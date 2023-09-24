июн
июн
июн
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Отдых
Прибытие во Владивосток.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за доп. плату.
Размещение в гостинице.
Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00 часов.
Свободное время.
Отдых.
Гастрономическая экскурсия. Мастер-класс по разделыванию моллюсков и дегустация морепродуктов. Обзорная экскурсия по Владивостоку
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Посадка в автобус, выезд на гастрономическую экскурсию.
Рассказ о морепродуктах.
Мастер-класс по разделыванию моллюсков.
Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа (меню дегустации может корректироваться по наличию свежих морепродуктов).
За дополнительную плату обед, выбор по меню кафе.
После обеда обзорная экскурсия по Владивостоку.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.
Возвращение в центр города.
Экскурсия по Сафари-парку
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.
В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
- Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
- Парк хищных зверей и птиц.
В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Прибытие во Владивосток к 16 часам.
За дополнительную плату: посещение парка львов. Стоимость входного билета: взрослые — 400 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб. Стоимость билетов может корректироваться в течение сезона.
Экскурсия на остров Русский
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00-14:00 Экскурсия на остров Русский.
Вас ждут Золотой и Русский мост, природа, море, видовые площадки, история.
По окончании экскурсии возможно посещение Университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение океанариума на острове Русский в бухте Житкова.
Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел. + стоимость билета).
Океанариум работает до 20:00.
Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Морская экскурсия - Три острова
Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор группы.
Морская экскурсия — Три острова.
Маршрут: Корабельная набережная — остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда — Корабельная набережная.
Выход в море на быстроходном катере.
Морская прогулка, в пути около 1,5 часов.
Высадка на необитаемые острова архипелага Императрицы Евгении. Пешеходная прогулка по островам Желтухина и Пахтусова занимает 40-60 минут на каждом.
Продолжительный отдых и купание запланирован на острове Рикорда.
На необитаемых островах нет пирса, высаживаемся на необорудованный берег, спуск по крутому трапу-лестнице.
Обед-пикник.
К 19:00 часам – доставка катером во Владивосток.
Во избежание воздействия ультрафиолетового излучения (солнечного удара), используйте средства индивидуальной защиты: крема, одежду, закрывающую тело, руки, ноги, солнцезащитные очки, рекомендуется иметь лёгкий головной убор. В жаркий день возьмите с собой на экскурсию запас питьевой воды. Обязательно с собой воду (не менее 1 л) на весь день!
Поселок Хасан. Экскурсия на три границы
Выселение из номера во Владивостоке.
Основной багаж оставляем в камере хранения при гостинице.
Завтрак рекомендуем заранее запросить в гостинице на вынос в ланч-боксе из-за раннего выезда.
Сбор группы в центральной части города.
Доставка в пос. Хасан (в пути не менее 280 км в одну сторону), к месту, где сходятся три границы — России, Китая и Северной Кореи.
В прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы, через который идёт сообщение с Северной Кореей, памятный знак трёх границ, река Туманная.
Обед-пикник.
Отдых у моря, купание.
По окончании экскурсии размещение в гостинице в Хасанском районе.
Провинциальная гостиница без звёзд, санузел в каждом номере.
Номера на 3-5 этажах, лифта нет!
Ужин в кафе гостиницы за дополнительную плату.
Внимание! На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
Заповедный остров Фуругельма
Завтрак в гостинице.
Посадка в микроавтобус/автобус, доставка в пос. Посьет Хасанского района (в пути 70 км в одну сторону).
Посадка в быстроходный прогулочный катер.
В течение часа доставка на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России.
Пешеходная экскурсия по острову занимает до 2,5 часов.
Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.
Обед-пикник, отдых на берегу моря.
Доставка катером в пос. Посьет, в пути ориентировочно 1 час.
Возвращение в гостиницу в Хасанском районе.
Ужин в кафе гостиницы за дополнительную плату.
Дальневосточный морской заповедник
Завтрак в гостинице.
Посадка в быстроходный катер.
Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника (около 2 часов): острова Антипенко и Сибирякова, с остановкой на кекуре Колонна, недалеко от лежбища тюленей ларга.
Вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново.
Мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».
Высадка на берег в заповедной бухте.
Обед-пикник.
Отдых на берегу, купание.
Посадка в катер, доставка в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.
Ночь в гостинице в Хасанском районе.
Ужин в кафе гостиницы за дополнительную плату.
Полуостров Гамова
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выселение из гостиницы.
Посадка во внедорожник, доставка на полуостров Гамова (в пути не менее 60 км в одну сторону).
Красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье.
Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.
Посещение побережья заповедных бухт, отдых на берегу моря, обед-пикник.
Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами.
Вечером возвращение во Владивосток около 22:00.
Заселение в гостиницу Владивостока.
Отъезд
Завтрак.
Выселение из гостиницы самостоятельно.
Освобождение номеров до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание во Владивостоке и в Хасанском районе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостиница во Владивостоке
|Действие цены
|2-местный номер
|3-местый номер
|1-местный номер
Мини-отель
1-2-местный номер TWIN
16 – 29 июня
106 200
—
133 200
30 июня – 27 июля
114 600
—
150 000
28 июля – 24 сентября
115 800
—
152 550
«Моряк» 2*
стандартный номер
3-местное в семейном номере
16 – 29 июня
109 950
106 600
133 000
30 июня – 24 сентября
113 850
112 600
136 100
«Экватор» 3*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
16 июня – 27 июля
117 100
111 350
145 000
28 июля – 24 августа,
123 000
113 900
155 100
«Версаль» 3*
стандартный номер первой категории
16 июня – 27 июля
116 550
—
143 200
28 июля – 24 августа
123 750
—
154 000
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
16 – 29 июня 2024
120 000
119 200
142 500
30 июня – 31 августа,
128 000
127 300
155 900
Выбор отеля возможен только в гостинице Владивостока на 6 ночей. В Хасанском районе размещение без выбора, 3 ночи в гостинице без звезд (санузел в номере).
Стоимость тура на 1 человека без гостиницы во Владивостоке:
- 94 050 руб. с человека при 2-местном размещении в Хасанском районе (3 ночи);
- 106 600 руб. с человека при 1-местном размещении в Хасанском районе (3 ночи);
- 91 400 руб. с человека при 3-местном размещении в Хасанском районе (3 ночи).
Подселения нет. Если вы путешествуете один (одна), то необходимо бронировать одноместное размещение.
Варианты проживания
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» расположена в деловом центре города Владивостока (в районе кинотеатра «Океан», рядом с памятником адмиралу Макарову) в 5 минутах ходьбы от набережной Амурского залива.
Преимущества гостиницы:
- гости высоко оценивают уровень сервиса в гостинице;
- обновленные номера - в 2017г. проведен ремонт 91 номера категории «люкс» и «первой категории»;
- по отзывам путешественников, у гостиницы отличное расположение в центре города и на берегу Японского моря;
- в шаговой доступности: бизнес-центры, администрация края, рестораны, кинотеатры, музеи, набережная.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Азимут Отель Владивосток
Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт. Город находится в конце Транссибирского шоссе.
Это любимая часть города Владивосток среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Гостиница «Моряк»
Отель «Моряк» располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания. Также предоставляется постельное белье.
В снэк-баре можно приобрести закуски или напитки. Рядом имеется кафе и ресторан, где можно пообедать или поужинать.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 215 кв. фут., а также конференц-зал. Трансфер из аэропорта и обратно (предоставляется по запросу) предоставляется за дополнительную плату, на территории отеля есть бесплатная самостоятельная парковка.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала 500 м, а до аэропорта около 38 км езды.
Гостиница «Версаль»
Мини-отель
Мини-отель — один из маленьких отельчиков в центре города, на 5–7 номеров. С удобствами в номере. Континентальный завтрак в ланч-боксе.
Гостиница «Паллада»
Гостиница «Паллада», без звёзд. Находится в посёлке Славянка, в 190 км от г. Владивостока. Шестиэтажное панельное здание, рассчитанное на размещение 40 человек. Лифта – нет, номера для проживания с 3 по 6 этажи. Диспенсеры для питьевой воды на каждом этаже. Кондиционеры не во всех номерах, заранее не гарантируются.
