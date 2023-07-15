Экскурсия в Далянь: путешествие из Владивостока в туристический центр Китая
На десять дней мы с Вами переместимся в туристический центр Китая — Далянь.
Прогуляемся по главной площади Чжуншань, наслаждаясь видами старых кварталов с историческими зданиями, прокатимся на аттракционах местного парка развлечений, расслабимся среди природы и полюбуемся обитателями Лесного парка. А на обратном пути заглянем в еще один интересный городок — Хуньчунь.
Прогуляемся по главной площади Чжуншань, наслаждаясь видами старых кварталов с историческими зданиями, прокатимся на аттракционах местного парка развлечений, расслабимся среди природы и полюбуемся обитателями Лесного парка. А на обратном пути заглянем в еще один интересный городок — Хуньчунь.
Ближайшие даты:
10
окт
окт
12
окт
окт
14
окт
окт
17
окт
окт
19
окт
окт
21
окт
окт
24
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Владивосток
- Хуньчунь
- Далянь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Туристический центр Китая Добро пожаловать в Далянь — главный мегаполис Китая, ежегодно заполняемый туристами со всего мира. Такая популярность города не случайна: Далянь знаменит своими пляжами и достопримечательностями, а некоторые путешественники считают его местом для идеального шоппинга.
Мы отправимся сюда на восемь дней, попутно проезжая приграничный город Хуньчунь. На комфортабельном автобусе Вас доставят к выбранному отелю, где у Вас будет возможность разместиться, отдохнуть или же сразу отправиться покорять шумные улицы города.
Что Вас ждет На площади Синхай вы сможете увидеть красивые фонтаны и здания, стиль которых отдает дань европейской архитектуре. Для любопытных туристов здесь же находится уникальный музей морских раковин — коллекция собрана со всего мира!
В центре расположилась одна из самых красивых площадей Даляня — Чжуншань или, как ее называют иначе, Музыкальная площадь. Фасады исторических зданий, старые кварталы — здесь оживают прошедшие эпохи.
Если же Вы хотите экстрима и драйва, то можете отправиться в парк Discovery Kingdom с разнообразными аттракционами и небольшим зоопарком. Полюбоваться природой можно и в других местах: в Лесном парке вы встретите более 300 видов животных, в том числе панд и белых тигров. А Лаохутань славится своими пейзажами и озерами.
Познакомьтесь с китайской культурой и традициями, отведайте местную кухню и закупите памятные сувениры — Даляню есть, чем вас удивить!
Важная информация: • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт (Действие загранпаспорта — не менее 6 месяцев со дня окончания тура).
- ПЦР не требуется.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте 2450 юаней + 20 юаней поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.
Дополнительные экскурсии на выбор:
Экскурсия «Обзорная по Даляню» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней
Экскурсия «Вечерний Далянь» | Стоимость: 150 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней
Экскурсия «У моря: Парк Мелодия Моря + склон Гуайпо + гора Лотос» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней
Экскурсия «Великая Черногория: даосский монастырь и буддийский храм» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней
Экскурсия «Буддийский монастырь Хеншан» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней
Экскурсия «Порт Артур, памятник советской армии» | Стоимость: 350 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней
Экскурсия «Термальный источник Ченьюань с аквапарком» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней
Экскурсия «Дискавериленд: аттракционы, стереокино, шоу каскадеров» | Стоимость: 380 юаней, дети 1.2-1.5 м. 200 юаней
Экскурсия «Аквапарк Bay Dream Water Park SHIBEIWAN» | Стоимость: 350 юаней, дети 1.2-1.5 м. 180 юаней
Экскурсия «Лесной зоопарк: деревня животных, панды, Гора обезьян и др.» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 120 юаней
Экскурсия «Парки, шоу, океанариум: в мире животных» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.3 м. 150 юаней
Вторник, четверг, суббота с 4:00-6:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (автобус и скоростной поезд)
- Услуги гида-переводчика
- Визовые формальности
- Проживание
- Завтрак
- Что не входит
- Питание (кроме завтрака)
- Личные расходы туриста (на экскурсии, шоппинг и т. д.)
- Прохождение автовокзала при выезде из Хуньчуня — 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, четверг, суббота с 4:00-6:00Экскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт (Действие загранпаспорта — не менее 6 месяцев со дня окончания тура).
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
15 июля 2023
Все просто замечательно!)) Приехали рано как и обещали! Нормальная гостиница для своих денег. Очень приятно когда руководитель заботится)) У меня было день рождение мне подарили приятный подарочек чайник и коробку чая)) Безвозмездно! Вся группа сдружилась.
М
Марина
10 июля 2023
Все прошло на отлично от начала до возвращения. Наш руководитель - просто умничка, заботливая, внимательная, все нюансы нам подробно изложила, куда идти, что где искать, всегда на связи. Отдохнули просто супер.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Групповые
На автобусе
Выездные
Многодневные туры
Туры на 10 дней
tury-v-kitay
Похожие туры из Владивостока
Авторский тур
8 дней
Тур в Далянь из Владивостока: Путешествие в Китай на 8 дней
Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
10 окт
14 окт
17 окт
21 окт
12 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Владивосток зимой и весной
г. Владивосток
4 янв
11 янв
18 янв
25 янв
от 19 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество во Владивостоке
г. Владивосток
2 янв
от 38 900₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии