Лучший друг человека

Отправляемся в гости к голубоглазым красавцам! Перед катанием вы побываете в питомнике, где заводчики расскажут вам про особенности поведения и содержания этой дивной породы — хаски. Для вас также будет проведен инструктаж по технике безопасности, чтобы подготовить к предстоящей прогулке.

Прогулка с ветерком

После вашей подготовки мы преодолеем дистанцию от 800 метров на санях с запряженными хаски! Тянуть упряжку с людьми для них — сплошное удовольствие. В этих собаках течет волчья кровь, а потому наравне с инстинктом охотника в них развита удивительная способность и сила к тяге. Будьте уверены: эти невероятные создания будут рады прокатить вас и подарить захватывающие ощущения. Маленькие радости

У вас также будет возможность отблагодарить хаски, дав им подкрепиться, а еще посмотреть на трюки, которым их обучили. Наконец, вас будет ждать несколько приятных бонусов: дегустация вина, прогулка по китайскому кварталу и мастер-класс по приготовлению пянсе — владивостокской острой паровой булочке!