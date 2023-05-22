Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться ущельем и бухтами и пожить в доме у моря
Представьте широкие пляжи с чистейшей бирюзовой водой и мягким песком, обрамлённые рельефными скалами.
Думаете заграница? — Нет, Приморский край! Едем с нами, чтобы отдохнуть на уединённых берегах, попробовать морские деликатесы, засыпать и просыпаться под шум волн и пение птиц. Мы побываем в живописном ущелье в долине реки и прогуляемся по виноградникам.
Вы продегустируете вино и насладитесь уютом дома, в котором мы будем жить: камином в просторной гостиной, бассейном и баней, зоной барбекю и тандыром.
Думаете заграница? — Нет, Приморский край! Едем с нами, чтобы отдохнуть на уединённых берегах, попробовать морские деликатесы, засыпать и просыпаться под шум волн и пение птиц. Мы побываем в живописном ущелье в долине реки и прогуляемся по виноградникам.
Вы продегустируете вино и насладитесь уютом дома, в котором мы будем жить: камином в просторной гостиной, бассейном и баней, зоной барбекю и тандыром.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
С собой необходимо взять купальные принадлежности, удобную обувь, рюкзак и личные вещи.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 8:00. Проедем через центр города, по пути движения собираем туристовЗавершение: Владивосток, 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов во Владивостоке
Меня зовут Артем, я основатель первого туристическо-развлекательного проекта на Дальнем Востоке. Команда молодых, опытных и креативных людей создает уникальные программы однодневных экскурсий и многодневных туров, совмещенные с посещением топовых локаций, познавательными экскурсиями, увлекательными конкурсами, музыкальными вечеринками, природным релаксом. Мы знаем о Владивостоке и Приморском крае все и сделаем так, чтобы Вы взяли только все самое лучшее и запоминающееся.Задать вопрос
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