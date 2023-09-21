Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Пообщаетесь со смотрителем маяка, если повезёт, увидите нерп, прокатитесь на авто по территории Дальневосточного морского заповедника.
Я расскажу увлекательные истории и легенды, вы подышите морским воздухом, отдохнёте на диком безлюдном пляже и отведаете дальневосточную кухню.
мая
мая
июн
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 12 лет.
Проживание. В комфортабельном доме со всеми удобствами, расположенном в 100 метрах от песчаного пляжа с голубой водой неподалеку от села Андреевка. Заселение по плану происходит около 18:00. Размещение — по 2 человека в комнате.
Питание. Не входит в стоимость. Есть всё необходимое для самостоятельного приготовления еды. По пути мы заедем в супермаркет и купим все продукты.
Программа тура по дням
Мысы Черепаха и Пьющий верблюд, маяк Бюссе, Кравцовские водопады
Встречаемся и выезжаем в сторону посёлка Славянка. Рядом с ним много живописных мысов, в частности, мыс Черепаха в бухте Дубовая, названный так за сходство с рептилией гигантского камня, который лежит на самом краю. Остановимся здесь, чтобы полюбоваться скалистым берегом, почувствовать дуновение ветра с моря и сделать фото на память. Отсюда увидим и архипелаг императрицы Евгении, насчитывающий около 100 островов.
Проехав немного дальше, посмотрим ещё на один мыс, формой напоминающий пьющего из моря верблюда. Он так и называется — Пьющий верблюд.
Затем доедем до мыса Брюса, чтобы осмотреть маяк Бюссе на самой высокой точке мыса — почти 70 метров. Скалы, окружающие его, напоминают «Мостовую гигантов» в Северной Ирландии, где снимали эпизоды сериала «Игра престолов».
Пообедаем в кафе в центре Славянки и продолжим осмотр достопримечательностей: посетим пять Кравцовских водопадов и поднимемся на скалу Крепость, с которой видно Славянский порт и стоящие в нём корабли.
Маяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж Астафьева
Сегодня проедем по заповедным бухтам Дальневосточного морского заповедника, основанного для сохранения ценных видов растений и животных — обитателей шельфа Японского моря. Заедем на маяк Гамова на одноименном мысе. Это режимный объект, куда сложно попасть, но специально для нас смотритель маяка проведёт экскурсию. Вы посмотрите на морской горизонт из окон сооружения, осмотрите вещи, накопленные за время существования маяка, среди которых много старинных и антикварных предметов.
После отправимся в живописную бухту Теляковского, мыс которой укрыт могильными соснами, занесёнными в Красную книгу, и пройдем на остров Томящегося сердца. Я расскажу вам легенду о любви, связанную с этим местом.
Заедем на самую южную оборонительную батарею России, где я познакомлю вас с историческим прошлым береговой обороны при СССР и Российской империи.
В конце насыщенного дня побываем на диком заповедном пляже Астафьева с белоснежным песком и бирюзовой водой. Отдохнём и выпьем горячего чая с бутербродами.
Пешая часть за день займёт около 10 км.
Треккинг по бухтам, возвращение во Владивосток
В этот день отправимся в пеший поход по бухтам: Водолазная, Идол, Гротовая, Песчанка. По пути насладимся видами скал, сосен и загадочных гротов. Пройдём по косе до острова Черепа, названного так из-за необычной формы: два зияющих чернотой грота напоминают пустые глазницы.
Поход займёт около 3 часов (4,5 км).
После обеда вернёмся в дом, соберём вещи и поедем во Владивосток.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Сопровождение гидом на всём протяжении тура
Что не входит в цену
- Перелёт во Владивосток и обратно
- Питание (готовим самостоятельно, на кухне)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Насыщенная и продуманная программа, без «воды». 2,5 суток первоклассного джипинг тура!
Отдельное спасибо Андрею за ранее подтверждение дат тура а так же включение прогулки на катере в план тура.
Отдельное спасибо Богдану за практическую часть экскурсий. На его авто мы пробрались по всем сопкам, хотя частенько не верилось что такое возможно.
Ребята однозначно профессионалы своего дела, рекомендую!
Много ходили пешком, ходили вброд к Острову Томящегося Сердца и к Острову Черепа и многое другое. Для путешественников которые выберут этот тур, советую иметь соответствующую обувь и помнить, что бы увидеть много красивых мест, надо много ходить)
На будущее планирую еще тур от этого организатора.