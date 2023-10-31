А Александр

Л Любовь читать дальше поездке нам постоянно звонили и интересовались все ли хорошо. Про гидов я вообще много могу написать положительного, но это др. история…. Стали нам как родные за это время. Нам очень было тяжело с ними расставаться! Решили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне. Нам все разъяснили во сколько уезжаем, откуда сборы и на какой автобус садиться. В течение всего времени что мы находились в

И Игорь Спасибо за отличный тур, поехали по рекомендации друзей. Супер поездка вышла!

А Анастасия читать дальше был без места, но с завтраком. Завтрак шведский стол нас устраивал. Брали экскурсии по максимуму. Без гида было бы тяжело добираться. Может и выходило дороже, чем самим везде ездить. Но нас везде привозили и отвозили. Гид рассказывала где и какие шоу по времени. Всё организовывала очень удобно и хорошо. Звать Лилия. Очень нам с ней повезло. Пока едешь до экскурсии всё расскажет о их традициях и жизни. Молодец. Спасибо сотрудникам турфирмы, и с отелем варианты подбирали, и на все вопросы отвечали. С погодой было шикарно. Наш отдых удался! Ездили в Далянь. Двое взрослых и ребёнок 7 лет. Гостиница централ плаза 4*. В гостинице есть бассейн. С 8 до 20 один раз в день бесплатно. Время не ограничивается. Ребенок

Н Настя читать дальше был без места, но с завтраком. Завтрак шведский стол нас устраивал. Брали экскурсии по максимуму. Без гида было бы тяжело добираться. Может и выходило дороже, чем самим ездить. Но нас везде привозили и отвозили. Гид рассказывала где и какие шоу по времени. Всё организовывала очень удобно и хорошо. Звать Лилия. Очень нам с ней повезло. Пока едешь до экскурсии всё расскажет о их традициях и жизни. Молодец. Спасибо сотрудникам турфирмы, и с отелем варианты подбирали, и на все вопросы отвечали. С погодой было шикарно. Наш отдых удался! Ездили в Далянь. Двое взрослых и ребёнок 7 лет. Гостиница централ плаза 4*. В гостинице есть бассейн. С 8 до 20 один раз в день бесплатно. Время не ограничивается. Ребенок

Н Надежда Лучшие из существующих туроператоров дальнего востока! Езжу с вами более семи лет,организация на высшем уровне! Это особенно важно в дальних поездках Бэйдахэ Далянь. Ну и конечно любимый Хуньчунь - стоматология,косметология,шопинг лечение. Аня, Марина, Оля вы лучшие 🤗

Н Надежда Лучшие из существующих туроператоров дальнего востока! Езжу с вами более семи лет, организация на высшем уровне! Это особенно важно в дальних поездках Бэйдахэ Далянь. Ну и конечно любимый Хуньчунь - стоматология, косметология, шопинг и лечение. Аня, Марина, Оля вы лучшие 🤗

Е Елена Большое спасибо за предоставленное удовольствия. Всё было организованно очень хорошо. Спасибо большое переводчику Ирине

Е Елена Большое спасибо за предоставленное удовольствие. Всё было организованно очень хорошо. Спасибо большое переводчику Ирине

В Вита Прекрасно организованная работа по подбору путёвки. Мы с Магадана в течение получаса смогли заказать и приобрести нужную путёвку и время какое нам надо. Очень хорошие сопровождаюшие и прекрасные переводчики. Каждому уделяют особое внимание. Спасибо им большое.

V Vita Прекрасно организованная работа по подбору путёвки. Мы с Магадана в течение получаса смогли заказать и приобрести нужный тур и время какое нам надо. Очень хорошие сопровождаюшие и прекрасные переводчики. Каждому уделяют особое внимание. Спасибо им большое.

В Виктор Приобретали путевку для всей семьи в Далянь включая детский отдых!! Дети в диком восторге 👍🏻 требуют снова поехать проживание хорошее, весь трансфер и страховка и в общем трэвел удался👍🏻 Удачи и развития нашему гуру✌🏼️ Они реально знают что клиенту надо

V Viktor Приобрели путевку для всей семьи в Далянь включая детский отдых!! Дети в диком восторге 👍🏻 требуют снова поехать! проживание хорошее, весь трансфер и страховка и в общем трэвел удался👍🏻 Удачи и развития нашему гуру✌🏼️ Они реально знают что клиенту надо

С Сергей читать дальше долго ответить не могли) Рассказали все условия, которую нас ждут при поездке и во время пребывания. Как нам все сказали, так и было, без каких-либо заминок. Остались только хорошие впечатления. Спасибо большое =) Все можно решить по телефону. В офис только приехать подписать документы. Быстрая оперативность (в течении 15 минут нам сказали есть ли места на конкретный тур или нет. В других турфирмах