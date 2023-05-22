Представьте широкие пляжи с чистейшей бирюзовой водой и мягким песком, обрамлённые рельефными скалами.



Думаете заграница? — Нет, Приморский край! Едем с нами, чтобы отдохнуть на уединённых берегах, попробовать морские деликатесы, засыпать и просыпаться под шум волн и пение птиц. Мы побываем в живописном ущелье в долине реки и прогуляемся по виноградникам.



Вы продегустируете вино и насладитесь уютом дома, в котором мы будем жить: камином в просторной гостиной, бассейном и баней, зоной барбекю и тандыром.