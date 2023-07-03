«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей

«Жемчужина Востока - Шанхай»

4.9
9 отзывов
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Шанхай — настоящая жемчужина Востока, таинственный и привлекательный, контрастный и многоликий, этот город покоряет каждого, кто бывал здесь хотя бы раз.

Он расположен рядом с Восточно-Китайским морем, что обусловило его название, которое переводится как «город над морем». Сегодня Шанхай — это центр торгово-финансовой жизни страны. Он поражает великолепием современных зданий, разнообразием и масштабом.
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Город Хуньчунь
  • Город Чанчунь
  • Шанхай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Многоликий Шанхай

Шанхай — один из самых динамичных и быстроразвивающихся городов Китая. Здесь удивительным образом сочетаются наследие прошлого и технологии современности. Это самый крупный город на земле по численности населения.
В первую встречу Шанхай поражает урбанистическим видом и количеством небоскребов, многоэтажных транспортных развязок и количеством машин. Несмотря на это, в самом центре города сохранился Старый Квартал с традиционными китайскими постройками и тихими двориками с прудами. На набережной Вэйтань, самой европейской части города, можно полюбоваться старинными домами в колониальном стиле и насладиться видом на самую высокую телебашню Азии и небоскребы деловых центров. Любители активной ночной жизни могут посетить Французский квартал, известный своими барами, дискотеками и ресторанами.
Отдых в Шанхае подарит незабываемые впечатления каждому своему гостю!
Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
  • Ни виза, ни ПЦР не требуется.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
  • Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
  • Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
  • Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
  • Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае.
  • Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
  • В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
  • По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
  • Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Проживание
  • Завтраки
  • Визовые формальности
  • Гид-переводчик
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание (кроме завтраков)
  • Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
  • Доплата за проживание в других отелях
  • Доплата за одноместное размещение в отелях
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • ПЦР не требуется.
  • Детям разрешено ехать в Китай.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
  • Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
  • Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
  • Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
С
3 июля 2023
Е
30 июня 2023
Е
21 июня 2023
Я очень довольна уровнем сервиса и поездкой, все прошло хорошо
О
19 мая 2023
Спасибо компании за отличный тур, поехали по рекомендации друзей. Супер поездка руководитель замечательная. Приехали в Хуньчунь около 11 утра Были на горячих источниках и мосту Рекомендую.
О
18 мая 2023
Г
16 мая 2023
Ну что сказать? Просто великолепно!!!! Сопровождение от Владика до Хунь-Чуня и обратно. Любые вопросы,пожелания! Всё решается моментально
Л
8 мая 2023
А
4 мар 2023
Остались давольны, спасибо Марине и переводчику Ольге.
Д
3 фев 2023

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