Стандартный 2-местный номер – две одно-полутороспальные кровати, большое окно, 2 тумбочки, 2 кресла + журнальный столик, ТВ, холодильник мини-бар, шкаф, письменный стол, совмещенные душ, туалет, умывальник.
На полу – ковровое покрытие. Смена постельного белья каждые три дня, ежедневная уборка номера и смена полотенец. Каждый номер укомплектован индивидуальным набором – тапочки, зубная щетка, мыло, шампунь. На первом этаже кафе, завтрак входит в стоимость номера.
Возможна замена гостиницы на равноценную в Хасанском районе!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Хасанском районе (3 ночи)
- Проживание в выбранном отеле Владивостока (6 ночей), при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе: завтрак, со второго дня проживания5 обедов-пикников с 5 по 9-й день
- Завтрак, со второго дня проживания
- 5 обедов-пикников с 5 по 9-й день
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Трансфер аэропорт - отель - 2 500 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
- Трансфер отель - аэропорт - 2 000 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
- Проживание во Владивостоке, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки во Владивостоке, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии: обед из морепродуктовпосещение парка львов, стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) - 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. (цена может корректироваться) Приморский Океанариум, покупка с помощью турфирмы - сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел + стоимость билета
- Обед из морепродуктов
- Посещение парка львов, стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) - 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. (цена может корректироваться)
- Взрослые (с 14 лет) - 400 руб
- Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. (цена может корректироваться)
- Приморский Океанариум, покупка с помощью турфирмы - сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел + стоимость билета
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
- одежда и обувь должны быть разношены, не новые;
- дождевик;
- сменная одежда, которую оденете после маршрута (ее можно оставить в автобусе);
- плащ от дождя/морских брызг;
- кроссовки или туристические ботинки для походов;
- сменную обувь и носки на случай промокших ног;
- принадлежности для личной гигиены;
- индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
- репелленты от клещей и мошек;
- солнцезащитные средства;
- купальник, тапочки и маленькое полотенце.
Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. Обувь – лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем хороший плащ. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
Для экскурсий по экологическим тропам заповедника специального снаряжения не требуется, но необходимы удобная для походов одежда и обувь, головной убор. Для защиты от клещей — брюки и футболка с длинным рукавом, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.
В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц - ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый - сентябрь (+20,0°C).
Ограничения на въезд в приграничную зону
На маршрут по Хасанскому району допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
Какие особенности тура?
Ваш тур – конструктор.
Он состоит из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонован по удобной транспортной схеме и проживанию.
Это значит, что у вас не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день.
На экскурсиях по городу Владивостоку вы можете быть в составе группы 40 человек, на природных приключенческих турах – 3-30 человек.
Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату персонального турлидера.
Но это обстоятельство возлагает на участников ответственность за своё путешествие.
Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям.
Всю необходимую контактную информацию мы сообщаем за 1 день по СМС или WhatsApp.
Оповещения поступают по каждому экскурсионному дню!
Что не понятно – спрашивайте! Вы можете быть уверены, что мы не забудем про вас.
Возрастное ограничение: туристы от 10 до 60 лет.
Важно! Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
В случае штормового предупреждения, неблагоприятных метеоусловий турфирма имеет право изменить экскурсионную программу в одностороннем порядке. Если по метеоусловиям морская экскурсия в Морской заповедник не состоится, то турфирма предлагает сухопутную экскурсию, либо свободный день при гостинице в Хасанском районе.
Внимание! Наш тур является приключенческим!
Это значит, что программа может меняться в зависимости от обстоятельств – погоды, ветра, тумана, аварийной обстановки на дороге, растягиваться по времени из-за качества дорог и т. п.
Это связано, прежде всего, с тем, что мы значительно удаляемся от Владивостока на большие расстояния, более 4 часов в пути в одну сторону, одна треть дорог грунтовые.
Именно поэтому мы не рекомендуем вам на данный маршрут брать с собой детей до 10 лет.
