2 день

Остров Русский и Приморский океанариум

После неспешного завтрака едем на о. Русский.

Когда-то закрытый, остров Русский сейчас — одно из любимых мест отдыха во Владивостоке. Его территория сочетает в себе современные комплексы с частными одноэтажными поселениями. Побережье острова тоже контрастно — от спокойных внутренних бухт до скал и гротов.

На Русском находится сразу несколько фортов и батарей Владивостокской крепости — одной из старейших и уникальнейших достопримечательностей пропитанного запахом моря города.

Сеть уникальных оборонительных сооружений, построенных на рубеже 19-20 веков, рассыпалась по многочисленным холмам и сопкам острова. Но, кроме них, на острове сохранилось и действует много объектов, охраняющих страну. Самый известный из них — Ворошиловская батарея.

Пообедав, мы посетим Приморский океанариум, послушаем историю появления жизни на Земле, познакомимся с подводными обитателями Тихого океана. После посещения океанариума направимся на пляж бухты Ахлëстышева принимать солнечные ванны.