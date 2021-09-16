1 день

На внедорожниках из Владивостока в поселок Хасан

6:00 Выезд из Владивостока.

Доставка в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи.

В прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы через который идет сообщение с Северной Кореей, памятный знак трех границ, река Туманная.

Обед-пикник из продуктов, которые захватили в дорогу.

Питание на весь день с собой (не входит в стоимость).

Продолжение тура (в зависимости от погоды и состояния дорог):

переезд к морю на внедорожниках, на самый длинный песчаный пляж в Приморском крае – 17 км белого песка! Купание в Японском море или экскурсия на видовую площадку Голубиного утеса.

ИЛИ переезд автобусом на косу Назимова, узкая полоска берега далеко выдающаяся в залив Посьет. Посадка в катер, морская прогулка с наблюдением красивых скал, маяка, лежбища тюленя-ларга, высадка на берег, купание в море.

На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!

По окончании маршрута вы не возвращаетесь во Владивосток.

Размещение в гостинице с удобствами в поселке Барабаш или Славянка Хасанский район.

Ужин за дополнительную плату.