По туру планируются маршруты к чистому, красивому морю. Но пляжи не оборудованы! Нет туалетов, переодевалок, кафе и магазинов. Все берем с собой – подстилку полежать, полотенце или пончо, шляпу, крем от загара, воду, обед-пикник. Не берите много.
Посещение заповедных территорий так же имеют свои особенности – требуют оформления разрешительных документов, очередности и другие особенности.
По возвращении туристов во Владивостоке высаживают в центре города, у площади борцов революции.
Сбора и развоза по отелям – нет!
Если мы прибываем поздно – вам необходимо будет позаботиться о том, чтобы вас встретили или вызвать такси.
Какие особенности поездки в Хасанский район?
Хасанский район расположен удаленно от Владивостока. В зависимости от посещаемых объектов, дорога из Владивостока может составлять более 4-х часов в одну сторону. В пути планируются технические и фото остановки. Сами дороги не лучшего качества, асфальт с неровностями, ямами, вздутиями. Часть дороги с грунтовым пыльным покрытием. Комфортабельный транспорт на данное направление не едет, поэтому используется доступный, туристического класса – 20-местные автобусы, 6-14-местные микроавтобусы, авто повышенной проходимости, кондиционер в транспорте может отсутствовать.
При поездке в Хасанский район (пятница-понедельник) на маршруте используются микроавтобусы/автобусы/авто, где нет отдельного багажного отделения и специальных мест для большого багажа!
Берём только самое необходимое в небольшом рюкзачке или в небольшой сумке!
Ваш основной чемодан (или рюкзак объемом от 35 л) необходимо заранее оставить в камере хранения во Владивостоке при гостинице или воспользоваться камерой хранения на Ж/Д вокзале.
Для передвижения по маршруту требуется удобная, не стесняющая движений одежда.
Для отдыха на берегу: кепка, крем от загара, купальник, подстилка или коврик, тапочки для купания.
Во время пешеходной экскурсии обязательно наличие удобной обуви с протектором (кроссовки).
Рекомендуется иметь дождевик, на случай дождливой погоды или для защиты от брызг на морской прогулке.
Быстроходный катер рассчитан на группу до 12 человек.
Катер от ветра не закрыт.
Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик!
На катере обязательно надевать спасательный жилет!
Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа - крутой нос, подаем руку, помогаем друг другу.
Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины.
При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать.
В Морском заповеднике нет пирсов, поэтому высадка туристов будет происходить в мелкое море.
Для высадки/посадки снимается обувь, подкатываются до колена штаны.
Для пешей прогулки лучше кроссовки, для купания в море – сланцы или тапочки для купания.
Рекомендуем хороший плащ не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
Как организовано питание?
Обед-пикник включен по программе с четверга по понедельник.
Перекус в ланч-боксах, в индивидуальных упаковках или альтернативный вариант. Без выбора по меню.
Если вам требуется специальное питание (вегетарианское, диетическое и т. п.), то просим сообщать об этом при бронировании тура, чтобы мы исключили для вас обед-пикник из программы.
В этом случае – организация перекуса полностью ваша.
В пятницу – ранний выезд.
Ранний завтрак в гостинице рекомендуем заказать заранее (его можно взять с собой).
Если экскурсия на целый день, то каждому необходимо иметь бутылку с водой, не менее 1-го литра на каждого человека на день!
РЕКОМЕНДУЕМ: на каждый день захватить с собой на маршрут перекус - конфеты, сухофрукты (курага, чернослив), шоколад, питьевую воду, лучше термос с чаем, овощи, фрукты и т. п., мусорный пакет.
Не брать много, не брать скоропортящихся продуктов!
На маршруте нет кафе.
В гостинице, где вы живете в Хасанском районе (пятница-понедельник) - есть кафе.
В поселке, где расположена ваша гостиница (в Хасанском районе), есть магазины и рынок, можно купить нескоропортящиеся продукты, для дополнительного перекуса в пути.
С осторожностью отнеситесь к новым продуктам.
Не экспериментируйте на маршруте.
