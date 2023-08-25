Вы побываете на острове Русский, увидите маяк Токаревского и квартал Миллионка, сможете
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах»
Приветствуем вас во Владивостоке!
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00.
15:00–19:00 Экскурсия «На семи ветрах».
Город на семи ветрах — так поэтично называют свой родной город жители Владивостока. Он расположен на высоких приморских сопках, овеваемых ветрами с Тихого океана.
Вы проедете на авто по живописным холмам-сопкам, с которых открываются потрясающие панорамы с дегустацией шоколада от «Приморского кондитера».
Владивосток — город невероятно красивых, завораживающих видов. В солнечную погоду он поражает бездонным голубым небом и красками домов. А ночью — очаровывает своими огнями.
Что может быть прекрасней и романтичней, чем ужин на высоте нескольких сотен метров над уровнем моря?
Сегодня рекомендуем ужин в панорамном ресторане (за дополнительную плату).
Красивый вид на вечерний Владивосток навсегда останется в вашем сердце.
Приятного отдыха!
Гастрономическая экскурсия с морепродуктами. Морская экскурсия по акватории Владивостока
10:00–13:00 Гастрономическая экскурсия с морепродуктами.
Посадка в автобус на центральной площади Владивостока.
Переезд на полуостров Шкота. Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на Амурский залив.
Вам расскажут о морепродуктах Японского моря, покажут, как разделывать моллюсков.
В ходе дегустации вы попробуете живого гребешка, мидии и другие сезонные морепродукты.
К 13:00 возвращение на центральную площадь города.
После обеда морская экскурсия на катере по акватории Владивостока.
Вам откроется великолепный вид на Владивосток с моря!
В программе: бухта Золотой рог, торговый и рыбный порт, Токаревский маяк, пролив Босфор Восточный, вдоль острова Русский, Русский мост.
Продолжительность 1–1,5 часа.
Точное время и место сбора направим за день до экскурсии.
За дополнительную плату: экскурсия в подземелья форта № 7 Владивостокской крепости.
Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня. Пешеходная экскурсия по Миллионке и обед в «чифаньке»
10:00 Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.
Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню — реликтовому растению, успешно сохранившемуся в России только в уссурийской тайге.
Вы сможете посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.
Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.
В старину за один грамм корня платили три грамма золота, поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.
«Русский самовар» — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.
В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.
В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую «самоварную мультиварку», работавшую на дровах.
12:00 Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Миллионке и обед в «чифаньке».
В начале 20 века Владивосток был переполнен иммигрантами из соседних стран, в том числе и из Китая.
Существовал район, где китайцы жили очень компактно. Было их здесь почти миллион, вот почему этот район города стали именовать Миллионкой. Об истории этих мест вы узнаете на экскурсии.
Ну а потом обед в маленьком ресторанчике с поварами-китайцами, вместо вилок — палочки, мангал и китайские шашлычки, меню с оригинальными нарезками и приправами, большие блюда на компанию — салат «Харбинский», «гобажоу», хрустальная лапша, китайское пиво.
Приглашаем и вас в путешествие в мини-Китай!
Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни. Экскурсии за доп. плату
День купания в Японском море и гастрошоппинга.
За дополнительную плату экскурсии:
- 09:00–15:00 Мыс Тобизина;
- 10:00–16:00 Сафари-парк.
Не пропустите вкусный вечер!
19:00–21:00 Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни.
Это настоящий кулинарный клуб, здесь тепло не только от плит, но и от сердец.
Вас ждёт:
- современная оборудованная кухня с рабочими местами на 15 человек;
- шеф-повар, который внимательно и со знанием дела расскажет и покажет, как готовить уникальные продукты;
- все необходимые ингредиенты, вам остается только повторять за шефом;
- узнайте секреты приготовления дальневосточных блюд, чтобы сохранить все ценные свойства и насладиться каждым кусочком;
- и, конечно, не забудем о напитках: вода и чай от «Чаемана Востока».
Для ценителей – дегустация вин за дополнительную плату.
Какие бывают мастер-классы: «Море-тайга», «Легенды дальневосточной кухни», «Таёжный ужин», «Морские водоросли: азиатские истории», «Палтус-туса», «Давай краба», «Гребешок от и до», «Трубач зовет», «Командроский кальмар», «Ночь пожирателей устриц», «Японский стритфуд» и другие.
Творческая атмосфера, яркие эмоции и новые гастрономические впечатления — запомнятся надолго!
Экскурсия на «Мореферму» и отдых у моря
Вперед к морским приключениям!
