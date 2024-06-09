Окунёмся в историю, проследив судьбу города-порта Владивостока от момента его основания до наших дней.

Посетим фуникулёр, сфотографируемся на фоне «Золотого моста» — пожалуй, самой знаменитой достопримечательности Владивостока.

Пересекая пролив Босфор Восточный, проедем по мосту на остров Русский.

Прогуляемся по самым живописным местам острова Русский и мыса Тобизина.

Посетим исторические места — две батареи, и узнаем много интересных фактов, касающихся периода русско-японской войны. Завершается экскурсия ужином на берегу моря. Несмотря на то, что все туристы приезжают посмотреть достопримечательности, эта часть экскурсии вызывает у гостей не меньший восторг. Только представьте: вы, виднеющиеся вдали корабли и вкуснейшие, свежайшие морепродукты в ваших тарелках. Идиллия, ради которой стоит хотя бы раз посетить Владивосток и взглянуть на город-порт моими влюбленными глазами. Важная информация: Маршрут экскурсии может быть скорректирован по вашему желанию. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Владивосток: история, природа и морепродукты Вместе с вами мы проделаем путь длиной в несколько веков — от царского правления до наших дней, побываем на захватывающем дух мысе Тобизина и завершим экскурсию гастрономическим экстазом — ужином со свежайшими морепродуктами на берегу моря. В рамках автомобильно-пешеходной экскурсии мы также посетим о. Русский, обзорные мыса Вятлина, Владивостокскую крепость, Ворошиловскую и Новосильцевскую батареи, а также фуникулер, со станции которого открывается прекрасный вид на город. Эта экскурсия — баланс между живописной природой, экскурсом в историю, городскими достопримечательностями и, конечно же, гастрономической составляющей. Если вы были у нас, но не попробовали морепродукты, значит, вы у нас не были! Вместе со мной вы посетите все самые знаковые места Владивостока за один день. Не забудьте зарядить телефон или фотоаппарат, ведь с собой вы привезете не только эмоции, но и огромное количество красивых фотографий. Самые выигрышные ракурсы я вам подскажу! Чего ждать от экскурсии?