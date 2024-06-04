1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, ко всем локациям подъезжаем максимально близко без утомительных прогулок»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
«На современном комфортном внедорожнике мы отправимся исследовать Владивосток и его живописные окрестности»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
«Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, апрель-сентябрь — паркетное авто»
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
«Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, апрель-сентябрь — паркетное авто»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1279911 520₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике
Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
27 930₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике
Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
19 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
«Каскад из водопадов — одно из самых красивых и популярных мест в Приморском крае, куда добраться нам поможет внедорожник»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
«Важная информация: Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, летом возможно паркетное авто»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна
Начало: Центральная площадь, Владивосток
«Джип поможет нам пробраться к самым труднодоступным местам»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
«Приглашаем вас в путешествие на внедорожнике»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
25 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
«Весь маршрут мы проедем на легендарном Японском внедорожнике Toyota Land Cruiser с рулем на правильной стороне»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в бухту Ежовая
Начало: Владивосток
Расписание: Будни и выходные в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами
Начало: у вашего отеля
«Приглашаю в джип-тур на остров Томящегося сердца, где живут морские котики и растут магические сосны»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
31 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Владивостока - в ущелье Дарданеллы
Прикоснуться к первозданной таежной природе, не уезжая далеко от города
«Мы отправимся к нему на подготовленном внедорожнике»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
22 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин4 июня 2024Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
- ККсения4 июня 2024Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
- ЛЛора29 мая 2024Потрясающая поездка. Нам немного не повезло и мы не попали на мыс Тобизина (проходили военные учения), но Константин нам сразу поменял
- ТТатьяна29 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
- ААнастасия28 мая 2024Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
- ССветлана23 мая 2024Спасибо Дмитрию за замечательную экскурсию, все было интересно, очень понравилось
- ЮЮрий20 мая 2024Александр - отличный гид! Много полезной и интересной информации, плюс отличный выбор мест! Главное, что ещё с погодой повезло! В хороший солнечный день впечатления просто незабываемые!
- ООльга20 мая 2024Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
- ААнна17 мая 2024Впечатляющая прогулка, принесшая море эмоций, которая начала снится по ночам))) Огромное спасибо Константину за интересную беседу, за помощь в более правильном и безопасном преодолении маршрутов и выборе тех мест, которые нам по силам пройти)))
- ООльга16 мая 2024Был туман, но это совсем не помешало насладиться экскурсией
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Джиппинг" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 10 900 до 31 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 403 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий во Владивостоке на 2024 год по теме «Джиппинг», 403 ⭐ отзыва, цены от 10900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август