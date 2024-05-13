1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
В гостях у винодела
Продегустировать органические вина Дальнего Востока и узнать, что такое автохтон
Начало: на ж/д станции Садгород
«Затем вас будет ждать дегустация органических вин в беседке с диванами и мягкими подушками»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
Начало: Забираем в любом месте в пределах города
«Изюминкой программы станет дегустация»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Катание на хаски с дегустацией вин: эксклюзивный тур в Владивостоке
Исследуйте зимний Владивосток: уникальное катание на санях с хаски и дегустация местных вин
Начало: Согласуем с вами по телефону
«Наконец, вас будет ждать несколько приятных бонусов: дегустация вина, прогулка по китайскому кварталу и мастер-класс по приготовлению пянсе — владивостокской острой паровой булочке»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
«Дополнительно оплачивается посещение фермы и дегустации:— с пятницы по воскресенье, когда по установленному графику здесь проводят групповые экскурсии, стоимость составит 350 руб»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья13 мая 2024Были около 1,5 недель назад на этой экскурсии, все были очень довольны, рассказывали все очень интересно, продегустировали вина, каждый выбрал себе вино по душе, даже кто до этого дня их вообще не любил
- УУсольцева15 октября 2023Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапахВесь маршрут экскурсии понравился. Гид был отличным. Интересно рассказывал и мастерски обучал катание на сапах.
- ААнастасия14 сентября 2023Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапахОтличный гид, комфортный транспорт, все согласно программе Для посещения рекомендую, но обязательно ориентируетесь на погоду В джинсах лучше не ехать 😀
- EELENA27 февраля 2023Компания Владтурс. В назначенном месте нас встретила приятная, улыбчивая гид Евгения. После чего мы разместились в комфортном автомобиле и отправились в
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Дегустационные туры»
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