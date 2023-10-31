Тур в Далянь из Владивостока: Путешествие в Китай на 8 дней

Восьмидневный тур в Далянь: индивидуальная экскурсия из Владивостока на автобусе
Приглашаем Вас в восьмидневный тур по одному из главных туристических направлений в Китае.

На комфортабельном автобусе, а затем на скоростном поезде мы отправимся в Далянь — морской город, ставший любимым местом
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для путешественников со всего мира.

Прогуляемся по центральной площади, соединяющей старые кварталы и современные улицы, полюбуемся флорой и фауной в местных парках, покатаемся на аттракционах, а главное — познакомимся с китайской историей и культурой.

5
17 отзывов
Тур в Далянь из Владивостока: Путешествие в Китай на 8 дней
Тур в Далянь из Владивостока: Путешествие в Китай на 8 дней
Тур в Далянь из Владивостока: Путешествие в Китай на 8 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание тура

Туристический центр Китая Добро пожаловать в Далянь — главный мегаполис Китая, ежегодно заполняемый туристами со всего мира. Такая популярность города не случайна: Далянь знаменит своими пляжами и достопримечательностями, а некоторые путешественники считают его местом для идеального шоппинга. Мы отправимся сюда на восемь дней, попутно проезжая приграничный город Хуньчунь. На комфортабельном автобусе вас доставят к выбранному отелю, где у вас будет возможность разместиться, отдохнуть или же сразу отправиться покорять шумные улицы города. Что вас ожидает: На площади Синхай вы сможете увидеть красивые фонтаны и здания, стиль которых отдает дань европейской архитектуре. Для любопытных туристов здесь же находится уникальный музей морских раковин — коллекция собрана со всего мира! В центре расположилась одна из самых красивых площадей Даляня — Чжуншань или, как ее называют иначе, Музыкальная площадь. Фасады исторических зданий, старые кварталы — здесь оживают прошедшие эпохи. Если же вы хотите экстрима и драйва, то можете отправиться в парк Discovery Kingdom с разнообразными аттракционами и небольшим зоопарком. Полюбоваться природой можно и в других местах: в Лесном парке вы встретите более 300 видов животных, в том числе панд и белых тигров. А Лаохутань славится своими пейзажами и озерами. Познакомьтесь с китайской культурой и традициями, отведайте местную кухню и закупите памятные сувениры — Даляню есть чем вас удивить! Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
  • Ни виза, ни ПЦР не требуется.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
  • Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
  • Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
  • Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
  • Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
  • В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
  • По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
  • Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет. Дополнительные экскурсии на выбор: Экскурсия «Обзорная по Даляню» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Вечерний Далянь» | Стоимость: 150 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «У моря: Парк Мелодия Моря + склон Гуайпо + гора Лотос» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней Экскурсия «Великая Черногория: даосский монастырь и буддийский храм» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Буддийский монастырь Хеншан» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Порт Артур, памятник советской армии» | Стоимость: 350 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней Экскурсия «Термальный источник Ченьюань с аквапарком» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Дискавериленд: аттракционы, стереокино, шоу каскадеров» | Стоимость: 380 юаней, дети 1.2-1.5 м. 200 юаней Экскурсия «Аквапарк Bay Dream Water Park SHIBEIWAN» | Стоимость: 350 юаней, дети 1.2-1.5 м. 180 юаней Экскурсия «Лесной зоопарк: деревня животных, панды, Гора обезьян и др.» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 120 юаней Экскурсия «Парки, шоу, океанариум: в мире животных» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.3 м. 150 юаней Важная информация: Обратите внимание, что стоимость тура указана при наборе группы от 5 человек и может варьироваться из-за изменений курса юаня и условий принимающей стороны. Обо всех изменениях туристы информируются не позднее, чем за сутки до поездки. Вы можете создать заказ и уточнить у гида стоимость, а также другие интересующие Вас вопросы.

Вторник, четверг, суббота в 4:00-6:00

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый 10+ (при двухместном размещении)от 45 390 ₽
Детский до 10 лет (без отдельного спального места)от 30 120 ₽
Взрослый 10+ (при одноместном размещении)от 49 160 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хуньчунь
  • Далянь
Что включено
  • Транспорт
  • Проживание
  • Завтраки
  • Визовые формальности
  • Гид-переводчик
Что не входит в цену
  • Питание (кроме завтрака)
  • Личные расходы (экскурсии, шоппинг и т. д.)
  • Прохождение автовокзала при выезде из Хуньчуня - 20 юаней
  • Доплата за проживание в других отелях
  • Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 4:00-6:00
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
  • ПЦР не требуется
  • Детям разрешено ехать в Китай
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20ю на прохождение автовокзала
  • Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура
  • Страховку вы можете оформить самостоятельно по желанию
  • Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
А
31 окт 2023
Л
13 июл 2023
Решили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне. Нам все разъяснили во сколько уезжаем, откуда сборы и на какой автобус садиться. В течение всего времени что мы находились в
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поездке нам постоянно звонили и интересовались все ли хорошо. Про гидов я вообще много могу написать положительного, но это др. история…. Стали нам как родные за это время. Нам очень было тяжело с ними расставаться!

