Поразительный Чанчунь
Чанчунь — один из самых крупных городов в Китае, столица провинции Цзилинь.
Это огромный промышленный центр автомобилестроения, а также средоточие науки — в городе расположено целых 27 университетов. Именно в Чанчуне был посажен самый большой лесной массив и создан искусственный водоем.
И это далеко не все интересные факты, которые привлекают путешественников со всего мира, которые хотят изучить этот интересный мегаполис с разных сторон.
Это огромный промышленный центр автомобилестроения, а также средоточие науки — в городе расположено целых 27 университетов. Именно в Чанчуне был посажен самый большой лесной массив и создан искусственный водоем.
И это далеко не все интересные факты, которые привлекают путешественников со всего мира, которые хотят изучить этот интересный мегаполис с разных сторон.
Ближайшие даты:
7
ноя
ноя
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
14
ноя
ноя
16
ноя
ноя
17
ноя
ноя
21
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Город Хуньчунь
- Город Чанчунь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город с богатой историей Чанчунь начал развиваться около ста лет назад, после того, как в этих краях проложили новую ветку Китайской Восточной железной дороги. Его история по-настоящему богата событиями: город был под властью Японии, становился столицей государства Маньчжоу-го, брался советскими войсками. Именно здесь находится известная резиденция последнего китайского императора Пу И. В наше время в Чанчуне работает множество торговых центров и магазинов, ресторанов и кафе с японской, китайской и европейской кухнями. Недалеко от города расположен знаменитый лыжный курорт Бэйдайху, где обустроена первая профессиональная горнолыжная трасса в Китае. Основные достопримечательности:
- Дворцовый комплекс Вэйхуангун.
- Киногородок «Восточный Голливуд».
- Заповедник «Цзин-юэ».
- Парк Наньху.
- Чанчуньский парк мировой скульптуры.
- Телевышка. Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
- Ни виза, ни ПЦР не требуется.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
- Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
- Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
- В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
- По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
- Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Проживание
- Завтраки
- Визовые формальности
- Гид-переводчик
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях
- Дополнительные экскурсии
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- ПЦР не требуется.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
12 июля 2023
приседеняюсь к положительным отзывам, поездка была шикарной.
Ф
Филипп
10 июля 2023
Спасибо за отдых впечатления только положительные)) успехов вам
H
Hela
7 июля 2023
С женой остались в восторге. Отдельное спасибо нашему гиду Марине. Д
З
Захар
25 мая 2023
И
Ирина
22 мая 2023
Прекрасная компания, автобус во время, на границах все прошло быстро и отлично
R
Roma
21 апр 2023
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Групповые
На автобусе
Выездные
Многодневные туры
5-дневные туры
tury-v-kitay
Похожие туры из Владивостока
Новогодний тур 🎄
6 дней
Рождество во Владивостоке
г. Владивосток
2 янв
от 38 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
г. Владивосток
7 янв
14 янв
21 янв
28 янв
от 46 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток за 5 дней
Приморский край, Владивосток
15 ноя
1 дек
15 дек
27 дек
от 21 000₽ за человека