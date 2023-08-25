Вкусный Владивосток

Приглашаем вас во Владивосток — «гастрономическую столицу» Дальнего Востока. Вас ждет невероятное количество разнообразных деликатесов, поездок и топовых локаций.

Вы побываете на острове Русский, увидите маяк Токаревского и квартал Миллионка, сможете
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устроить себе увлекательный гастрошоппинг и даже станете участником экскурсии на мореферму.

Дегустируйте, наслаждайтесь, купайтесь в море и гуляйте по Владивостоку! Стоимость тура без проживания – 57 000 руб. /чел.Стоимость тура с проживанием – от 80 300 руб. /чел.

5
3 отзыва
Вкусный Владивосток
Вкусный Владивосток
Вкусный Владивосток
Ближайшие даты:
20
мая27
мая3
июн10
июн17
июн24
июн1
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах»

Приветствуем вас во Владивостоке!

Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.

Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00.

15:00–19:00 Экскурсия «На семи ветрах».

Город на семи ветрах — так поэтично называют свой родной город жители Владивостока. Он расположен на высоких приморских сопках, овеваемых ветрами с Тихого океана.

Вы проедете на авто по живописным холмам-сопкам, с которых открываются потрясающие панорамы с дегустацией шоколада от «Приморского кондитера».

Владивосток — город невероятно красивых, завораживающих видов. В солнечную погоду он поражает бездонным голубым небом и красками домов. А ночью — очаровывает своими огнями.

Что может быть прекрасней и романтичней, чем ужин на высоте нескольких сотен метров над уровнем моря?

Сегодня рекомендуем ужин в панорамном ресторане (за дополнительную плату).

Красивый вид на вечерний Владивосток навсегда останется в вашем сердце.

Приятного отдыха!

Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах»Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах»Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах»Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах»Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах»Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах»Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах»Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах»
2 день

Гастрономическая экскурсия с морепродуктами. Морская экскурсия по акватории Владивостока

10:00–13:00 Гастрономическая экскурсия с морепродуктами.

Посадка в автобус на центральной площади Владивостока.

Переезд на полуостров Шкота. Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на Амурский залив.

Вам расскажут о морепродуктах Японского моря, покажут, как разделывать моллюсков.

В ходе дегустации вы попробуете живого гребешка, мидии и другие сезонные морепродукты.

К 13:00 возвращение на центральную площадь города.

После обеда морская экскурсия на катере по акватории Владивостока.

Вам откроется великолепный вид на Владивосток с моря!

В программе: бухта Золотой рог, торговый и рыбный порт, Токаревский маяк, пролив Босфор Восточный, вдоль острова Русский, Русский мост.

Продолжительность 1–1,5 часа.

Точное время и место сбора направим за день до экскурсии.

За дополнительную плату: экскурсия в подземелья форта № 7 Владивостокской крепости.

Гастрономическая экскурсия с морепродуктами. Морская экскурсия по акватории ВладивостокаГастрономическая экскурсия с морепродуктами. Морская экскурсия по акватории ВладивостокаГастрономическая экскурсия с морепродуктами. Морская экскурсия по акватории ВладивостокаГастрономическая экскурсия с морепродуктами. Морская экскурсия по акватории ВладивостокаГастрономическая экскурсия с морепродуктами. Морская экскурсия по акватории ВладивостокаГастрономическая экскурсия с морепродуктами. Морская экскурсия по акватории ВладивостокаГастрономическая экскурсия с морепродуктами. Морская экскурсия по акватории Владивостока
3 день

Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня. Пешеходная экскурсия по Миллионке и обед в «чифаньке»

10:00 Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.

Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню — реликтовому растению, успешно сохранившемуся в России только в уссурийской тайге.

Вы сможете посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.

Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.

В старину за один грамм корня платили три грамма золота, поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.

«Русский самовар» — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.

В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.

В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую «самоварную мультиварку», работавшую на дровах.

12:00 Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Миллионке и обед в «чифаньке».

В начале 20 века Владивосток был переполнен иммигрантами из соседних стран, в том числе и из Китая.

Существовал район, где китайцы жили очень компактно. Было их здесь почти миллион, вот почему этот район города стали именовать Миллионкой. Об истории этих мест вы узнаете на экскурсии.

Ну а потом обед в маленьком ресторанчике с поварами-китайцами, вместо вилок — палочки, мангал и китайские шашлычки, меню с оригинальными нарезками и приправами, большие блюда на компанию — салат «Харбинский», «гобажоу», хрустальная лапша, китайское пиво.

