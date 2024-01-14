5 день

Национальный парк «Земля леопарда»

Утро встречает нас свежим воздухом и ощущением друзей вокруг.

Отправляемся в экспозиционный зал национального парка «Земля леопарда».

Здесь каждый шаг становится шагом к новым открытиям и приключениям.

«Хранители леопарда» напоминают, что забота о природе — это забота о себе. Чувствуете себя настоящими героями перед «Леопардовой стеной почета»?

Для вас познавательный фильм «Лео 80».

После обеда пешеходная экскурсия «Тропа леопарда», здесь каждый шаг наполнен чудесами природы и историей этого уникального места.

Уссурийская тайга, обилие реликтовых деревьев и лиан, следы диких животных, чистейший воздух.

Завершаем день вкусным ужином в кафе и приятным отдыхом в «Центральной усадьбе».