во Владивостоке, но уж в балансе цены = качество, так точно! Хорошая программа, великолепные
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    виды с о. Шкота, возможность увидеть морских котиков, а также сходить на экскурсию на мореферму. Виды с катера открываются шикарные на сам о. Русский и на его окрестности. Мастхев для посещения, с собой не забудьте взять воду)) Из минусов, наверное, все таки имеет смысл подольше побыть на о. Шкота, чем на мореферме.

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Тур по островам, который мы совершили 25 мая с. г. был выше всех похвал! При посадке на катер капитан Павел
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    предложил несколько вариантов, объяснив плюсы и минусы каждого места. Так же были предложены пледы, шапки и даже теплые куртки, на случай, если кто замерзнет. Сразу был обозначен маршрут. По пути следования капитан рассказывал о достопримечательностях. Когда мы прибыли к острову, где отдыхают Ларри, их там оказалось очень мало, Павел нас повез ещё и на соседний остров в надежде, что там мы увидим их больше. К сожалению, в этот день ларг было не много, но мы их увидели. Очень хорошо провели время на розовом пляже. Кроме того, нам показали обитателей японского моря, а те, кто ест морепродукты, ещё и отведали дальневосточных деликатесов!!! Затем мы посмотрели на белуху, чудное морское животное! И, в заключении, Павел накормил всех вкусной пастой ч морепродуктами! Мне и моей коллеге очень понравилось путешествие! Благодарю Павла за доставленное удовольствие и за то, что он не просто капитан, а человек с большим сердцем и душой!!!! Жаль, что больше не прийдется сходить с Вами в морское путешествие!!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Экскурсия очень понравилась! Капитан Павел уделил нам максимум внимания, показал морских котиков, кита белуху, угостил морскими гребешками и ежами. Посетили много красивых мест. Чистота на катере и удобные сиденья делали нашу поездку максимально комфортной
  • А
    Артем
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Все классно, супер. Капитан профи. Все накажет все покажет. Продолжительность зависит от погоды, маршрут может меняться. Очень здорово, супер
  • Д
    Дина
    25 мая 2024
    Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
    В восторге от проведенного дня! Организация, отношение, информация! Браво команде Сергею и Александру!!! Красоты моря, острова, дальневосточные нерпы, белые маки!!! И даже белуха!!! Удачи и процветания)))
    В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!
  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Морские деликатесы острова Русский
    Экскурсию нам провел Александр. Очень много интересного мы узнали о Русском острове, о исторических фактах, о нашем герое Дальнего Востока
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    Сергее Лоза. Подержали в руках трепанга, даже попробовали на вкус, а также разные морские деликатесы. . Александр нас отвёз до нашего места пребывания, что очень радует. Спасибо за незабываемые впечатления о городе Владивостоке.

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Прогулка со вкусом по Владивостоку
    Большое спасибо Виктории за интересную и познавательную прогулку! Узнали о истории улицы Светланская, какие рестораны и кафе были на ней
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    до революции, какие блюда подавали, и что интересного есть сейчас, где, что можно попробовать, посмотреть! После экскурсии побывали почти везде и все понравилось. Попробовали джем из лимонника и узнали о его полезных свойствах и о других приморских целебных растениях. Спасибо и за буклет о ресторанах и магазинах Владивостока.

    Большое спасибо Виктории за интересную и познавательную прогулку! Узнали о истории улицы Светланская, какие рестораны иБольшое спасибо Виктории за интересную и познавательную прогулку! Узнали о истории улицы Светланская, какие рестораны иБольшое спасибо Виктории за интересную и познавательную прогулку! Узнали о истории улицы Светланская, какие рестораны и
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Морские деликатесы острова Русский
    По морям, играя, носится с миноносцем миноносица. Льнет, как будто к меду осочка, к миноносцу миноносочка. И конца б не довелось ему, благодушью миноносьему. У нашей
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    маленькой группы не хватает слов, чтобы описать восхищение Еленой. Грамотная, эрудированная, с широким кругозором, а как стихи читает! И все в тему. Время пролетело незаметно, и мы даже не поняли, как мы влюбились в Приморский край и в Елену тоже)) Да тут в одной экскурсии 42 было: каждое дерево, каждый кустик, каждую птичку и каждый объект знает Елена-Прекрасная. Однозначно рекомендуем и гида, и экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Прогулка со вкусом по Владивостоку
  2. Морские деликатесы острова Русский
  3. Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
  4. Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
  5. Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Гастрономические" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 1 700 до 50 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Владивостока, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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