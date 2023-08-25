3 день

Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня. Пешеходная экскурсия по Миллионке и обед в «чифаньке»

10:00 Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.

Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню — реликтовому растению, успешно сохранившемуся в России только в уссурийской тайге.

Вы сможете посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.

Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.

В старину за один грамм корня платили три грамма золота, поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.

«Русский самовар» — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.

В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.

В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую «самоварную мультиварку», работавшую на дровах.

12:00 Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Миллионке и обед в «чифаньке».

В начале 20 века Владивосток был переполнен иммигрантами из соседних стран, в том числе и из Китая.

Существовал район, где китайцы жили очень компактно. Было их здесь почти миллион, вот почему этот район города стали именовать Миллионкой. Об истории этих мест вы узнаете на экскурсии.

Ну а потом обед в маленьком ресторанчике с поварами-китайцами, вместо вилок — палочки, мангал и китайские шашлычки, меню с оригинальными нарезками и приправами, большие блюда на компанию — салат «Харбинский», «гобажоу», хрустальная лапша, китайское пиво.

Приглашаем и вас в путешествие в мини-Китай!