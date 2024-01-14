Маршрут объединяет две заповедных территории — национальный парк «Земля леопарда» на юге и Сихотэ-Алинский заповедник на севере Приморского края.
июн
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу, размещение.
Обзорная экскурсия по Владивостоку, 3 часа.
Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого
Ранним утром отправляемся в поселок Славянка Хасанского района, где начинаются наши морские приключения.
11:00–13:00 Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории восточного участка Дальневосточного морского заповедника:
- вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново;
- мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».
Выход на берег.
Пешеходная прогулка, отдых на берегу, обед-пикник.
16:00 Посадка в катер, доставка в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.
Доставка в пос. Барабаш.
После дневного приключения нас ждет ужин и комфортабельное размещение в гостинице национального парка «Центральная усадьба».
Остров Фуругельма
С началом нового дня, отправляемся в бухту Западную на остров Фуругельма, южный участок Дальневосточного морского заповедника.
Пешеходная экскурсия по острову в сопровождении сотрудника заповедника.
Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.
Родник «женского здоровья», «дом с привидениями» и многое другое!
Продолжительность экскурсии 2 часа.
Обед-пикник, купание в Японском море.
Доставка катером в пос. Посьет. И далее автобусом в пос. Барбаш.
После дня полного открытий возвращаемся в уют гостиницы для отдыха и ужина.
Полуостров Гамова
После раннего завтрака встречайте захватывающие приключения с. Андреевка, Хасанского района.
Экскурсия по полуострову Гамова, отдых с купанием в море.
Обед-пикник.
Видовые площадки, красивые могильные сосны, в бухтах Морского заповедника.
Передвижение по полуострову на проходимом автобусе-«вахта» или внедорожнике.
Возвращение в пос. Барабаш, ужин в кафе.
Ночевка в гостинице «Центральная усадьба».
Национальный парк «Земля леопарда»
Утро встречает нас свежим воздухом и ощущением друзей вокруг.
Отправляемся в экспозиционный зал национального парка «Земля леопарда».
Здесь каждый шаг становится шагом к новым открытиям и приключениям.
«Хранители леопарда» напоминают, что забота о природе — это забота о себе. Чувствуете себя настоящими героями перед «Леопардовой стеной почета»?
Для вас познавательный фильм «Лео 80».
После обеда пешеходная экскурсия «Тропа леопарда», здесь каждый шаг наполнен чудесами природы и историей этого уникального места.
Уссурийская тайга, обилие реликтовых деревьев и лиан, следы диких животных, чистейший воздух.
Завершаем день вкусным ужином в кафе и приятным отдыхом в «Центральной усадьбе».
Дорога на север Приморья
Ранним утром выезд из гостиницы «Центральная усадьба».
Дорога на север Приморья, в Тернейский район, в пути 700 км, время в пути 12 часов.
Вы проедете через все Приморье, с юга на север!
В пути запланированы остановки — краеведческий музейи вдовая площадка в г. Арсеньеве, мост через реку Уссури, перевал Венюкова через хребет Сихотэ-Алинь, музей Камня в г. Дальнегорске.
Маршрут запланирован с опытным водителем, без путевой информации. Экскурсоводы ждут вас в Тернее.
Вечером прибытие в пос. Терней.
Размещение в гостинице е номерах с удобствами.
Питание в Тернее предоставляется в кафе, которое расположено на 1 этаже гостиницы, где вы проживаете. Питание за доп. плату, недорого.
Экскурсия «Тропа тигров»
Представьте себе: раннее утро, солнечные лучи пробиваются сквозь листву, и вот вы уже на пороге новых приключений!
Сегодня мы отправляем на «Тропу тигра» в Сихотэ-Алинский заповедник.
Вы совершите путешествие в дом полосатого хозяина уссурийской тайги.
Кольцевой пеший маршрут длиной 4,8 км проходит по кедрово-широколиственному лесу и расположен в месте слияния двух красивейших горных рек Майса и Туньша.
Вода в реках такая чистая, что в быстром прозрачном потоке можно увидеть рыб.
Вечером знакомство с современным музеем Сихотэ-Алинского заповедника.
Экскурсия в урочище Голубичное и к озеру Благодатному
Завтрак в гостинице за доп. плату. Обед-пикник с собой.
Экскурсия в урочище Голубичное и к озеру Благодатному (территория Сихотэ-Алинского заповедника).
Экскурсия знакомит с экосистемами заповедника, лагунным озером Голубичным и морским побережьем.
На обширных лугах и на морской террасе можно наблюдать разные виды копытных животных. Встречаются следы крупных и мелких хищников — тигра, медведя, енотовидной собаки, лисицы.
Экологическая тропа идет вдоль лагунного озера Благодатного.
Здесь можно наблюдать птиц и животных уссурийской тайги со смотровых вышек.
В одной половине озера вода соленоватая, в другой пресная.
Время от времени вода промывает канал из озера в море, и рыба из моря большими косяками заходит в озеро. На этом живописном лагунном озере в сезон миграций собирается множество водоплавающих птиц.
Протяженность маршрута 14 км, продолжительность 7 часов.
Маршрут сложный, рассчитан на физически подготовленных экскурсантов.
