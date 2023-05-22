Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье

Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться ущельем и бухтами и пожить в доме у моря

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Представьте широкие пляжи с чистейшей бирюзовой водой и мягким песком, обрамлённые рельефными скалами.

Думаете заграница? — Нет, Приморский край! Едем с нами, чтобы отдохнуть на уединённых берегах, попробовать морские деликатесы, засыпать и просыпаться под шум волн и пение птиц. Мы побываем в живописном ущелье в долине реки и прогуляемся по виноградникам.

Вы продегустируете вино и насладитесь уютом дома, в котором мы будем жить: камином в просторной гостиной, бассейном и баней, зоной барбекю и тандыром.
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.
С собой необходимо взять купальные принадлежности, удобную обувь, рюкзак и личные вещи.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 8:00. Проедем через центр города, по пути движения собираем туристов
Завершение: Владивосток, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

На машине
Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Пляжи

Похожие туры из Владивостока

Всё самое интересное на юге Приморья
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
22 мая
12 июня
10 июля
24 000 за человека
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Владивосток
14 мая
9 июня
10 июня
29 000 за человека
Японское море и Владивосток
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Японское море и Владивосток
В этом туре вы отправитесь в путешествие по Приморскому краю
г. Владивосток
19 июня
26 июня
3 июля
10 июля
от 51 600 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