Приглашаем и вас в путешествие в мини-Китай!

Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня. Пешеходная экскурсия по Миллионке и обед в «чифаньке»Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня. Пешеходная экскурсия по Миллионке и обед в «чифаньке»Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня. Пешеходная экскурсия по Миллионке и обед в «чифаньке»Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня. Пешеходная экскурсия по Миллионке и обед в «чифаньке»Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня. Пешеходная экскурсия по Миллионке и обед в «чифаньке»Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня. Пешеходная экскурсия по Миллионке и обед в «чифаньке»
4 день

Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни. Экскурсии за доп. плату

День купания в Японском море и гастрошоппинга.

За дополнительную плату экскурсии:

  • 09:00–15:00 Мыс Тобизина;
  • 10:00–16:00 Сафари-парк.

Не пропустите вкусный вечер!

19:00–21:00 Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни.

Это настоящий кулинарный клуб, здесь тепло не только от плит, но и от сердец.

Вас ждёт:

  • современная оборудованная кухня с рабочими местами на 15 человек;
  • шеф-повар, который внимательно и со знанием дела расскажет и покажет, как готовить уникальные продукты;
  • все необходимые ингредиенты, вам остается только повторять за шефом;
  • узнайте секреты приготовления дальневосточных блюд, чтобы сохранить все ценные свойства и насладиться каждым кусочком;
  • и, конечно, не забудем о напитках: вода и чай от «Чаемана Востока».

Для ценителей – дегустация вин за дополнительную плату.

Какие бывают мастер-классы: «Море-тайга», «Легенды дальневосточной кухни», «Таёжный ужин», «Морские водоросли: азиатские истории», «Палтус-туса», «Давай краба», «Гребешок от и до», «Трубач зовет», «Командроский кальмар», «Ночь пожирателей устриц», «Японский стритфуд» и другие.

Творческая атмосфера, яркие эмоции и новые гастрономические впечатления — запомнятся надолго!

Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни. Экскурсии за доп. платуМастер-класс от Школы дальневосточной кухни. Экскурсии за доп. платуМастер-класс от Школы дальневосточной кухни. Экскурсии за доп. платуМастер-класс от Школы дальневосточной кухни. Экскурсии за доп. плату
5 день

Экскурсия на «Мореферму» и отдых у моря

Вперед к морским приключениям!

10:30–18:00 Экскурсия на «Мореферму» и отдых у моря.

10:30 Сбор группы на центральной площади, доставка на автобусе через Русский мост на самый русский остров Русский в бухту Воевода.

12:00–13:00 Погружение в мир морской фермы «Дальстам».

На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами производства – от высадки спата и мальков до упаковки.

Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Все эти трепанги выращены в 14 экспериментальных бассейнах, а мидии растут прямо на «морском огороде» неподалеку от берега.

Экскурсию по ферме проводит морской технолог.

Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле. Здесь и лаборатория по выращиванию кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России.

Вы увидите и сможете потрогать взрослых гребешков, устриц, трепанга, краба. Можно приобрести продукцию морефермы.

13:00 Вас ждет дегустационный обед с морским акцентом.

Гребешок, устрицы, уха, плов с морепродуктами, мидии в чесночном соусе – вот что можно назвать морским праздником живота!

14:00 Переезд в бухту Ахлестышева. Пора отдохнуть на берегу и окунуться в волны моря.

К 18:00 возвращаемся во Владивосток на автобусе, полные впечатлений и зарядом энергии от морских приключений!

По вашему желанию мы можем заменить отдых на берегу моря на посещение Океанариума.

Вы можете самостоятельно посетить экспозиции Приморского океанариума. Стоимость входных билетов: от 1200 руб., скидки для детей до 14 лет и пенсионеров при предоставлении документов.

Экскурсия на «Мореферму» и отдых у моряЭкскурсия на «Мореферму» и отдых у моряЭкскурсия на «Мореферму» и отдых у моряЭкскурсия на «Мореферму» и отдых у моряЭкскурсия на «Мореферму» и отдых у моря
6 день

Возвращение домой

Завтрак.

Отведите время на шопинг в местных лавках, чтобы привезти сувениры и вкусные морские деликатесы для ваших близких. Дайте им кусочек вашего приключения и заставьте задуматься: «А почему я не поехал вместе с ними?»

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Надеемся, что это не последний раз, когда вы решите заново окунуться в морскую атмосферу Владивостока!

Проживание

В туре доступен вариант с проживанием и без проживания.