Возращение в гостиницу, ужин в кафе.
Экскурсия на мыс Северный
Завтрак в гостинице за доп. плату.
Экскурсия на мыс Северный (территория Сихотэ-Алинского заповедника).
Круговой маршрут с выходом на видовую площадку, и возвращением вдоль берега моря.
Наблюдаем следы лесных животных и лежбище тюленя ларга.
Протяженность маршрута – 4,6 км, продолжительность – 3 часа.
В 13:30 выезд в местный аэропорт. Посадка в самолет малой авиации DHC 6-400.
14:50–17:00 Перелет в аэропорт Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу, размещение.
Если по погодным условиям малая авиация не полетит, доставка машиной во Владивосток, в пути 650 км, 10 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Проживание во Владивостоке.
День вкусных ресторанов и сувениров.
Отъезд
Завтрак.
Выезд из гостиницы до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание: 3 ночи в гостинице Владивостока, 4 ночи в гостинице национального парка пос. Барабаш, 3 ночи в гостинице пос. Терней.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Действие цены
|2-местный номер
|1-местный номер
|«Моряк» 2*
стандартный номер
|июнь – сентябрь
|139 700
|168 500
|«Версаль» 3*
стандартный номер,
первая категория
|22 июня – 2 июля,
20 – 30 июля
|141 800
|172 000
|«Экватор» 3*
стандартный номер
|22 июня – 2 июля,
20 – 30 июля
|142 100
|172 900
|17 – 27 августа,
14 – 24 сентября
|145 000
|177 900
|«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт
|июнь – сентябрь
|147 550
|178 400
Выбор размещения возможен только в гостинице Владивостока на 3 ночи.
Варианты проживания
Гостиница «Моряк»
Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Отель «Экватор»
Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Отель «Azimut»
Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Отель «Версаль»
Отель «Версаль» расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.
Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.
Для питания гостей в номерах имеется мини-холодильник. Доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости имеются продуктовые магазины, рестораны и кафе.
Для проведения различных мероприятий оборудован просторный конференц-зал.
За территорией отеля проживающие могут отправиться на пешие прогулки по природным паркам. Неподалеку расположен дельфинарий для посещения всей семьей. Расстояние до международного аэропорта составляет около 450 км, до ж/д вокзала — менее 3 км.
Гостиница «Центральная усадьба»
Гостиница «Центральная усадьба», пос. Барабаш. Двухэтажное современное здание в усадьбе национального парка. В гостинице на 1 этаже есть общая кухня с микроволновой печью, электрической печкой с духовым шкафом, поттером, обеденным столом, набором тарелок, кружек, рюмок, кастрюль и сковородок.
Комфортабельные номера с туалетом, ванной, кондиционером.
Гостиница в пос. Терней
Размещение в номерах с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Проживание (3 ночи в гостинице Владивостока, 4 ночи в гостинице национального парка пос. Барабаш, 3 ночи в гостинице пос. Терней)
- Питание, указанное в программе
- Экскурсии и входные билеты
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не включенное в программу (в Тернее и в дороге)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие заповедники посетим?
Национальный парк «Земля леопарда» знаменит во всем мире благодаря поистине уникальной природе. Находясь на стыке границ трех государств, эта территория обладает самым большим разнообразием видов животных и растений в Северо-Восточной Азии. «Земля леопарда» включает в себя эталонные участки южно-уссурийской тайги, сохранившие реликтовые чернопихтарно-лиановые-широколиственные леса. По видовому разнообразию растений эти места не имеют себе равных на всем Дальнем Востоке. Только здесь можно одновременно увидеть пять видов берез, восемь видов клена, а также немало эндемичных видов растений. 64 вида флоры занесены в Красную Книгу России. Не менее богат животный мир «Земли леопарда». Это место по праву зовется «самой кошачьей» особо охраняемой природной территорией России. Ведь только здесь встречаются сразу четыре вида диких кошек – дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот.
Дальневосточный морской заповедник – первый и единственный в России морской биосферный заповедник, расположенный в западной части Японского моря. Был создан в 1978 г. и охраняет уникальные природные комплексы акватории и островов залива Петра Великого – самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. С 2020 года заповедник входит в состав национального парка «Земля леопарда».
На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц – желтохвостой цапли и малой колпицы. К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. С 2020 года заповедник входит в состав национального парка «Земля леопарда».
Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник — гордость Приморского края. Это самый северный из приморских заповедников, первый природный парк на Дальнем Востоке, включенный в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Первый в России прошедшей сертификацию тигриных местообитаний CA|TS.
В заповеднике обитает 48 видов наземных млекопитающих, как то: амурский тигр, горал, пятнистый олень, бурый и гималайский медведи, кабарга и кабан, изюбрь и лось. А также 390 видов птиц, 9 видов рептилий, 5 видов амфибий, 32 вида пресноводных рыб, 1094 видов растений, в том числе 38 редких и исчезающих (тис, заманиха, рододендрон Фори, башмачок настоящий и другие). Посетив заповедник, туристы смогу узнать все, или почти все, о жизни и повадках диких зверей из первых рук – от ученых, работающих в тайге. Ждем вас на «земле тигра»!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Хочу выразить благодарность гидам.