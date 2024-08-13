Мы побываем в самых живописных бухтах Теляковского, Черепаха, Астафьева и Витязь,
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Удобную обувь, не натирающую ноги и желательно не скользящую, шлёпки либо акватапки.
Крема от/для загара, солнцезащитные очки, кепку.
Купальные принадлежности, дождевик.
Удобную одежду, на всякий случай в зависимости от сезона кофту или ветровку непродуваемую, непромокаемую.
Зарядку для вашего телефона, power-bank.
Желательно термос или термокружку.
Запас денежных средств (на карте или наличные) для покупки перекусов и воды.
Проживание. Будем жить на базе отдыха «Шато Красный кот», 2-местное размещение.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 1 ужин. Остальное питание за доплату.
Дети. Если тур проходит в индивидуальном формате, возможно участие с детьми с 10 лет. Если тур сборный, участие возможно с 16 лет в сопровождении взрослых.
Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельном автомобиле по 6 человек. Всего автомобилей может быть 3.
Программа тура по дням
Мыс Брюса, маяк и Дальневосточный морской заповедник
Встретимся во Владивостоке и в 7:30 отправимся в Хасанский район. По пути сделаем остановку в 9:30 в селе Барабаш на 30 минут, у вас будет время попить кофе и отдохнуть. Прибудем на мыс Брюса и полюбуемся маяком. Место очень живописное и даже привлекло кинематографистов. Совсем недавно здесь проходили съёмки картины «Большая земля».
В 13:00 пообедаем в кафе в посёлке Славянка, а затем заселимся на базу отдыха. Следующая локация — Дальневосточный морской заповедник. Доберёмся туда на внедорожнике, а затем прогуляемся к мысу Сосновый, осмотрим кекуры Штаны и Бакланьи. По дороге нам встретятся заброшенные военные объекты — ещё недавно место было закрыто для гражданских! Расскажем, откуда здесь взялось необычное «поместье». И обязательно пофотографируемся.
Если нам повезёт с погодой, сможем искупаться в чистой воде. По желанию заедем на гребешковую ферму и попробуем морские деликатесы. Вернёмся на базу к 19:00-20:00 и поужинаем. Вечер проведём весело: будут и мангал, и гитарист, и уютная беседка.
Затем — время для отдыха и самостоятельной прогулки по пляжу.
За доплату можем организовать прогулку на катере. Длительность — 2 часа, стоимость — 3000 рублей. Опция возможна в 1 или во 2 день, если в этот и предыдущие дни будет стоять хорошая погода.
Полуостров Гамова и живописные бухты
В 8:30 позавтракаем, возьмём перекусы и в 9:00 на внедорожнике поедем на полуостров Гамова. Здесь растут удивительные сосны — густоцветковые, занесённые в Красную книгу. Готовьте камеры смартфонов, фотографировать сегодня будем много.
Побываем в бухтах Теляковского, Черепаха, Астафьева и Витязь. Осмотрим полуразрушенный дом-замок Янковского и полюбуемся маяком Гамова — настоящий вид с открыток. Посетим особенно романтичное место — остров Томящегося сердца.
В планах у нас не только гулять и восхищаться пейзажами, но и устроить пляжный отдых и понежиться на песке. При желании снова заедем на гребешковую ферму.
К 19:00 вернёмся на базу. После ужина — свободное время, чтобы пройтись по территории, искупаться в бассейне или в море. По желанию и за доплату можно попариться в баньке, заняться йогой, покататься на сапе или записаться на массаж.
Приморский Сафари-парк и ущелье Дарданеллы
После завтрака в 8:30 отправимся в сторону Шкотовского плата, к водопаду, имеющему два названия: Неожиданный и Горбатый. По пути сделаем остановку в Барабаше в 10:00, а уже в 12:30 прибудем в Приморский Сафари-парк. Особенность парка в том, что животные живут здесь без решёток и клеток. Помните дружбу тигра Амура и козла Тимура? Знаменитые на всю страну животные живут именно здесь, а у Амура даже появились наследники.
В 14:00 перекусим, а к 15:00 приедем на водопад. До водной громады прогуляемся пешком, дорога займёт около 20 минут в одну сторону. Спускаться будем с помощью канатных перил, рассматривая камни интересной формы. Кажется, будто их создала не природа, а скульптор.
Погуляем вдоль горной речки Тигровая по ущелью Дарданеллы. Поднимемся на скалу Замок принцессы, сделаем эффектные кадры и полюбуемся открывшимся видом.
В 19:00 устроим прощальный ужин, а после трапезы отвезём вас в аэропорт Владивостока.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 2 завтрака и 1 ужин
- Трансферы по маршрута
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Владивостока из вашего города и обратно
- Обеды
- Дополнительные активности по желанию
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате в любые даты по запросу (при наличии мест на базах отдыха в эти числа). Стоимость индивидуального тура от 70 000 руб. (за 1-2 человек) точная цена обговаривается отдельно и зависит от количества участников