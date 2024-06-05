1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
«Рассмотрите природные ванны с морской водой и, если повезет, встретите местных лис»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
10 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе
Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан...
«Остров Русский: история и природа»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
«Мощные бетонные сооружения и буйная природа острова Русский — такое сочетание производит впечатление даже на бывалых путешественников»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
12 часов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
«Бухта Теляковского — первозданный уголок природы с лазурной водой, окруженный могильными соснами»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
«А я дополню пейзажи историями Владивостока»
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У остановки «Луговая»
«Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
54004 590₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
«Заедем на пустынный пляж и проникнемся величием приморской природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
«Добравшись до цели (около 2 км), устроим небольшой привал, отдадим должное пейзажам, сделаем фото и отправимся обратно»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
«Остров Русский: форты и чарующие пейзажи»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
«Мы не ограничимся центром Владивостока и посетим живописные места за его пределами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока
Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас
Начало: На центральной площади «Борцов Революции»
«Остров Русский окружают многочисленные бухты с прекрасными панорамами и захватывающими природными объектами»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
12 июня в 10:00
14 июня в 14:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
«Мыс Тобизина с захватывающими дух пейзажами»
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:30
12 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
«Далее прогуляетесь к одному из живописнейших мест нашего края — мысу Тобизина, где живут дружелюбные лисы»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам
Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды
«Мы пройдем к мысу по красивой природной тропе вдоль отвесных скал: вы насладитесь потрясающими видами на Японское море и узнаете о самобытной природе острова»
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Современный колорит Владивостока — это первозданная природа и морские пейзажи, дополненные новыми строениями и памятниками культуры»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
«Безлюдные острова Аскольд и Путятина с первозданной природой, морскими млекопитающими и секретными артефактами — вот куда мы отправимся»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
«Фантастическая пейзажи Приморья»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
«Вас ждут красивые природные локации, а я расскажу про военное прошлое 1910 г»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
«и просто приятная прогулка, которую дополнят брутальные пейзажи и романтичный маяк»
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день
Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии
«Подниметесь на лучшие видовые площадки, проедете по живописным набережным и насладитесь панорамой пролива Босфор Восточный и бухты Золотой Рог»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
«Путешествие напомнит вам фильмы, снятые в лучших традициях съемок дикой природы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
«Запахи, звуки, пейзажи: вас захватит этот хвойно-морской водоворот, который невозможно описать словами»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Кравцовские водопады — 1000 руб»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
«Почему животные в Сафари парке живут на 10 лет дольше своих диких сородичей»
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800₽ за человека
Групповая
10 часов
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
«Посмотрим на отвесные скалы с воды, а затем, напротив, с суши полюбуемся пейзажами Японского моря»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский на авто
Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
«А на острове Русский заедем на форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, живописно расположенную на вершине мыса»
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
«Я расскажу об особенностях местной природы, столь не похожей на природу других регионов»
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
«Полуостров Брюса — удивительное место с невероятными пейзажами»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
«Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории»
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
«Это не просто путешествие, это погружение в мир умиротворения и гармонии с природой»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
«🗻 На острове я проведу вас в его самую живописную часть по старой военной тропе»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
«По пути вас ждёт пара остановок: мыс Вятлина с живописными видами и форт Поспелова с таинственным лабиринтом»
Сегодня в 11:30
14 июня в 08:00
105009 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
«Будем рады подарить вам особенные моменты наедине с природой»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
«Это путешествие, полностью посвященное природе Приморского края»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1279911 520₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
«Будут и красочные пейзажи бухт, и видовые площадки, и увлекательные исторические факты»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Владивосток: море, форты, маяки
Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский
Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов
«По дороге нас встретит архипелаг Императрицы Евгении — наш национальный морской парк и рай для любителей изумительных пейзажей»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
«Полюбуетесь природным садом камней и пополните коллекцию атмосферных фотографий»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
«Один из самых живописных и самы высоки на острове — мыс Шмидта»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1450011 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
- ККсения5 июня 2024Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
- ККонстантин4 июня 2024Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
- ООксана4 июня 2024Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
- ККсения4 июня 2024Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
- ТТатьяна4 июня 2024Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
- ВВалерий4 июня 2024Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
- ММарьяна3 июня 2024Хотим выразить благодарность за шикарную экскурсию👍 Андрей, Вы большой умница. Ваша доброжелательность, воспитание и любовь к своему краю просто восхищают🤝
- ЮЮлия3 июня 2024Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает) Маршрут хороший,
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Природа и пейзажи»
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