Попробуйте новый продукт в кафе или ресторане в небольшом количестве.
В Хасанском районе вы ужинаете в гостинице, заказ по меню и оплата самостоятельно.
Завтраки включены в стоимость проживания в гостинце в Хасанском районе.
Обеды-пикники с четверга по понедельник вам предоставит турлидер на маршруте.
Какие условия размещения в туре?
Вы можете выбрать тариф с размещением во Владивостоке и без. В оба тарифа включено проживание в Хасанском районе.
Инструктаж по технике безопасности
- Одежда и обувь туриста должны быть удобными, соответствовать сезону и погоде и не стеснять движений. Категорически запрещается ношение открытой, не фиксирующей ступню, обуви, обуви на каблуке.
- Если у туристов имеются дорогие предметы, документы, нахождение которых на маршруте не обязательно, то рекомендуется оставить их дома. Организаторы тура не несут ответственность за сохранность ваших вещей. Если вы берете на маршрут дорогостоящую фото-видеоаппаратуру — позаботьтесь о непромокаемой, небьющейся упаковке!
- Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не рекомендуется пить воду из открытых водоёмов.
- В траве и на скалах встречаются змеи. Поэтому будьте внимательны, не ходите по траве босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. Помните — она у себя дома, а Вы у неё в гостях. В случае укуса, немедленно обратитесь к руководителю.
- Нельзя пробовать на вкус какие-либо грибы, растения и их плоды.
- Помните, что вы идёте на маршрут в группе. Вы — команда! Здесь один за всех и все за одного! Помогите слабому, проявите терпение, будьте сильным! Думайте о своем здоровье прежде, чем решиться на необдуманный шаг. Ваши действия (травмы) могут нарушить планы всей группы!
- Обращаем внимание, что туристы должны иметь среднюю физическую подготовку для избранного маршрута. Она обеспечивает уверенное прохождение маршрута. Распределяйте силы на переходах, отдыхайте на привалах, рационально передвигайтесь, ориентируйтесь на местности, выбирайте оптимальный путь, осуществляйте страховку и самостраховку.
- Запрещается находиться в алкогольном и наркотическом опьянении. В противном случае турист снимается с маршрута и лишается права продолжать движение по нему без восстановления материальных затрат.
- Турист должен выполнять распоряжение своего руководителя! Только слаженная группа, выполняющая инструкции, проходит маршрут без происшествий!
- Турист самостоятельно несет полную ответственность за состояние собственного здоровья. Во избежание ситуаций, влекущих ухудшение здоровья, турист обязан заранее уведомить руководителя о хронических и/или специфических заболеваниях, если таковые у него имеются, фобиях, особенностях развития своих или ваших спутников. Обо всём, что может помешать безопасному прохождению маршрута, необходимо сообщить турлидеру/руководителю! В случае ухудшения состояния здоровья или возникновения травм турист обязан своевременно информировать об этом руководителя.
- Во время пешеходной экскурсии по острову запрещается отлучаться от группы. Время посадки в катер (выхода с острова) строго обозначено руководителем группы. Если вы потеряли свою группу, возвращайтесь тем путем, которым вы шли. Позвоните руководителю группы. Все дополнительные затраты по вашим поискам — за ваш же счет!
- В Морском заповеднике запрещено нырять и доставать или трогать морских обитателей! Нельзя собирать камни и ракушки, рвать цветы! Смотрим, слушаем, фотографируем!
Правила поведения во время морских прогулок на катерах
Правила нахождения на борту судна:
- Соблюдение «Правил техники безопасности и поведения на маломерных судах» необходимо для безопасного хождения на них и создания комфортной и дружеской атмосферы на борту судна. Исполнение «Правил техники безопасности и поведения на плавсредствах» является обязательным и безоговорочным для всех.
- Капитан — ответственное лицо, имеющее квалификацию рулевого. Он руководит экипажем судна и отвечает за его и вашу безопасность. Капитан обладает полномочиями по принятию решений на борту руководимого им судна, абсолютно по всем вопросам. Решения капитана обязательны для всех членов экипажа, гостей и выполняются безоговорочно.
