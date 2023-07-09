Встречаемся и первым делом отправляемся в Майхинское винодельческое хозяйство. Прогуляемся по виноградникам и поместью, вы попробуете местные напитки и сможете приобрести дикие и садовые ягоды, орехи, кедровое масло, мёд и многое другое.

После обеда в этническом русском кафе едем на мыс Гембачева, рядом с которым находится бухта Анна — популярное место пляжного отдыха в Приморье. Вы подышите солёным воздухом, полюбуетесь морской панорамой. Затем спустимся на берег, чтобы искупаться и расслабиться на пляже.

В 16:00 приедем в туристический комплекс и разместимся в доме вблизи пляжа с золотистым песком. У вас будет время, чтобы отдохнуть на шезлонгах у бассейна, прогуляться вдоль моря, посидеть в беседке или на террасе дома. Вечером для вас будет натоплена русская баня — настоящее блаженство. Завершить день можно в уютном кафе комплекса или за дружным застольем. А засыпать вы будете под шум волн и пение птиц.