Стоимость тура без проживания и завтраков во Владивостоке – 57 000 руб. /чел.
В стоимость тура без проживания входит: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, обеды и дегустации по программе.

Для заездов в июле и августе ограниченное количество мест в гостиницах Владивостока, наличие номеров под запрос (уточняйте при бронировании).

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница

Действие цены

Двухместный номер

Трёхместный номер

Одноместный номер

Мини-отель

одно-двухместный номер TWIN

(без завтрака)

20 – 31 мая80 300

96 900
3 – 30 июня90 500

112 200

1 июля – 24 августа,

9 сентября – 19 октября

99 200129 600

«Экватор» 3*

стандартный номер

трёхместное в номере Джуниор Сюит

20 – 31 мая,

14 – 19 октября

83 10082 00099 500
3 июня – 28 июля97 00094 800120 900
29 июля – 24 августа102 65096 300133 900
16 сентября – 12 октября94 60087 450117 950

AZIMUT отель Владивосток 4*

номер SMART Стандарт

трёхместное в номере SMART Люкс

20 мая – 30 июня,

7 – 19 октября

96 150103 750110 150
1 июля – 24 августа110 000116 550133 900
16 – 28 сентября102 400107 950122 700

Варианты проживания

Гостиница «Экватор» 3

5 ночей

Гостиница «Экватор» расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря.

К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.

Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.

Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов. Все они подойдут для проведения важных переговоров, совещаний и собеседований.

В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову. Расстояние до аэропорта составляет примерно 38 километров.

Гостиница «Экватор» 3Гостиница «Экватор» 3Гостиница «Экватор» 3Гостиница «Экватор» 3

Отель «AZIMUT отель Владивосток 4*»

5 ночей

«АЗИМУТ Отель Владивосток» (AZIMUT Hotel Vladivostok) располагается в центре города.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.

Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.

В отеле созданы все условия для делового общения. Просторные конференц-залы «Владивосток», «Берлин», «Москва» и «Санкт-Петербург» отлично подходят для проведения семинаров, презентаций, форумов, конференций, совещаний. Все помещения оборудованы необходимой мультимедийной техникой.

В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта — 51 км.

Отель «AZIMUT отель Владивосток 4*»Отель «AZIMUT отель Владивосток 4*»Отель «AZIMUT отель Владивосток 4*»Отель «AZIMUT отель Владивосток 4*»Отель «AZIMUT отель Владивосток 4*»Отель «AZIMUT отель Владивосток 4*»

Мини-отель

5 ночей

Проживание в мини-отеле в центральной части города, санузел в номере.

Категория: без звезд.

Завтрак не предоставляется, самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле с завтраком со второго дня проживания (кроме мини-отеля) - при выборе тарифа с проживанием
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура, в том числе обеды и дегустации по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Проживание и завтраки при выборе тарифа без проживания
  • Трансфер аэропорт - отель - 2700 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
  • Трансфер отель - аэропорт - 2200 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительные ночи проживания
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
25 авг 2023
Не пожалела ни сколько, хотя волновалась за долгий перелет и за то, что еду одна так далеко. Очень интересные мастер классы от поваров и рестораторов по дальневосточной кухне. Морские прогулки, автобусные и переходные экскурсии. Азимут отель достойное место размещения. Повезло с погодой. Вообщем все на отлично. Спасибо.
Не пожалела ни сколько, хотя волновалась за долгий перелет и за то, что еду одна такНе пожалела ни сколько, хотя волновалась за долгий перелет и за то, что еду одна такНе пожалела ни сколько, хотя волновалась за долгий перелет и за то, что еду одна такНе пожалела ни сколько, хотя волновалась за долгий перелет и за то, что еду одна такНе пожалела ни сколько, хотя волновалась за долгий перелет и за то, что еду одна такНе пожалела ни сколько, хотя волновалась за долгий перелет и за то, что еду одна такНе пожалела ни сколько, хотя волновалась за долгий перелет и за то, что еду одна такНе пожалела ни сколько, хотя волновалась за долгий перелет и за то, что еду одна такНе пожалела ни сколько, хотя волновалась за долгий перелет и за то, что еду одна такНе пожалела ни сколько, хотя волновалась за долгий перелет и за то, что еду одна так
Э
13 янв 2025
Очень продуманная последовательность экскурсий и они достаточно содержательные и информационные, особенно для меня, как человека впервые попавшего во Владивосток. Организаторы очень постарались создать максимум удобств и комфорта, всегда был транспорт в нашем распоряжении и сопровождающий.
Л
11 янв 2025
Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!
Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!

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