читать дальше туристов из России. Мы отправимся сюда на четыре дня.



Этого времени будет достаточно для знакомства с городом: в сопровождении гида-переводчика вы посетите ключевые локации, прогуляетесь по торговым центрам и узнаете таинство настоящей чайной церемонии.

Недалеко от Владивостока расположился приграничный город Китая — Хуньчунь.Здесь местная культура уже давно переплелась с русской и корейской, что придает Хуньчуню особый колорит и делает его таким привлекательным для многих