Туры по Владивостоку на машине с гидом

Найдено 9 туров в категории «На машине» во Владивостоке, цены от 16 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
23 июня в 08:00
28 сен в 08:00
140 000 за человека
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000 за человека
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900 за человека
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900 за человека
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
80 000 за человека
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500 за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200 за человека
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
9 июля в 08:00
13 авг в 08:00
18 000 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
🚗 На машине
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Р
    Регина
    29 октября 2023
    Приморье. По следам исследовательских экспедиций
    Все было супер))
  • С
    Светлана
    30 сентября 2023
    Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
    Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
    читать дальше

    большому счету, мало что знали об этих краях. Дмитрию удалось показать нам свою родную землю так, что мы влюбились в неё. Он абсолютный фанат своего дела. Знает огромное количество уникальных мест, которыми с удовольствием делится. Знает природу и ее обитателей, как свои пять пальцев. Уникальность Дмитрия состояла в том, что с ним всегда во всех ситуациях было комфортно. Не смотря на нашу такую разновозрастную компани, ему удалось ко всем подобрать ключи. За это, конечно мы ему благодарны! Мы сполна насладились не только красотой края, но и местными деликатесами. Это очень здорово, когда все идет, как идет, и ты не задумываешься что да как. Когда ты уверен, что все будет хорошо, и получаешь сумасшедшие эмоции! Нам повезло с погодой, с гидом, мы посетили уникальные места. И хотим пожелать всем таких же замечательных путешествий во Владивосток, не смотря ни на что!

  • Д
    Дада
    16 июля 2023
    Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
    Продуманный тур, глэмпинг впечатляет. Если бы погода не подкачала, эх)))
  • О
    Ольга
    9 июля 2023
    Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
    Все было организовано как обещано, автобус нас забрал во время, водитель хорошо водит машину, маршрут прошел как запланировано, расселение на
    читать дальше

    базе под находкой прошло нормально, хотя комфорт не совсем отвечал заявленному. Красоты приморской природы простят все огрехи организаторов в этом путешествии. Что бы посоветовала. Во время пути хотелось бы послушать рассказы о природе края, о возможных маршрутах, о развитии туризма в крае и т д. Для этого у экскурсовода должен быть как минимум микрофон. Более детально предупредить о маршруте. К примеру ущелье Дарданеллы тяжелый и не безопасный подьем в гору по камням, а на «Приморское Бали» долгая дорога в гору. Мы с удовольствием провели время, тепло вспоминаем о маленьком путешествии, а высказанные замечания помогут организатору улучшить маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Приморье. По следам исследовательских экспедиций
  2. Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
  3. Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
  4. Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
  5. Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "На машине" можно забронировать 9 авторских туров от 16 500 до 140 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 9 туров во Владивостоке на 2024 год на машине, 4 ⭐ отзыва, цены от 16500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам