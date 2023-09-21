Всё самое интересное на юге Приморья
Авторский тур во Владивостоке

Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя

5
3 отзыва
За три дня тура вы осмотрите заповедные места и побываете там, где редко бывают путешественники.

Пообщаетесь со смотрителем маяка, если повезёт, увидите нерп, прокатитесь на авто по территории Дальневосточного морского заповедника.

Я расскажу увлекательные истории и легенды, вы подышите морским воздухом, отдохнёте на диком безлюдном пляже и отведаете дальневосточную кухню.
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Ближайшие даты:
13
мая
27
мая
10
июн
24
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 12 лет.

Проживание. В комфортабельном доме со всеми удобствами, расположенном в 100 метрах от песчаного пляжа с голубой водой неподалеку от села Андреевка. Заселение по плану происходит около 18:00. Размещение — по 2 человека в комнате.

Питание. Не входит в стоимость. Есть всё необходимое для самостоятельного приготовления еды. По пути мы заедем в супермаркет и купим все продукты.

Программа тура по дням

1 день

Мысы Черепаха и Пьющий верблюд, маяк Бюссе, Кравцовские водопады

Встречаемся и выезжаем в сторону посёлка Славянка. Рядом с ним много живописных мысов, в частности, мыс Черепаха в бухте Дубовая, названный так за сходство с рептилией гигантского камня, который лежит на самом краю. Остановимся здесь, чтобы полюбоваться скалистым берегом, почувствовать дуновение ветра с моря и сделать фото на память. Отсюда увидим и архипелаг императрицы Евгении, насчитывающий около 100 островов.
Проехав немного дальше, посмотрим ещё на один мыс, формой напоминающий пьющего из моря верблюда. Он так и называется — Пьющий верблюд.
Затем доедем до мыса Брюса, чтобы осмотреть маяк Бюссе на самой высокой точке мыса — почти 70 метров. Скалы, окружающие его, напоминают «Мостовую гигантов» в Северной Ирландии, где снимали эпизоды сериала «Игра престолов».
Пообедаем в кафе в центре Славянки и продолжим осмотр достопримечательностей: посетим пять Кравцовских водопадов и поднимемся на скалу Крепость, с которой видно Славянский порт и стоящие в нём корабли.

Мысы Черепаха и Пьющий верблюд, маяк Бюссе, Кравцовские водопадыМысы Черепаха и Пьющий верблюд, маяк Бюссе, Кравцовские водопадыМысы Черепаха и Пьющий верблюд, маяк Бюссе, Кравцовские водопадыМысы Черепаха и Пьющий верблюд, маяк Бюссе, Кравцовские водопадыМысы Черепаха и Пьющий верблюд, маяк Бюссе, Кравцовские водопадыМысы Черепаха и Пьющий верблюд, маяк Бюссе, Кравцовские водопады
2 день

Маяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж Астафьева

Сегодня проедем по заповедным бухтам Дальневосточного морского заповедника, основанного для сохранения ценных видов растений и животных — обитателей шельфа Японского моря. Заедем на маяк Гамова на одноименном мысе. Это режимный объект, куда сложно попасть, но специально для нас смотритель маяка проведёт экскурсию. Вы посмотрите на морской горизонт из окон сооружения, осмотрите вещи, накопленные за время существования маяка, среди которых много старинных и антикварных предметов.
После отправимся в живописную бухту Теляковского, мыс которой укрыт могильными соснами, занесёнными в Красную книгу, и пройдем на остров Томящегося сердца. Я расскажу вам легенду о любви, связанную с этим местом.
Заедем на самую южную оборонительную батарею России, где я познакомлю вас с историческим прошлым береговой обороны при СССР и Российской империи.
В конце насыщенного дня побываем на диком заповедном пляже Астафьева с белоснежным песком и бирюзовой водой. Отдохнём и выпьем горячего чая с бутербродами.
Пешая часть за день займёт около 10 км.

Маяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж АстафьеваМаяк Гамова, бухта Теляковского, оборонительная батарея, пляж Астафьева
3 день

Треккинг по бухтам, возвращение во Владивосток

В этот день отправимся в пеший поход по бухтам: Водолазная, Идол, Гротовая, Песчанка. По пути насладимся видами скал, сосен и загадочных гротов. Пройдём по косе до острова Черепа, названного так из-за необычной формы: два зияющих чернотой грота напоминают пустые глазницы.
Поход займёт около 3 часов (4,5 км).
После обеда вернёмся в дом, соберём вещи и поедем во Владивосток.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Сопровождение гидом на всём протяжении тура
Что не входит в цену
  • Перелёт во Владивосток и обратно
  • Питание (готовим самостоятельно, на кухне)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гостиницы/апартаментов)
Завершение: Владивосток, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
21 сен 2023
Очень классное путешествие, гид Богдан- опытный и интересный собеседник, рекомендую!
И
16 июля 2023
Отличный тур, для желающих увидеть природу Приморья во всей красе, который превзошёл наши ожидания.

Насыщенная и продуманная программа, без «воды». 2,5 суток первоклассного джипинг тура!

Отдельное спасибо Андрею за ранее подтверждение дат тура а так же включение прогулки на катере в план тура.

Отдельное спасибо Богдану за практическую часть экскурсий. На его авто мы пробрались по всем сопкам, хотя частенько не верилось что такое возможно.

Ребята однозначно профессионалы своего дела, рекомендую!
Ю
27 сен 2022
Была в туре с 19 по 21 сентября 2022. Спасибо организатору за создание такого тура. Отдельное спасибо гиду Богдану, который провел с нами эти замечательные дни. Несмотря на некоторые непредвиденные обстоятельства, и на небольшое несовпадение с описанием программы было очень классно. Остались только положительные эмоции. Мы увидели такие красивые заповедные места, которые даже не описать словами. Просто когда ты видишь эту красоту, в голове не остается вообще никаких мыслей. Время останавливается. Происходит полная перезагрузка.
Много ходили пешком, ходили вброд к Острову Томящегося Сердца и к Острову Черепа и многое другое. Для путешественников которые выберут этот тур, советую иметь соответствующую обувь и помнить, что бы увидеть много красивых мест, надо много ходить)
На будущее планирую еще тур от этого организатора.
Была в туре с 19 по 21 сентября 2022. Спасибо организатору за создание такого тура. ОтдельноеБыла в туре с 19 по 21 сентября 2022. Спасибо организатору за создание такого тура. ОтдельноеБыла в туре с 19 по 21 сентября 2022. Спасибо организатору за создание такого тура. ОтдельноеБыла в туре с 19 по 21 сентября 2022. Спасибо организатору за создание такого тура. Отдельное

Тур входит в следующие категории Владивостока

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