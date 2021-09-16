На внедорожниках из Владивостока в поселок Хасан

Лето – это поцелуй солнечного зайчика, соленый бриз моря, клубника и много-много солнца. Лучшие пляжи, скалы, мысы, острова в туре на юг Приморского края, в Хасанский район. Два дня на джипах, два дня на катерах!
Преимущества этого тура:
6:00 Выезд из Владивостока.
Доставка в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи.
В прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы через который идет сообщение с Северной Кореей, памятный знак трех границ, река Туманная.
Обед-пикник из продуктов, которые захватили в дорогу.
Питание на весь день с собой (не входит в стоимость).
Продолжение тура (в зависимости от погоды и состояния дорог):
На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
По окончании маршрута вы не возвращаетесь во Владивосток.
Размещение в гостинице с удобствами в поселке Барабаш или Славянка Хасанский район.
Ужин за дополнительную плату.
Завтрак.
10:30 Посадка в микроавтобус, доставка в пос. Посьет Хасанского района
Посадка в быстроходный прогулочный катер.
Доставка в течение часа на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России.
Пешеходная экскурсия по острову занимает 2.5 часа.
Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.
Обед-пикник из собственных продуктов, отдых на берегу моря.
Доставка катером в пос. Посьет, в пути ориентировочно 1 час.
18:00 – 20:00 Доставка микроавтобусом в гостиницу в Хасанском районе.
Завтрак.
Посадка в быстроходный катер в пос. Славянка Хасанского района.
11:00 – 13:00 – морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника:
13:00 – высадка на берег в заповедной бухте.
Обед-пикник из собственных продуктов.
Отдых на берегу, купание.
16:15 – посадка в катер, доставка в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.
Ночь в гостинице в Хасанском районе.
Завтрак.
10:00 Посадка во внедорожник, доставка на полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье.
Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.
Посещение побережья заповедных бухт, отдых на берегу моря, обед-пикник из собственных продуктов.
Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами, видом на легендарный островок «Томящегося сердца».
Знакомство с домом-замком в пос. Витязь и историей знаменитой семьи Янковских – пионеров освоения Приморья.
Возвращение во Владивосток к 23:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице или на базе отдыха в Хасанском районе – 3 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Одноместное
|Двухместное
|52 500
|47 200
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый - август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.
В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц - ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый - сентябрь (+20,0°C).
В пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи, допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
Обед-пикник с собой + термос или большую бутылку воды + мусорный пакет.
НУЖНО на каждый день захватить с собой на маршрут перекус – конфеты, сухофрукты (курага, чернослив), шоколад, питьевую воду, лучше термос с чаем, полукопченую колбасу, сало, хлеб, овощи, фрукты и т. п. Не брать много, не брать скоропортящихся продуктов! На маршруте нет кафе и магазинов.
В гостинице, где вы живете есть кафе. Завтрак включен в стоимость проживания в гостинице. Обед-пикник вы организуете самостоятельно. В поселке, где расположена ваша гостиниц, есть магазины и рынок, можно купить не скоропортящиеся продукты. Или с вечера заказать в кафе обед в коробочке на вынос. Ужинаем мы в гостинице, заказ по меню самостоятельно.
В связи со сложностью программы на данный тур действует возрастное ограничение – от 7 до 60 лет. Туристы должны иметь определенную физическую форму. Сложность в морских экскурсиях. На островах и заповедниках нет пирсов, приходится садиться и выходить на берег высоко поднимая ногу, спрыгивая с катера, проходя по шатающемуся трапу. В заповеднике не оборудованы тропы, грунтовая тропа, подъемы-спуски. Обязательно нужно взять с собой кроссовки!
Максимальное количество человек: на катере - 10 чел., в джипе - 6 чел.