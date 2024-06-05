🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 178 отзывов Популярное предложение Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас «Рассмотрите природные ванны с морской водой и, если повезет, встретите местных лис» 11860 10 674 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 35 отзывов Популярное предложение Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто Начало: По договоренности 10 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 29 отзывов Популярное предложение По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан... «Остров Русский: история и природа» Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 9 отзывов Популярное предложение Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного Начало: На площади Борцов Революции «Мощные бетонные сооружения и буйная природа острова Русский — такое сочетание производит впечатление даже на бывалых путешественников» Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 2 800 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Популярное предложение К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере Начало: На ул. Катерная 6В 26 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 96 отзывов Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас Начало: Кинотеатр Уссури «Бухта Теляковского — первозданный уголок природы с лазурной водой, окруженный могильными соснами» Расписание: ежедневно в 07:30 5 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 281 отзыв Популярное предложение Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог... «А я дополню пейзажи историями Владивостока» 10 950 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй Начало: В центре города 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 15% скидка Мини-группа 12 часов 13 отзывов Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото Начало: У остановки «Луговая» «Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края» Расписание: ежедневно в 07:30 5400 4 590 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 129 отзывов Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое Начало: По договоренности 11 270 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды «Заедем на пустынный пляж и проникнемся величием приморской природы» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов 22 отзыва Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении Начало: На ул. Светланской «Добравшись до цели (около 2 км), устроим небольшой привал, отдадим должное пейзажам, сделаем фото и отправимся обратно» Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00 5 490 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский «Остров Русский: форты и чарующие пейзажи» 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 2 часа 86 отзывов На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой Начало: В выбранной бухте Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00 2 670 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе Начало: Центр города «Мы не ограничимся центром Владивостока и посетим живописные места за его пределами» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 92 отзыва Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас Начало: На центральной площади «Борцов Революции» «Остров Русский окружают многочисленные бухты с прекрасными панорамами и захватывающими природными объектами» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом Начало: По договоренности 9 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 17 отзывов Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания Начало: У вашего отеля во Владивостоке «Мыс Тобизина с захватывающими дух пейзажами» 12 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 94 отзыва Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны Начало: Отель туристов «Далее прогуляетесь к одному из живописнейших мест нашего края — мысу Тобизина, где живут дружелюбные лисы» 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 58 отзывов Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды «Мы пройдем к мысу по красивой природной тропе вдоль отвесных скал: вы насладитесь потрясающими видами на Японское море и узнаете о самобытной природе острова» 10 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6.5 часов 114 отзывов Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии «Современный колорит Владивостока — это первозданная природа и морские пейзажи, дополненные новыми строениями и памятниками культуры» 11900 11 305 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Фотопрогулка 12 часов 44 отзыва Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас «Безлюдные острова Аскольд и Путятина с первозданной природой, морскими млекопитающими и секретными артефактами — вот куда мы отправимся» 49 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 50 отзывов Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас Начало: Отель туристов «Фантастическая пейзажи Приморья» 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 46 отзывов Влюбиться во Владивосток за 1 день Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский 11 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 47 отзывов Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас Начало: По договоренности «Вас ждут красивые природные локации, а я расскажу про военное прошлое 1910 г» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 47 отзывов Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам 982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме... «и просто приятная прогулка, которую дополнят брутальные пейзажи и романтичный маяк» 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 31 отзыв Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии «Подниметесь на лучшие видовые площадки, проедете по живописным набережным и насладитесь панорамой пролива Босфор Восточный и бухты Золотой Рог» 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 40 отзывов Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами Начало: У вашего отеля «Путешествие напомнит вам фильмы, снятые в лучших традициях съемок дикой природы» 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 14 отзывов Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте Начало: Центр «Запахи, звуки, пейзажи: вас захватит этот хвойно-морской водоворот, который невозможно описать словами» 29 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 23 отзыва Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии Начало: У вашего отеля «Кравцовские водопады — 1000 руб» 26 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 6 часов 11 отзывов Популярное предложение Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса Начало: У вашего отеля «Почему животные в Сафари парке живут на 10 лет дольше своих диких сородичей» Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00 3 800 ₽ за человека

🚤 На катере Групповая 10 часов 2 отзыва В тренде Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме Начало: На ул. Катерной, 6в «Посмотрим на отвесные скалы с воды, а затем, напротив, с суши полюбуемся пейзажами Японского моря» 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Владивосток и остров Русский на авто Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии «А на острове Русский заедем на форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, живописно расположенную на вершине мыса» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 33 отзыва Популярное предложение Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе Начало: На Светланской улице «Я расскажу об особенностях местной природы, столь не похожей на природу других регионов» Расписание: ежедневно в 07:00 5 900 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 6 часов 6 отзывов Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе Начало: На улице Светланская «Полуостров Брюса — удивительное место с невероятными пейзажами» Расписание: ежедневно в 07:30 6 400 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 178 отзывов Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике Начало: Заберем от гостиницы «Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории» 19270 17 343 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки 15% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края Начало: У вашего отеля «Это не просто путешествие, это погружение в мир умиротворения и гармонии с природой» 14880 12 648 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 11 отзывов Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей «🗻 На острове я проведу вас в его самую живописную часть по старой военной тропе» 15 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады «По пути вас ждёт пара остановок: мыс Вятлина с живописными видами и форт Поспелова с таинственным лабиринтом» 10500 9 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета Начало: У вашего отеля «Будем рады подарить вам особенные моменты наедине с природой» 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас Начало: Заберу от гостиницы «Это путешествие, полностью посвященное природе Приморского края» 12799 11 520 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Полуостров Гамова и Кравцовские водопады Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке «Будут и красочные пейзажи бухт, и видовые площадки, и увлекательные исторические факты» 23 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Групповая 5 часов 2 отзыва Владивосток: море, форты, маяки Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов «По дороге нас встретит архипелаг Императрицы Евгении — наш национальный морской парк и рай для любителей изумительных пейзажей» Расписание: ежедневно в 10:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море «Полюбуетесь природным садом камней и пополните коллекцию атмосферных фотографий» 21 800 ₽ за всё до 3 чел.