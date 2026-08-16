Попробуйте прокатиться на санях, запряженных голубоглазыми хаски! Эти прекрасные создания обладают невероятной силой и с радостью подарят вам незабываемые эмоции.
Вы также сможете прогуляться по питомнику и пообщаться с собаками поближе: посмотреть их трюки, угостить лакомством.
В качестве приятного бонуса вас также ждет прогулка к площадке «Нагорный парк» и посещение винодельни с дегустацией!
Вы также сможете прогуляться по питомнику и пообщаться с собаками поближе: посмотреть их трюки, угостить лакомством.
В качестве приятного бонуса вас также ждет прогулка к площадке «Нагорный парк» и посещение винодельни с дегустацией!
Описание экскурсии
Лучший друг человека
Отправляемся в гости к голубоглазым красавцам! Перед катанием вы побываете в питомнике, где заводчики расскажут вам про особенности поведения и содержания этой дивной породы — хаски. Для вас также будет проведен инструктаж по технике безопасности, чтобы подготовить к предстоящей прогулке.
Прогулка с ветерком
После вашей подготовки мы преодолеем дистанцию от 800 метров на санях с запряженными хаски! Тянуть упряжку с людьми для них — сплошное удовольствие. В этих собаках течет волчья кровь, а потому наравне с инстинктом охотника в них развита удивительная способность и сила к тяге. Будьте уверены: эти невероятные создания будут рады прокатить вас и подарить захватывающие ощущения. Маленькие радости
У вас также будет возможность отблагодарить хаски, дав им подкрепиться, а еще посмотреть на трюки, которым их обучили. Наконец, вас будет ждать несколько приятных бонусов: дегустация вина, прогулка по китайскому кварталу и мастер-класс по приготовлению пянсе — владивостокской острой паровой булочке!
В любое удобное время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Видовая площадка «Нагорный парк»
- Приморский питомник хаски
- Приморская винодельня
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Согласуем с вами по телефону
Завершение: Любое место в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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