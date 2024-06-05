Познавательные экскурсии на природе во Владивостоке

Найдено 198 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» во Владивостоке, цены от 690 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Владивостока на остров Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
«Рассмотрите природные ванны с морской водой и, если повезет, встретите местных лис»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674 за всё до 4 чел.
Топ-5 мысов острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
35 отзывов
Популярное предложение
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
10 990 за всё до 4 чел.
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Популярное предложение
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе
Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан...
«Остров Русский: история и природа»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
3 400 за человека
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
«Мощные бетонные сооружения и буйная природа острова Русский — такое сочетание производит впечатление даже на бывалых путешественников»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000 за всё до 10 чел.
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
96 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
«Бухта Теляковского — первозданный уголок природы с лазурной водой, окруженный могильными соснами»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200 за человека
Топ-8 мест для фото во Владивостоке
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
281 отзыв
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
«А я дополню пейзажи историями Владивостока»
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950 за всё до 3 чел.
Вечерний Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
🚌 На автобусе
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У остановки «Луговая»
«Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
54004 590 за человека
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
129 отзывов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на остров Русский
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
«Заедем на пустынный пляж и проникнемся величием приморской природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
22 отзыва
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
«Добравшись до цели (около 2 км), устроим небольшой привал, отдадим должное пейзажам, сделаем фото и отправимся обратно»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490 за человека
Владивосток - русский Сан-Франциско
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
«Остров Русский: форты и чарующие пейзажи»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200 за всё до 4 чел.
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Мини-группа
2 часа
86 отзывов
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670 за человека
Знакомьтесь, Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
«Мы не ограничимся центром Владивостока и посетим живописные места за его пределами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Морские деликатесы острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
92 отзыва
Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока
Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас
Начало: На центральной площади «Борцов Революции»
«Остров Русский окружают многочисленные бухты с прекрасными панорамами и захватывающими природными объектами»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
12 июня в 10:00
14 июня в 14:00
9 340 за всё до 3 чел.
Едем на живописный остров Шкота
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
«Мыс Тобизина с захватывающими дух пейзажами»
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:30
12 670 за всё до 3 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
94 отзыва
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
«Далее прогуляетесь к одному из живописнейших мест нашего края — мысу Тобизина, где живут дружелюбные лисы»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
58 отзывов
Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам
Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды
«Мы пройдем к мысу по красивой природной тропе вдоль отвесных скал: вы насладитесь потрясающими видами на Японское море и узнаете о самобытной природе острова»
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750 за всё до 3 чел.
Привет, я Владивосток!
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
114 отзывов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Современный колорит Владивостока — это первозданная природа и морские пейзажи, дополненные новыми строениями и памятниками культуры»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305 за всё до 3 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
44 отзыва
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
«Безлюдные острова Аскольд и Путятина с первозданной природой, морскими млекопитающими и секретными артефактами — вот куда мы отправимся»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
«Фантастическая пейзажи Приморья»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Влюбиться во Владивосток за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 500 за всё до 3 чел.
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
47 отзывов
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
«Вас ждут красивые природные локации, а я расскажу про военное прошлое 1910 г»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
«и просто приятная прогулка, которую дополнят брутальные пейзажи и романтичный маяк»
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Владивосток и остров Русский за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день
Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии
«Подниметесь на лучшие видовые площадки, проедете по живописным набережным и насладитесь панорамой пролива Босфор Восточный и бухты Золотой Рог»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Приморский сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
40 отзывов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
«Путешествие напомнит вам фильмы, снятые в лучших традициях съемок дикой природы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
«Запахи, звуки, пейзажи: вас захватит этот хвойно-морской водоворот, который невозможно описать словами»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Кравцовские водопады — 1000 руб»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500 за всё до 3 чел.
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
🚗 На машине
Групповая
6 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
«Почему животные в Сафари парке живут на 10 лет дольше своих диких сородичей»
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800 за человека
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2 отзыва
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
«Посмотрим на отвесные скалы с воды, а затем, напротив, с суши полюбуемся пейзажами Японского моря»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за человека
Владивосток и остров Русский на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Владивосток и остров Русский на авто
Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
«А на острове Русский заедем на форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, живописно расположенную на вершине мыса»
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
33 отзыва
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
«Я расскажу об особенностях местной природы, столь не похожей на природу других регионов»
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900 за человека
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
«Полуостров Брюса — удивительное место с невероятными пейзажами»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400 за человека
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
178 отзывов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
«Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории»
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343 за всё до 6 чел.
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
«Это не просто путешествие, это погружение в мир умиротворения и гармонии с природой»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648 за всё до 5 чел.
На остров Шкота - с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
11 отзывов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
«🗻 На острове я проведу вас в его самую живописную часть по старой военной тропе»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990 за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
«По пути вас ждёт пара остановок: мыс Вятлина с живописными видами и форт Поспелова с таинственным лабиринтом»
Сегодня в 11:30
14 июня в 08:00
105009 450 за всё до 4 чел.
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
«Будем рады подарить вам особенные моменты наедине с природой»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 500 за всё до 3 чел.
Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
«Это путешествие, полностью посвященное природе Приморского края»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1279911 520 за всё до 3 чел.
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
«Будут и красочные пейзажи бухт, и видовые площадки, и увлекательные исторические факты»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750 за всё до 4 чел.
Владивосток: море, форты, маяки
🚗 На машине
Групповая
5 часов
2 отзыва
Владивосток: море, форты, маяки
Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский
Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов
«По дороге нас встретит архипелаг Императрицы Евгении — наш национальный морской парк и рай для любителей изумительных пейзажей»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 800 за человека
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
«Полюбуетесь природным садом камней и пополните коллекцию атмосферных фотографий»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 800 за всё до 3 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
«Один из самых живописных и самы высоки на острове — мыс Шмидта»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1450011 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
    читать дальше

    путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍

  • К
    Константин
    4 июня 2024
    Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
    Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
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    ну а ты огонь- всегда со всеми на связи. вам процветания и туристов . Обязательно кто поедет к вам в гости рекомендую эту экскурсию. Большая Медведица, я вас люблю

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер
  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
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    историю края. Судя по всему настоящий патриот Приморья. Отлично водит автомобиль, в т. ч. по бездорожье. Кипит идеями… Рекомендую, не пожалеете.

  • М
    Марьяна
    3 июня 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Хотим выразить благодарность за шикарную экскурсию👍 Андрей, Вы большой умница. Ваша доброжелательность, воспитание и любовь к своему краю просто восхищают🤝
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    Мы остались довольны всем, начиная от заказа экскурсии до невероятных видов, ради них стоит преодолеть тысячи километров. Ребята, успехов вашей команде👌

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Владивосток: море, форты, маяки
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает) Маршрут хороший,
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    переезды и пешие переходы оптимально чередуются, золотая середина — и посмотрели много всего, и сильно устать не успели))) А ещё бонусом к экскурсии мы получили ещё кучу полезных рекомендаций — куда ещё сходить, что посмотреть, где поесть) Рекомендуем!) С уважением, Юля и Вадим

    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
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    восток безумно понравился, сюда хочется возвращаться. Мыс Лисученко очень красочен и насыщен зеленью, море добавляет свой бирюзовый цвет. Оля потрясающая гид, великолепная девушка!! Она действительно знает свое дело. Сразу видно и чувствуется, как она любит свой край и старается эту любовь передать путешественнику. Проведет по тропам лучших локаций! Даёт время насытится красотой природной. Много расскажет интересных вещей. С ней хочется встретится снова и обязательно это сделаю на других экскурсиях!!! 🥰 Спасибо большое!!! 🌹И очень повезло с солнечным днём! Локаций красивых много и все было видно.

    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Природа и пейзажи»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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