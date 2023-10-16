tury-v-kitay – туры во Владивостоке

Найдено 11 туров в категории «tury-v-kitay» во Владивостоке, цены от 15 880 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
25 отзывов
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
11 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 15 880 за человека
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
8 отзывов
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 64 980 за человека
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620 за человека
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 32 390 за человека
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
9 отзывов
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 89 060 за человека
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 94 780 за человека
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
5 отзывов
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
от 29 520 за человека
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120 за человека
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
10 отзывов
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 102 780 за человека
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 51 170 за человека
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 38 200 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «tury-v-kitay»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
  2. Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
  3. Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
  4. Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
  5. «Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "tury-v-kitay" можно забронировать 11 авторских туров от 15 880 до 109 620. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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