Многоликий Шанхай

Шанхай — один из самых динамичных и быстроразвивающихся городов Китая. Здесь удивительным образом сочетаются наследие прошлого и технологии современности. Это самый крупный город на земле по численности населения.

В первую встречу Шанхай поражает урбанистическим видом и количеством небоскребов, многоэтажных транспортных развязок и количеством машин. Несмотря на это, в самом центре города сохранился Старый Квартал с традиционными китайскими постройками и тихими двориками с прудами. На набережной Вэйтань, самой европейской части города, можно полюбоваться старинными домами в колониальном стиле и насладиться видом на самую высокую телебашню Азии и небоскребы деловых центров. Любители активной ночной жизни могут посетить Французский квартал, известный своими барами, дискотеками и ресторанами.

Отдых в Шанхае подарит незабываемые впечатления каждому своему гостю!

Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.