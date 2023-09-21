Возможно участие с детьми с 12 лет.

Проживание. В комфортабельном доме со всеми удобствами, расположенном в 100 метрах от песчаного пляжа с голубой водой неподалеку от села Андреевка. Заселение по плану происходит около 18:00. Размещение — по 2 человека в комнате.

Питание. Не входит в стоимость. Есть всё необходимое для самостоятельного приготовления еды. По пути мы заедем в супермаркет и купим все продукты.