И
12 июн 2023
Спасибо за отличный тур, поехали по рекомендации друзей. Супер поездка вышла!
А
1 июн 2023
Ездили в Далянь. Двое взрослых и ребёнок 7 лет. Гостиница централ плаза 4*. В гостинице есть бассейн. С 8 до 20 один раз в день бесплатно. Время не ограничивается. Ребенок
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был без места, но с завтраком. Завтрак шведский стол нас устраивал. Брали экскурсии по максимуму. Без гида было бы тяжело добираться. Может и выходило дороже, чем самим везде ездить. Но нас везде привозили и отвозили. Гид рассказывала где и какие шоу по времени. Всё организовывала очень удобно и хорошо. Звать Лилия. Очень нам с ней повезло. Пока едешь до экскурсии всё расскажет о их традициях и жизни. Молодец. Спасибо сотрудникам турфирмы, и с отелем варианты подбирали, и на все вопросы отвечали. С погодой было шикарно. Наш отдых удался!

Н
1 июн 2023
Ездили в Далянь. Двое взрослых и ребёнок 7 лет. Гостиница централ плаза 4*. В гостинице есть бассейн. С 8 до 20 один раз в день бесплатно. Время не ограничивается. Ребенок
читать дальше

был без места, но с завтраком. Завтрак шведский стол нас устраивал. Брали экскурсии по максимуму. Без гида было бы тяжело добираться. Может и выходило дороже, чем самим ездить. Но нас везде привозили и отвозили. Гид рассказывала где и какие шоу по времени. Всё организовывала очень удобно и хорошо. Звать Лилия. Очень нам с ней повезло. Пока едешь до экскурсии всё расскажет о их традициях и жизни. Молодец. Спасибо сотрудникам турфирмы, и с отелем варианты подбирали, и на все вопросы отвечали. С погодой было шикарно. Наш отдых удался!

Н
25 мая 2023
Лучшие из существующих туроператоров дальнего востока! Езжу с вами более семи лет,организация на высшем уровне! Это особенно важно в дальних поездках Бэйдахэ Далянь. Ну и конечно любимый Хуньчунь - стоматология,косметология,шопинг лечение. Аня, Марина, Оля вы лучшие 🤗
Н
25 мая 2023
Лучшие из существующих туроператоров дальнего востока! Езжу с вами более семи лет, организация на высшем уровне! Это особенно важно в дальних поездках Бэйдахэ Далянь. Ну и конечно любимый Хуньчунь - стоматология, косметология, шопинг и лечение. Аня, Марина, Оля вы лучшие 🤗
Е
20 мая 2023
Большое спасибо за предоставленное удовольствия. Всё было организованно очень хорошо. Спасибо большое переводчику Ирине
Е
20 мая 2023
Большое спасибо за предоставленное удовольствие. Всё было организованно очень хорошо. Спасибо большое переводчику Ирине
В
15 апр 2023
Прекрасно организованная работа по подбору путёвки. Мы с Магадана в течение получаса смогли заказать и приобрести нужную путёвку и время какое нам надо. Очень хорошие сопровождаюшие и прекрасные переводчики. Каждому уделяют особое внимание. Спасибо им большое.
V
15 апр 2023
Прекрасно организованная работа по подбору путёвки. Мы с Магадана в течение получаса смогли заказать и приобрести нужный тур и время какое нам надо. Очень хорошие сопровождаюшие и прекрасные переводчики. Каждому уделяют особое внимание. Спасибо им большое.
В
3 апр 2023
Приобретали путевку для всей семьи в Далянь включая детский отдых!! Дети в диком восторге 👍🏻 требуют снова поехать проживание хорошее, весь трансфер и страховка и в общем трэвел удался👍🏻 Удачи и развития нашему гуру✌🏼️ Они реально знают что клиенту надо
V
3 апр 2023
Приобрели путевку для всей семьи в Далянь включая детский отдых!! Дети в диком восторге 👍🏻 требуют снова поехать! проживание хорошее, весь трансфер и страховка и в общем трэвел удался👍🏻 Удачи и развития нашему гуру✌🏼️ Они реально знают что клиенту надо
С
12 мар 2023
Все можно решить по телефону. В офис только приехать подписать документы. Быстрая оперативность (в течении 15 минут нам сказали есть ли места на конкретный тур или нет. В других турфирмах
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долго ответить не могли) Рассказали все условия, которую нас ждут при поездке и во время пребывания. Как нам все сказали, так и было, без каких-либо заминок. Остались только хорошие впечатления. Спасибо большое =)

S
12 мар 2023
Все можно решить через сайт и потом по телефону. В офис только приехать подписать документы. Быстрая оперативность (в течении 15 минут нам сказали есть ли места на конкретный тур или
читать дальше

нет. В других турфирмах долго ответить не могли) Рассказали все условия, которую нас ждут при поездке и во время пребывания. Как нам все сказали, так и было, без каких-либо заминок. Остались только хорошие впечатления. Спасибо большое =)

Тур входит в следующие категории Владивостока

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