- Все находящиеся на судне должны надеть спасательные жилеты. Запрещается снимать спасательный жилет в течение всей морской прогулки.
- Обязательно внимательно осмотрите судно для того, чтобы узнать все выходы для спасения.
- При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо точно выполнять все указания помощников и экипажа судна.
На борту судна категорически запрещается:
- начинать самостоятельную высадку или посадку до полной швартовки судна и без указания экипажа;
- двигаться вдоль борта судна на причал или подниматься с причала на борт корабля не по специальному трапу;
- самостоятельно заходить в служебные помещения и технические помещения;
- самовольно покидать судно, выходить за ограждения судна, нырять с борта и купаться в непосредственной близости от него;
- на ходу и во время стоянки перегибаться через леерное ограждения открытых палуб, сидеть на леерных ограждениях;
- оставлять ребёнка, находящегося на Вашем попечении, без присмотра;
- проносить на борт судна вещи, относящиеся к категории опасных и запрещённых (сжатые газы, едкие вещества, оружие, взрывчатые и горючие вещества, наркотики и т. д.);
- подниматься на борт судна в одежде и обуви, способных загрязнить или повредить имущество других пассажиров или отделку судна и его палубу;
- бросать за борт мусор и любые другие предметы, для сбора мусора на судне имеется мусоросборник;
- самовольно использовать на судне любые световые и пиротехнические средства (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты, лазерные устройства и т. п.);
- находиться на борту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- курить в местах, не отведенных для этого специально.
Если была объявлена массовая эвакуация, следует делать следующее:
- пропустить к спасательным средствам детей и женщин;
- взять с собой только самые необходимые вещи (деньги, документы);
- не спеша опускаться в спас средства
Человек за бортом:
- Чтобы не оказаться за бортом судна, вам необходимо держаться за неподвижные, надежно закреплённые
конструкции. Такие, как: леерные ограждения, леерные стойки, ванты.
- Сидеть следует на одном из бортов, не перемещать центр тяжести за леерные ограждения.
- Если вы оказались в воде, не паникуйте! Ваше отсутствие сразу же заметят и поднимут на борт или члены вашей команды или катер, работающий на дистанции.
- Если вы заметили человека за бортом, незамедлительно сообщите об этом капитану.
Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность. Вдоль берега океаническое течение, опасно заплывать далеко от берега, нельзя плавать на кругах и матрасах! Спасателей нет!
При ознакомлении с обитателями моря, турист по разрешению сотрудника заповедника может зайти в море соблюдая правила:
- не заходить в море разгоряченным, резкое охлаждение может вызвать простуду, судорогу, потерю сознания;
- не заходить в воду в течение часа после приема пищи;
- не заходить в море далее 50 метров от берега;
- не прыгать со скал, не подавать ложные сигналы тревоги.
Какие локации посетим?
Дальневосточный морской заповедник — единственный в России. Расположен на юге Дальнего Востока, свыше 98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц — желтохвостой цапли и малой колпицы. К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. В 2003 году заповедник получил международный статус биосферного резервата.
Экскурсия «Берег поющих сосен» (по акватории):
Экскурсия знакомит с достопримечательностями Восточного района морского заповедника. Во время морской прогулки Вы познакомитесь с геологическими памятниками побережья, представленными скалами, гротами и кекурами. Маршрут экскурсии пролегает между островами Большой Пелис и Матвеева, затем проходит южнее группы островов Де-Ливрона, Гильдебранта и Дурново к мысу Сосновому. Узкие выступы мыса сплошь увенчаны кронами красивейшего представителя третичной флоры — величественной густоцветковой сосны и зарослями рододендрона Шлиппенбаха — одного из самых красиво цветущих кустарников в мире. Перед Вами откроется панорама кекуров Бакланьих — места, где находится самое большое в заливе Петра Великого лежбище тюленей ларга. Вы увидите кекур «Арка» — одну из «визитных карточек» заповедника.
Остров Фуругельма относится к южному району научно-экспериментальной зоны заповедника. Здесь проводятся постоянные научные исследования, связанные с разработкой основ сохранения и восстановления морских и островных сообществ. Кордоны расположены на м. Островок Фальшивый, о. Фуругельма, бух. Пемзовая.
Остров Фуругельма — самый южный остров России. Здесь расположена крупнейшая в мире колония чернохвостой чайки — 30 000 пар! С ней соседствуют поселения очковых чистиков, тонкококлювых кайр, тупиков-носорогов. Остров служит местом отдыха некоторых перелетных птиц, занесенных в Красную книгу, таких как буревестники, орланы, поморники. Во время прогулки вы познакомитесь с реликтовыми растениями, узнаете историю острова и посетите береговую батарею. Вас поразит красота природных ландшафтов и ослепительная прозрачность воды!
Описание активного маршрута на внедорожниках:
Машина едет по лесной дороге, по ходу движения преодолевает различные препятствия (ямы, бугры, броды, сложные участки дороги). Во время движения запрещается высовываться из машины, вставать. В пути предусмотрены технические остановки и остановки в красивых местах для фотографирования. Перед пешеходной частью маршрута внимательно выслушайте инструкции проводника, поправьте всю одежду, упакуйте вещи. Ненужные вещи можно оставить в машине. Группа движется компактно (убегать вперед, отставать, сходить с тропы без предупреждения запрещается).
Какие опасности могут быть на маршруте?
Наш край не опасен! Мы так считаем! Но о чем нужно знать гостям?
Во-первых, если вы планируете, путешествие в уссурийскую тайгу, знайте, у нас есть энцефалитные клещи. Самый опасный период — май–июнь, далее клещи идут на убыль, в августе-октябре их практически нет. Так же клещи обычно не живут на побережье и на островах. Но всегда есть «везучие» туристы, которые находят их везде! Поэтому лучше подготовиться к посещению тайги. Если нет противопоказаний — сделайте прививку от клещевого энцефалита. Но это требование не обязательное — на ваш страх и риск. Как одеться? Ваша одежда должна иметь как можно меньше открытых участков. Футболки с длинными рукавами, брюки, а не шорты. Понизу одежды желательно манжеты или резинка, футболки заправлены в брюки. Одежда гладкая, без начеса и ворса. Брюки можно заправить в носки. Мы не должны дать возможность клещу зацепиться за вашу одежду. Как правило, этот маленький жучок, прежде чем укусить вас 30–40 минут ползает по одежде, ищет «вкусное нежное место». Поэтому в тайге нужно осматриваться каждые 40 минут и снимать клещей с одежды. Куда их девать? Просто сняли и выбросили подальше от себя, в кусты, не в соседа…. На голову повязываем косынку, так чтобы ваши волосы полностью были убраны. Избегайте высокой травы, кустов, передвигайтесь по открытой местности. Очень эффективны репелленты («Reftamid» или другие) главное активное вещество альфаметрин, альфаципометрин. Во Владивостоке можно купить в магазинах косметики или аптеках.
Медуза крестовик. Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе. Главное условие — тёплая вода, водоросли, часто не самое чистое море. Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога — это очень похоже на укус медузы крестовика! Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма — отправляйтесь в медицинское учреждение. Наши врачи знают как помочь. Неприятно, но не смертельно.
Змеи. В траве, на камнях, на тропинках встречаются змеи. Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи — щитомордник. От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.
На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода, турлидера. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида. Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Во время поездки турфирма страхует туристов от несчастного случая в страховой компании «Энергогарант».
Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее на маршруте внезапное, непредвиденное событие, в результате которого наступило расстройство здоровья туриста или его смерть (механические травмы, ожоги, случайные отравления ядовитыми растениями, клещевой энцефалит, утопление и т. п.).
Размер страхового возмещения зависит от диагноза и выражается в процентах от максимального покрытия — 50 000 рублей.
При наступлении несчастного случая турист обращается в ближайшее к месту нахождения медицинское учреждение.
По возвращении к месту постоянного проживания застрахованный обращается в «Энергогарант» и предоставляет следующие документы: заявление, акт о страховом случае подписанный турфирмой, справку из медучреждения.