10:30–18:00 Экскурсия на «Мореферму» и отдых у моря.
10:30 Сбор группы на центральной площади, доставка на автобусе через Русский мост на самый русский остров Русский в бухту Воевода.
12:00–13:00 Погружение в мир морской фермы «Дальстам».
На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами производства – от высадки спата и мальков до упаковки.
Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Все эти трепанги выращены в 14 экспериментальных бассейнах, а мидии растут прямо на «морском огороде» неподалеку от берега.
Экскурсию по ферме проводит морской технолог.
Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле. Здесь и лаборатория по выращиванию кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России.
Вы увидите и сможете потрогать взрослых гребешков, устриц, трепанга, краба. Можно приобрести продукцию морефермы.
13:00 Вас ждет дегустационный обед с морским акцентом.
Гребешок, устрицы, уха, плов с морепродуктами, мидии в чесночном соусе – вот что можно назвать морским праздником живота!
14:00 Переезд в бухту Ахлестышева. Пора отдохнуть на берегу и окунуться в волны моря.
К 18:00 возвращаемся во Владивосток на автобусе, полные впечатлений и зарядом энергии от морских приключений!
По вашему желанию мы можем заменить отдых на берегу моря на посещение Океанариума.
Вы можете самостоятельно посетить экспозиции Приморского океанариума. Стоимость входных билетов: от 1200 руб., скидки для детей до 14 лет и пенсионеров при предоставлении документов.
Возвращение домой
Завтрак.
Отведите время на шопинг в местных лавках, чтобы привезти сувениры и вкусные морские деликатесы для ваших близких. Дайте им кусочек вашего приключения и заставьте задуматься: «А почему я не поехал вместе с ними?»
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Надеемся, что это не последний раз, когда вы решите заново окунуться в морскую атмосферу Владивостока!
Проживание
В туре доступен вариант с проживанием и без проживания.
Стоимость тура без проживания и завтраков во Владивостоке – 57 000 руб. /чел.
В стоимость тура без проживания входит: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, обеды и дегустации по программе.
Для заездов в июле и августе ограниченное количество мест в гостиницах Владивостока, наличие номеров под запрос (уточняйте при бронировании).
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
Действие цены
Двухместный номер
Трёхместный номер
Одноместный номер
Мини-отель
одно-двухместный номер TWIN
(без завтрака)
|20 – 31 мая
|80 300
–
|96 900
|3 – 30 июня
|90 500
–
|112 200
1 июля – 24 августа,
9 сентября – 19 октября
|99 200
|–
|129 600
«Экватор» 3*
стандартный номер
трёхместное в номере Джуниор Сюит
20 – 31 мая,
14 – 19 октября
|83 100
|82 000
|99 500
|3 июня – 28 июля
|97 000
|94 800
|120 900
|29 июля – 24 августа
|102 650
|96 300
|133 900
|16 сентября – 12 октября
|94 600
|87 450
|117 950
AZIMUT отель Владивосток 4*
номер SMART Стандарт
трёхместное в номере SMART Люкс
20 мая – 30 июня,
7 – 19 октября
|96 150
|103 750
|110 150
|1 июля – 24 августа
|110 000
|116 550
|133 900
|16 – 28 сентября
|102 400
|107 950
|122 700
Варианты проживания
Гостиница «Экватор» 3
Гостиница «Экватор» расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря.
К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.
Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов. Все они подойдут для проведения важных переговоров, совещаний и собеседований.
В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову. Расстояние до аэропорта составляет примерно 38 километров.
Отель «AZIMUT отель Владивосток 4*»
«АЗИМУТ Отель Владивосток» (AZIMUT Hotel Vladivostok) располагается в центре города.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.
Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.
В отеле созданы все условия для делового общения. Просторные конференц-залы «Владивосток», «Берлин», «Москва» и «Санкт-Петербург» отлично подходят для проведения семинаров, презентаций, форумов, конференций, совещаний. Все помещения оборудованы необходимой мультимедийной техникой.
В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта — 51 км.
Мини-отель
Проживание в мини-отеле в центральной части города, санузел в номере.
Категория: без звезд.
Завтрак не предоставляется, самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле с завтраком со второго дня проживания (кроме мини-отеля) - при выборе тарифа с проживанием
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура, в том числе обеды и дегустации по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Проживание и завтраки при выборе тарифа без проживания
- Трансфер аэропорт - отель - 2700 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
- Трансфер отель - аэропорт - 2200 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные ночи проживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка от несчастного случая?
Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.