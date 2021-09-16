Море-хит. Джип-тур по Приморью

Экскурсионный тур «Море-хит. Джип-тур по Приморью» на 4 дня

5
3 отзыва
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Море-хит. Джип-тур по Приморью
Ближайшие даты:
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Описание

Лето – это поцелуй солнечного зайчика, соленый бриз моря, клубника и много-много солнца. Лучшие пляжи, скалы, мысы, острова в туре на юг Приморского края, в Хасанский район. Два дня на джипах, два дня на катерах!

Преимущества этого тура:

  • увлекательная программа – джип тур на пересечении трех границ Северной Кореи, России и Китая;
  • наслаждение райскими местами – нас ждут полуостров Гамова, бухты морского заповедника, могильные сосны и нерпы ларга.

Программа тура по дням

1 день

На внедорожниках из Владивостока в поселок Хасан

6:00 Выезд из Владивостока.

Доставка в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи.

В прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы через который идет сообщение с Северной Кореей, памятный знак трех границ, река Туманная.

Обед-пикник из продуктов, которые захватили в дорогу.

Питание на весь день с собой (не входит в стоимость).

Продолжение тура (в зависимости от погоды и состояния дорог):

  • переезд к морю на внедорожниках, на самый длинный песчаный пляж в Приморском крае – 17 км белого песка! Купание в Японском море или экскурсия на видовую площадку Голубиного утеса.
  • ИЛИ переезд автобусом на косу Назимова, узкая полоска берега далеко выдающаяся в залив Посьет. Посадка в катер, морская прогулка с наблюдением красивых скал, маяка, лежбища тюленя-ларга, высадка на берег, купание в море.

На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!

По окончании маршрута вы не возвращаетесь во Владивосток.

Размещение в гостинице с удобствами в поселке Барабаш или Славянка Хасанский район.

Ужин за дополнительную плату.

2 день

Пос. Посьет и заповедный остров Фуругельма

Завтрак.

10:30 Посадка в микроавтобус, доставка в пос. Посьет Хасанского района

Посадка в быстроходный прогулочный катер.

Доставка в течение часа на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России.

Пешеходная экскурсия по острову занимает 2.5 часа.

Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.

Обед-пикник из собственных продуктов, отдых на берегу моря.

Доставка катером в пос. Посьет, в пути ориентировочно 1 час.

18:00 – 20:00 Доставка микроавтобусом в гостиницу в Хасанском районе.

3 день

Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого

Завтрак.

Посадка в быстроходный катер в пос. Славянка Хасанского района.

11:00 – 13:00 – морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника:

  • острова Антипенко и Сибирякова, с остановкой на кекуре Колонна, недалеко от лежбища тюленей ларга.
  • вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново
  • мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».

13:00 – высадка на берег в заповедной бухте.

Обед-пикник из собственных продуктов.

Отдых на берегу, купание.

16:15 – посадка в катер, доставка в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.

Ночь в гостинице в Хасанском районе.

4 день

На внедорожниках до Владивостока

Завтрак.

10:00 Посадка во внедорожник, доставка на полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье.

Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.

Посещение побережья заповедных бухт, отдых на берегу моря, обед-пикник из собственных продуктов.

Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами, видом на легендарный островок «Томящегося сердца».

Знакомство с домом-замком в пос. Витязь и историей знаменитой семьи Янковских – пионеров освоения Приморья.

Возвращение во Владивосток к 23:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или на базе отдыха в Хасанском районе – 3 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

ОдноместноеДвухместное
52 50047 200

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице или на базе отдыха в Хасанском районе 3 ночи (с завтраком)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Питание
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды. Одежда и обувь должны быть разношены, не новые! Возьмите с собой дождевик, сменную одежду, которую оденете после маршрута (ее можно оставить в автобусе).
  • плащ от дождя (обязательно)
  • кроссовки или туристические ботинки для походов, резиновые сапоги для сырой погоды
  • сменную обувь и носки на случай промоченных ног
  • принадлежности для личной гигиены
  • индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания
  • фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр)
  • термос и купальник по желанию
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый - август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.

В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц - ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый - сентябрь (+20,0°C).

Есть ли ограничения для иностранных туристов?

В пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи, допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!

Что нужно знать о питании на маршруте?

Обед-пикник с собой + термос или большую бутылку воды + мусорный пакет.

НУЖНО на каждый день захватить с собой на маршрут перекус – конфеты, сухофрукты (курага, чернослив), шоколад, питьевую воду, лучше термос с чаем, полукопченую колбасу, сало, хлеб, овощи, фрукты и т. п. Не брать много, не брать скоропортящихся продуктов! На маршруте нет кафе и магазинов.

В гостинице, где вы живете есть кафе. Завтрак включен в стоимость проживания в гостинице. Обед-пикник вы организуете самостоятельно. В поселке, где расположена ваша гостиниц, есть магазины и рынок, можно купить не скоропортящиеся продукты. Или с вечера заказать в кафе обед в коробочке на вынос. Ужинаем мы в гостинице, заказ по меню самостоятельно.

Есть ли ограничения по возрасту?

В связи со сложностью программы на данный тур действует возрастное ограничение – от 7 до 60 лет. Туристы должны иметь определенную физическую форму. Сложность в морских экскурсиях. На островах и заповедниках нет пирсов, приходится садиться и выходить на берег высоко поднимая ногу, спрыгивая с катера, проходя по шатающемуся трапу. В заповеднике не оборудованы тропы, грунтовая тропа, подъемы-спуски. Обязательно нужно взять с собой кроссовки!

Максимальное количество человек: на катере - 10 чел., в джипе - 6 чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
16 сен 2021
Мне все очень понравилось
Программа тура составлена очень грамотно. Такие красивые места показали и с такой большой любовью!! Каждый день разные впечатления! И то, что гостиница была в Славянке, и не надо было возвращаться каждый день во Владивосток - очень грамотно! Я так поняла, что в основном организуются однодневные туры из Владивостока. 4 дня ездить такую дорогу было бы очень тяжело. Поэтому Славянка - отличное место для проживания в таком туре. Гиды очень понравились. Особенно Александр Петрович, Сергей Владимирович и Родион. Удивительные люди!! Все чудесно!
Работой координаторов довольна! Молодцы!! На все вопросы отвечали и отвечали быстро и вовремя.
Знакомым вас уже порекомендовала.
В прошлом году ездила через вас на Алтай. И тоже была очень довольна.
Ж
8 авг 2021
Спасибо за замечательную программу! Отдельная благодарность экскурсоводу Александру Петровичу и командиру катера Виталию, Вы мастера своего дела, крепкого Вам здоровья, финансового благополучия, всех благ!
Т
27 июня 2022
Экскурсионный тур понравился. Особенно предварительные оповещения на телефон, в которых напоминание о времени и месте сбора с именем и телефоном экскурсовода, а не только агентства, что необходимо в каких либо ситуациях

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