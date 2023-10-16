1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
11 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 15 880₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 64 980₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 32 390₽ за человека
Авторский тур
8 дней
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 89 060₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 94 780₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
от 29 520₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120₽ за человека
Авторский тур
8 дней
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 102 780₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 51 170₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 38 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММинигузель16 октября 2023Путешествие в Хунчунь на три дняНеобходимо скачать приложнние переводчик, т. к. с русским у китайцев очень плохо. Неудобно, что термальных источниках и др. Экскурсиях нет русского перевода.
- ВВарвара11 октября 2023В Китай на 10 дней: из Владивостока в ДаляньРады и очень благодарны Вас за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха! Теперь думаю попробовать полечиться у китайцев)))
- ККристина3 октября 2023Все нормально 👍
- ССветлана29 сентября 2023Путешествие в Хунчунь на три дняЗдравствуйте, спасибо! Я увидела все,что запланировала
- NNatalia29 сентября 2023Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)
- KKarina15 сентября 2023Все супер интересно) спасибо
- ООлег2 сентября 2023Спасибо!! самый необычный тур
- ЭЭвелина15 августа 2023Ездили семьей с ребенком 6 лет! Очень довольны работой и ЗАБОТОЙ руководителя Марины! Всегда была на связи и постоянно интересовалась как наши дела (
- ММарина1 августа 2023На пять дней в Хуньчунь из ВладивостокаВсе отлично! Марина ответственный и надежный гид!
- ААлександра1 августа 2023В Китай на 10 дней: из Владивостока в ДаляньРешили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «tury-v-kitay»
Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
- В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
- Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
- Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
- Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
- «Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "tury-v-kitay" можно забронировать 11 авторских туров от 15 880 до 109 620. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 11 туров во Владивостоке на 2024 год по теме «tury-v-kitay», 82 ⭐ отзыва, цены от 15880₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август