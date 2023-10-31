Приглашаем Вас в восьмидневный тур по одному из главных туристических направлений в Китае.
На комфортабельном автобусе, а затем на скоростном поезде мы отправимся в Далянь — морской город, ставший любимым местом
На комфортабельном автобусе, а затем на скоростном поезде мы отправимся в Далянь — морской город, ставший любимым местом
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание тураТуристический центр Китая Добро пожаловать в Далянь — главный мегаполис Китая, ежегодно заполняемый туристами со всего мира. Такая популярность города не случайна: Далянь знаменит своими пляжами и достопримечательностями, а некоторые путешественники считают его местом для идеального шоппинга. Мы отправимся сюда на восемь дней, попутно проезжая приграничный город Хуньчунь. На комфортабельном автобусе вас доставят к выбранному отелю, где у вас будет возможность разместиться, отдохнуть или же сразу отправиться покорять шумные улицы города. Что вас ожидает: На площади Синхай вы сможете увидеть красивые фонтаны и здания, стиль которых отдает дань европейской архитектуре. Для любопытных туристов здесь же находится уникальный музей морских раковин — коллекция собрана со всего мира! В центре расположилась одна из самых красивых площадей Даляня — Чжуншань или, как ее называют иначе, Музыкальная площадь. Фасады исторических зданий, старые кварталы — здесь оживают прошедшие эпохи. Если же вы хотите экстрима и драйва, то можете отправиться в парк Discovery Kingdom с разнообразными аттракционами и небольшим зоопарком. Полюбоваться природой можно и в других местах: в Лесном парке вы встретите более 300 видов животных, в том числе панд и белых тигров. А Лаохутань славится своими пейзажами и озерами. Познакомьтесь с китайской культурой и традициями, отведайте местную кухню и закупите памятные сувениры — Даляню есть чем вас удивить! Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
- Ни виза, ни ПЦР не требуется.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
- Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
- Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
- В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
- По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
- Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет. Дополнительные экскурсии на выбор: Экскурсия «Обзорная по Даляню» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Вечерний Далянь» | Стоимость: 150 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «У моря: Парк Мелодия Моря + склон Гуайпо + гора Лотос» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней Экскурсия «Великая Черногория: даосский монастырь и буддийский храм» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Буддийский монастырь Хеншан» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Порт Артур, памятник советской армии» | Стоимость: 350 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней Экскурсия «Термальный источник Ченьюань с аквапарком» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Дискавериленд: аттракционы, стереокино, шоу каскадеров» | Стоимость: 380 юаней, дети 1.2-1.5 м. 200 юаней Экскурсия «Аквапарк Bay Dream Water Park SHIBEIWAN» | Стоимость: 350 юаней, дети 1.2-1.5 м. 180 юаней Экскурсия «Лесной зоопарк: деревня животных, панды, Гора обезьян и др.» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 120 юаней Экскурсия «Парки, шоу, океанариум: в мире животных» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.3 м. 150 юаней Важная информация: Обратите внимание, что стоимость тура указана при наборе группы от 5 человек и может варьироваться из-за изменений курса юаня и условий принимающей стороны. Обо всех изменениях туристы информируются не позднее, чем за сутки до поездки. Вы можете создать заказ и уточнить у гида стоимость, а также другие интересующие Вас вопросы.
Вторник, четверг, суббота в 4:00-6:00
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 10+ (при двухместном размещении)
|от 45 390 ₽
|Детский до 10 лет (без отдельного спального места)
|от 30 120 ₽
|Взрослый 10+ (при одноместном размещении)
|от 49 160 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хуньчунь
- Далянь
Что включено
- Транспорт
- Проживание
- Завтраки
- Визовые формальности
- Гид-переводчик
Что не входит в цену
- Питание (кроме завтрака)
- Личные расходы (экскурсии, шоппинг и т. д.)
- Прохождение автовокзала при выезде из Хуньчуня - 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 4:00-6:00
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
- ПЦР не требуется
- Детям разрешено ехать в Китай
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20ю на прохождение автовокзала
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура
- Страховку вы можете оформить самостоятельно по желанию
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
31 окт 2023
Л
Любовь
13 июл 2023
Решили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне. Нам все разъяснили во сколько уезжаем, откуда сборы и на какой автобус садиться. В течение всего времени что мы находились в
И
Игорь
12 июн 2023
Спасибо за отличный тур, поехали по рекомендации друзей. Супер поездка вышла!
А
Анастасия
1 июн 2023
Ездили в Далянь. Двое взрослых и ребёнок 7 лет. Гостиница централ плаза 4*. В гостинице есть бассейн. С 8 до 20 один раз в день бесплатно. Время не ограничивается. Ребенок
Н
Настя
1 июн 2023
Ездили в Далянь. Двое взрослых и ребёнок 7 лет. Гостиница централ плаза 4*. В гостинице есть бассейн. С 8 до 20 один раз в день бесплатно. Время не ограничивается. Ребенок
Н
Надежда
25 мая 2023
Лучшие из существующих туроператоров дальнего востока! Езжу с вами более семи лет,организация на высшем уровне! Это особенно важно в дальних поездках Бэйдахэ Далянь. Ну и конечно любимый Хуньчунь - стоматология,косметология,шопинг лечение. Аня, Марина, Оля вы лучшие 🤗
Н
Надежда
25 мая 2023
Лучшие из существующих туроператоров дальнего востока! Езжу с вами более семи лет, организация на высшем уровне! Это особенно важно в дальних поездках Бэйдахэ Далянь. Ну и конечно любимый Хуньчунь - стоматология, косметология, шопинг и лечение. Аня, Марина, Оля вы лучшие 🤗
Е
Елена
20 мая 2023
Большое спасибо за предоставленное удовольствия. Всё было организованно очень хорошо. Спасибо большое переводчику Ирине
Е
Елена
20 мая 2023
Большое спасибо за предоставленное удовольствие. Всё было организованно очень хорошо. Спасибо большое переводчику Ирине
В
Вита
15 апр 2023
Прекрасно организованная работа по подбору путёвки. Мы с Магадана в течение получаса смогли заказать и приобрести нужную путёвку и время какое нам надо. Очень хорошие сопровождаюшие и прекрасные переводчики. Каждому уделяют особое внимание. Спасибо им большое.
V
Vita
15 апр 2023
Прекрасно организованная работа по подбору путёвки. Мы с Магадана в течение получаса смогли заказать и приобрести нужный тур и время какое нам надо. Очень хорошие сопровождаюшие и прекрасные переводчики. Каждому уделяют особое внимание. Спасибо им большое.
В
Виктор
3 апр 2023
Приобретали путевку для всей семьи в Далянь включая детский отдых!! Дети в диком восторге 👍🏻 требуют снова поехать проживание хорошее, весь трансфер и страховка и в общем трэвел удался👍🏻 Удачи и развития нашему гуру✌🏼️ Они реально знают что клиенту надо
V
Viktor
3 апр 2023
Приобрели путевку для всей семьи в Далянь включая детский отдых!! Дети в диком восторге 👍🏻 требуют снова поехать! проживание хорошее, весь трансфер и страховка и в общем трэвел удался👍🏻 Удачи и развития нашему гуру✌🏼️ Они реально знают что клиенту надо
С
Сергей
12 мар 2023
Все можно решить по телефону. В офис только приехать подписать документы. Быстрая оперативность (в течении 15 минут нам сказали есть ли места на конкретный тур или нет. В других турфирмах
S
Sergey
12 мар 2023
Все можно решить через сайт и потом по телефону. В офис только приехать подписать документы. Быстрая оперативность (в течении 15 минут нам сказали есть ли места на конкретный тур или
Тур входит в следующие категории Владивостока
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