Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Думаете заграница? — Нет, Приморский край! Едем с нами, чтобы отдыхать на уединённых берегах, пробовать морские деликатесы, засыпать и просыпаться под шум волн и пение птиц. Мы побываем в живописном прогуляемся по виноградникам и бухтам.
Вы продегустируете вино и насладитесь уютом дома, в котором мы будем жить: камином в просторной гостиной, бассейном и баней, зоной барбекю и тандыром.
июл
июл
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
С собой необходимо взять купальные принадлежности, удобную обувь, рюкзак и личные вещи.
Проживание. В комфортабельном двухэтажном доме с панорамными окнами и видом на море, с камином, бассейном, террасой и беседкой на улице, зоной барбекю и тандыром. Дом располагается вблизи золотого песчаного пляжа. Размещение 2-местное.
Питание. Включены обед в первый день и завтрак и ужин во второй день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Винодельческое хозяйство, пляжный отдых на мысе Гембачева, отдых в туркомплексе
Встречаемся и первым делом отправляемся в Майхинское винодельческое хозяйство. Прогуляемся по виноградникам и поместью, вы попробуете местные напитки и сможете приобрести дикие и садовые ягоды, орехи, кедровое масло, мёд и многое другое.
После обеда в этническом русском кафе едем на мыс Гембачева, рядом с которым находится бухта Анна — популярное место пляжного отдыха в Приморье. Вы подышите солёным воздухом, полюбуетесь морской панорамой. Затем спустимся на берег, чтобы искупаться и расслабиться на пляже.
В 16:00 приедем в туристический комплекс и разместимся в доме вблизи пляжа с золотистым песком. У вас будет время, чтобы отдохнуть на шезлонгах у бассейна, прогуляться вдоль моря, посидеть в беседке или на террасе дома. Вечером для вас будет натоплена русская баня — настоящее блаженство. Завершить день можно в уютном кафе комплекса или за дружным застольем. А засыпать вы будете под шум волн и пение птиц.
Пляжный отдых в бухте Триозёрье
В 09:00 позавтракаем и к 11:00 прибудем в бухту Триозёрье, на один из самых красивых пляжей Приморья, похожий на балийские с мелким белым песком, живописными скалами и прозрачной бирюзовой водой. (На пляже есть кафе, души и туалеты). Вы сможете насладиться пейзажами и пляжным отдыхом.
Для тех, кто захочет провести время более активно, будет возможность отправиться на экскурсию на мыс Лапласа и прогуляться по дикой бухте. В случае неподходящей для купания погоды посетим долину Атлантов, известную нагромождением скал причудливых форм. По легенде, каменные сооружения были возведены здесь представителями внеземных цивилизаций (треккинг — 5 км).
В 16:00 поедем обратно во Владивосток, куда прибудем около 20:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, 2-местное размещение (для семей большая вместимость)
- Трансферы на комфортном транспорте (микроавтобус)
- Питание: день 1-й - обед, день 2-й: завтрак и ужин
- Экскурсии и посещение локаций по программе
- Баня и бассейн
- Пользование зоной барбекю и тандыром
Что не входит в цену
- Перелёт до Владивостока и обратно
- Дополнительные платные услуги: квадроциклы, водные мотоциклы, сапборды
- Аренда принадлежностей для барбекю
- Ужин в туристическом комплексе и обед в бухте Триозёрье
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Красоты приморской природы простят все огрехи организаторов в этом путешествии.
Что бы посоветовала.
Во время пути хотелось бы послушать рассказы о природе края, о возможных маршрутах, о развитии туризма в крае и т д.
Для этого у экскурсовода должен быть как минимум микрофон.
Более детально предупредить о маршруте. К примеру ущелье Дарданеллы тяжелый и не безопасный подьем в гору по камням, а на «Приморское Бали» долгая дорога в гору.
Мы с удовольствием провели время, тепло вспоминаем о маленьком путешествии, а высказанные замечания помогут организатору улучшить маршрут.