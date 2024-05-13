Дегустации на экскурсиях во Владивостоке – попробуйте новое на вкус

Найдено 4 экскурсии в категории «Дегустационные туры» во Владивостоке, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у винодела
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В гостях у винодела
Продегустировать органические вина Дальнего Востока и узнать, что такое автохтон
Начало: на ж/д станции Садгород
«Затем вас будет ждать дегустация органических вин в беседке с диванами и мягкими подушками»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
12 000 за всё до 6 чел.
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
Начало: Забираем в любом месте в пределах города
«Изюминкой программы станет дегустация»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Катание на голубоглазых хаски и дегустация Приморских вин
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Катание на хаски с дегустацией вин: эксклюзивный тур в Владивостоке
Исследуйте зимний Владивосток: уникальное катание на санях с хаски и дегустация местных вин
Начало: Согласуем с вами по телефону
«Наконец, вас будет ждать несколько приятных бонусов: дегустация вина, прогулка по китайскому кварталу и мастер-класс по приготовлению пянсе — владивостокской острой паровой булочке»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
«Дополнительно оплачивается посещение фермы и дегустации:— с пятницы по воскресенье, когда по установленному графику здесь проводят групповые экскурсии, стоимость составит 350 руб»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    13 мая 2024
    В гостях у винодела
    Были около 1,5 недель назад на этой экскурсии, все были очень довольны, рассказывали все очень интересно, продегустировали вина, каждый выбрал себе вино по душе, даже кто до этого дня их вообще не любил
  • У
    Усольцева
    15 октября 2023
    Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапах
    Весь маршрут экскурсии понравился. Гид был отличным. Интересно рассказывал и мастерски обучал катание на сапах.
  • А
    Анастасия
    14 сентября 2023
    Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапах
    Отличный гид, комфортный транспорт, все согласно программе Для посещения рекомендую, но обязательно ориентируетесь на погоду В джинсах лучше не ехать 😀
  • E
    ELENA
    27 февраля 2023
    Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
    Компания Владтурс. В назначенном месте нас встретила приятная, улыбчивая гид Евгения. После чего мы разместились в комфортном автомобиле и отправились в
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    путешествие по Приморскому краю. Посетили такие места, как: бухта "Стеклянная", озеро с замёрзшими кувшинками, Сафари парк, Майхинское хозяйство. Воспоминания остались хорошими благодаря богатым знаниям гида, его желанию показать, как можно больше красивых мест по пути следования. Ну и приятным бонусом была фотосессия от Евгении.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В гостях у винодела
  2. Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
  3. Катание на голубоглазых хаски и дегустация Приморских вин
  4. Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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