Приветствую вас во Владивостоке! Со мной вы можете узнать город со всех сторон — мы увидим его «визитные карточки», живописную природу и попробуем местную кухню. Наша экскурсия охватит все основные достопримечательности: от Золотого моста до острова Русский.
Завершим наше путешествие дегустацией свежайших морепродуктов, с побережья разглядывая владивостокские пейзажи.
Завершим наше путешествие дегустацией свежайших морепродуктов, с побережья разглядывая владивостокские пейзажи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Фуникулер
- Видовая города Владивостока
- Новосильцевская батарея
- Ворошиловская батарея
- Мыс Вятлина
- Мыс Тобизина
- Мыс Басаргина
- Маяк Токаревская кошка
Описание экскурсии
Владивосток: история, природа и морепродукты Вместе с вами мы проделаем путь длиной в несколько веков — от царского правления до наших дней, побываем на захватывающем дух мысе Тобизина и завершим экскурсию гастрономическим экстазом — ужином со свежайшими морепродуктами на берегу моря. В рамках автомобильно-пешеходной экскурсии мы также посетим о. Русский, обзорные мыса Вятлина, Владивостокскую крепость, Ворошиловскую и Новосильцевскую батареи, а также фуникулер, со станции которого открывается прекрасный вид на город. Эта экскурсия — баланс между живописной природой, экскурсом в историю, городскими достопримечательностями и, конечно же, гастрономической составляющей. Если вы были у нас, но не попробовали морепродукты, значит, вы у нас не были! Вместе со мной вы посетите все самые знаковые места Владивостока за один день. Не забудьте зарядить телефон или фотоаппарат, ведь с собой вы привезете не только эмоции, но и огромное количество красивых фотографий. Самые выигрышные ракурсы я вам подскажу! Чего ждать от экскурсии?
- Окунёмся в историю, проследив судьбу города-порта Владивостока от момента его основания до наших дней.
- Посетим фуникулёр, сфотографируемся на фоне «Золотого моста» — пожалуй, самой знаменитой достопримечательности Владивостока.
- Пересекая пролив Босфор Восточный, проедем по мосту на остров Русский.
- Прогуляемся по самым живописным местам острова Русский и мыса Тобизина.
- Посетим исторические места — две батареи, и узнаем много интересных фактов, касающихся периода русско-японской войны. Завершается экскурсия ужином на берегу моря. Несмотря на то, что все туристы приезжают посмотреть достопримечательности, эта часть экскурсии вызывает у гостей не меньший восторг. Только представьте: вы, виднеющиеся вдали корабли и вкуснейшие, свежайшие морепродукты в ваших тарелках. Идиллия, ради которой стоит хотя бы раз посетить Владивосток и взглянуть на город-порт моими влюбленными глазами. Важная информация: Маршрут экскурсии может быть скорректирован по вашему желанию. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фуникулер
- Видовая города Владивостока
- Новосильцевская батарея
- Ворошиловская батарея
- Мыс Вятлина
- Мыс Тобизина
- Мыс Басаргина
- Маяк Токаревская кошка
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Ужин из морепродуктов
Что не входит в цену
- Посещение музея оплачивается самостоятельно - 100 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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