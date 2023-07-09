Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Авторский тур во Владивостоке

Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря

4
1 отзыв
Представьте широкие пляжи с чистейшей бирюзовой водой и мягким песком, обрамлённые рельефными скалами.

Думаете заграница? — Нет, Приморский край! Едем с нами, чтобы отдыхать на уединённых берегах, пробовать морские деликатесы, засыпать и просыпаться под шум волн и пение птиц. Мы побываем в живописном прогуляемся по виноградникам и бухтам.

Вы продегустируете вино и насладитесь уютом дома, в котором мы будем жить: камином в просторной гостиной, бассейном и баней, зоной барбекю и тандыром.
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Ближайшие даты:
20
июл
21
июл
25
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.
С собой необходимо взять купальные принадлежности, удобную обувь, рюкзак и личные вещи.

Проживание. В комфортабельном двухэтажном доме с панорамными окнами и видом на море, с камином, бассейном, террасой и беседкой на улице, зоной барбекю и тандыром. Дом располагается вблизи золотого песчаного пляжа. Размещение 2-местное.

Питание. Включены обед в первый день и завтрак и ужин во второй день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Винодельческое хозяйство, пляжный отдых на мысе Гембачева, отдых в туркомплексе

Встречаемся и первым делом отправляемся в Майхинское винодельческое хозяйство. Прогуляемся по виноградникам и поместью, вы попробуете местные напитки и сможете приобрести дикие и садовые ягоды, орехи, кедровое масло, мёд и многое другое.

После обеда в этническом русском кафе едем на мыс Гембачева, рядом с которым находится бухта Анна — популярное место пляжного отдыха в Приморье. Вы подышите солёным воздухом, полюбуетесь морской панорамой. Затем спустимся на берег, чтобы искупаться и расслабиться на пляже.

В 16:00 приедем в туристический комплекс и разместимся в доме вблизи пляжа с золотистым песком. У вас будет время, чтобы отдохнуть на шезлонгах у бассейна, прогуляться вдоль моря, посидеть в беседке или на террасе дома. Вечером для вас будет натоплена русская баня — настоящее блаженство. Завершить день можно в уютном кафе комплекса или за дружным застольем. А засыпать вы будете под шум волн и пение птиц.

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2 день

Пляжный отдых в бухте Триозёрье

В 09:00 позавтракаем и к 11:00 прибудем в бухту Триозёрье, на один из самых красивых пляжей Приморья, похожий на балийские с мелким белым песком, живописными скалами и прозрачной бирюзовой водой. (На пляже есть кафе, души и туалеты). Вы сможете насладиться пейзажами и пляжным отдыхом.

Для тех, кто захочет провести время более активно, будет возможность отправиться на экскурсию на мыс Лапласа и прогуляться по дикой бухте. В случае неподходящей для купания погоды посетим долину Атлантов, известную нагромождением скал причудливых форм. По легенде, каменные сооружения были возведены здесь представителями внеземных цивилизаций (треккинг — 5 км).

В 16:00 поедем обратно во Владивосток, куда прибудем около 20:00.

Пляжный отдых в бухте ТриозёрьеПляжный отдых в бухте ТриозёрьеПляжный отдых в бухте ТриозёрьеПляжный отдых в бухте Триозёрье

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, 2-местное размещение (для семей большая вместимость)
  • Трансферы на комфортном транспорте (микроавтобус)
  • Питание: день 1-й - обед, день 2-й: завтрак и ужин
  • Экскурсии и посещение локаций по программе
  • Баня и бассейн
  • Пользование зоной барбекю и тандыром
Что не входит в цену
  • Перелёт до Владивостока и обратно
  • Дополнительные платные услуги: квадроциклы, водные мотоциклы, сапборды
  • Аренда принадлежностей для барбекю
  • Ужин в туристическом комплексе и обед в бухте Триозёрье
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проедем через центр города, по пути движения собираем участников тура. В 09:30 остановка в Шкотово
Завершение: Владивосток, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Ольга
9 июля 2023
Все было организовано как обещано, автобус нас забрал во время, водитель хорошо водит машину, маршрут прошел как запланировано, расселение на базе под находкой прошло нормально, хотя комфорт не совсем отвечал заявленному.
Красоты приморской природы простят все огрехи организаторов в этом путешествии.
Что бы посоветовала.
Во время пути хотелось бы послушать рассказы о природе края, о возможных маршрутах, о развитии туризма в крае и т д.
Для этого у экскурсовода должен быть как минимум микрофон.
Более детально предупредить о маршруте. К примеру ущелье Дарданеллы тяжелый и не безопасный подьем в гору по камням, а на «Приморское Бали» долгая дорога в гору.
Мы с удовольствием провели время, тепло вспоминаем о маленьком путешествии, а высказанные замечания помогут организатору улучшить маршрут.

Тур входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПерезагрузкаПляжи

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