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🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды «Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, ко всем локациям подъезжаем максимально близко без утомительных прогулок» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский «На современном комфортном внедорожнике мы отправимся исследовать Владивосток и его живописные окрестности» 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 14 отзывов Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте Начало: Центр 29 990 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 178 отзывов Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике Начало: Заберем от гостиницы «Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, апрель-сентябрь — паркетное авто» 19270 17 343 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас Начало: Заберу от гостиницы «Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, апрель-сентябрь — паркетное авто» 12799 11 520 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными Начало: От места вашего проживания «Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике» 25 990 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы Начало: Заберу вас от вашей гостиницы 27 930 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 16 отзывов Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии Начало: По договоренности «Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике» 19 999 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой Начало: У вашего отеля «Каскад из водопадов — одно из самых красивых и популярных мест в Приморском крае, куда добраться нам поможет внедорожник» 17 990 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 79 отзывов Популярное предложение Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00 от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 9 часов 42 отзыва Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре Начало: Остановка «Центр», Владивосток «Важная информация: Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, летом возможно паркетное авто» Расписание: По договоренности от 17 590 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна Начало: Центральная площадь, Владивосток «Джип поможет нам пробраться к самым труднодоступным местам» Расписание: В любое удобное время 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов «Приглашаем вас в путешествие на внедорожнике» Расписание: Каждый день 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 11 часов 1 отзыв На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца Начало: Ваш отель / апартаменты 25 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 4 часа Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике Начало: Возле вашего отеля/апартаментов «Весь маршрут мы проедем на легендарном Японском внедорожнике Toyota Land Cruiser с рулем на правильной стороне» 11 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов Джип-тур в бухту Ежовая Начало: Владивосток Расписание: Будни и выходные в 08:00 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Из Владивостока - на остров Томящегося сердца Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами Начало: у вашего отеля «Приглашаю в джип-тур на остров Томящегося сердца, где живут морские котики и растут магические сосны» 31 000 ₽ за всё до 3 чел.