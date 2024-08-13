Встретимся во Владивостоке и в 7:30 отправимся в Хасанский район. По пути сделаем остановку в 9:30 в селе Барабаш на 30 минут, у вас будет время попить кофе и отдохнуть. Прибудем на мыс Брюса и полюбуемся маяком. Место очень живописное и даже привлекло кинематографистов. Совсем недавно здесь проходили съёмки картины «Большая земля».

В 13:00 пообедаем в кафе в посёлке Славянка, а затем заселимся на базу отдыха. Следующая локация — Дальневосточный морской заповедник. Доберёмся туда на внедорожнике, а затем прогуляемся к мысу Сосновый, осмотрим кекуры Штаны и Бакланьи. По дороге нам встретятся заброшенные военные объекты — ещё недавно место было закрыто для гражданских! Расскажем, откуда здесь взялось необычное «поместье». И обязательно пофотографируемся.

Если нам повезёт с погодой, сможем искупаться в чистой воде. По желанию заедем на гребешковую ферму и попробуем морские деликатесы. Вернёмся на базу к 19:00-20:00 и поужинаем. Вечер проведём весело: будут и мангал, и гитарист, и уютная беседка.

Затем — время для отдыха и самостоятельной прогулки по пляжу.

За доплату можем организовать прогулку на катере. Длительность — 2 часа, стоимость — 3000 рублей. Опция возможна в 1 или во 2 день, если в этот и предыдущие дни будет стоять хорошая погода.