Приглашаю вас в двухдневное увлекательное путешествие по Приморскому краю. Вы откроете для себя множество незабываемых мест и ярких локаций.
Приморский край — это острова и полуострова, богатые редкой флорой и фауной, а также дружелюбным местным населением.
Мы посетим мыс Четырех скал, бухту Дубовую, полуостров Балюзек, залив Владимира и обязательно сделаем много ярких и атмосферным кадров чистой нетронутой природы.
Приморский край — это острова и полуострова, богатые редкой флорой и фауной, а также дружелюбным местным населением.
Мы посетим мыс Четырех скал, бухту Дубовую, полуостров Балюзек, залив Владимира и обязательно сделаем много ярких и атмосферным кадров чистой нетронутой природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что вас ожидает:
- Горно-обогатительный комбинат
- Зеленое озеро
- Искусственный каскад (водосброс)
- Скала, где встретился Арсеньев с Дерсу Узала
- Мыс четырех скал в Ольгинском районе
- Залив Владимира
- Бухта Зеркальное
- Пляжный отдых в бухте Дубовая
Описание тура
Волшебство Тихоокеанского побережьяПриморский край — один из самых экзотических регионов России не только в плане культуры, но и в плане природных достопримечательностей. Здесь сибирская тайга сочетается с тропическими растениями, олени сосуществуют с тиграми, в пресноводных озёрах водится морская рыба. Разнообразие флоры и фауны, чудесные горы, живописные водоемы, загадочные пещеры, великолепные водопады — ничто не оставит равнодушным в этом удивительном краю на границе двух культурных миров. Мы с вами побываем в отдаленных местах на севере края. Здесь находятся невероятно красивые места в Приморье и мы их обязательно посетим в нашем двухдневном туре. В первый день нашего путешествия мы посетим:• Горно-обогатительный комбинат в поселке Кавалерово — это бывшее предприятие по добыче и обогащению полиметаллической руды. Сейчас он заброшен, а во времена СССР производил 30% олова. От него остались озёра, в которых «отмывали» оловянную руду, из-за чего водоёмы стали радиоактивными и приняли едкий зелёный окрас.
- Недалеко от посёлка я покажу вам ещё одно знаковое место — скалу, у которой впервые встретились знаменитый приморский путешественник Арсеньев и его верный проводник Дерсу Узала.
- Далее мы посетим Мыс Четырех скал. Это самое необычное место Ольгинского района, притягивающее путешественников. Огромные кекуры прорезают гладь бирюзового моря, а волны с силой разбиваются о них. Часто туристы при подходе к бухте задаются вопросом: почему скалы всего три? Все просто — мыс, ограничивающий вход в бухту с левой стороны, показывает только три вершины. Но если спуститься на 130 метров, то можно увидеть все четыре части.
- Увидим залив Владимира. В последние несколько лет залив приобретает все большую популярность с точки зрения туризма и отдыха, как жителей Дальнего Востока, так и приезжих. Здесь находятся бесподобные чистые песчаные пляжи, живописная природа, богатые рыбой реки и красивые пейзажи.
- Маяк Балюзек установлен на самой высокой точке мыса Балюзека и ориентировочно построен в 1935-1938 годах. Дальность видимости огня маяка- не менее 22 морских миль. В 1905 году вблизи мыса Балюзек сел на мель крейсер "Изумруд", один из немногих уцелевших в Цусимском сражении. Чтобы не допустить захват крейсера японцами, его команда приняла решение о взрыве корабля. До сих пор его обломки лежат на глубине 8 метров и являются объектом исследования дайверов. Во второй день нашего путешествия вы увидите:• Побережье бухты Зеркальной — одно из самых популярных мест отдыха у жителей Комсомольска, Хабаровска и других регионов Дальнего Востока. Это неудивительно: западная часть Японского моря отличается сравнительно мягким климатом. Прибрежная часть бухты представляет собой песчаный пляж, благодаря небольшой глубине отмели вода сохраняет комфортную температуру в течение всего летнего сезона. Берега бухты представляют собой довольно незначительный изгиб. Восточная часть бухты, ширина которой составляет около 7 км, полностью открыта со стороны моря. Глубина берегового изгиба составляет 2,3 км.
- Бухта Дубовая - уникальное место, которое называют «северным чудом Приморья». Бухта является местом притяжения многих туристов и одним из самых красивых мест Приморского края. Бухта Дубовая имеет небольшие размеры, на ее территории также расположен уютный песчаный пляж, а также мелкая галька. Слева от бухты виднеется мыс Выступ, справа — уникальные кекуры, а в хорошую погоду просматривается даже мыс Южный.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горно-обогатительный комбинат
- Зеленое озеро
- Искусственный каскад (водосброс)
- Скала, где встретился Арсеньев с Дерсу Узала
- Мыс четырех скал в Ольгинском районе
- Залив Владимира
- Бухта Зеркальное
- Пляжный отдых в бухте Дубовая
Что включено
- Гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Проживание в гостинице - 2000/2500руб - двухместное размещение
- Питание - завтрак, обед, ужин, перекусы, вода.
- Иные личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор от места жительства
Завершение: Центральная площадь, Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Небольшая памятка для комфортного путешествия:
- Обувь комфортная, на нескользящей подошве, лучше всего подойдут кроссовки. Одежда по погоде, желательно спортивная головной убор, если потребуется. Небольшой рюкзак для пеших прогулок, дождевик, подушка для путешествий, сменная обувь, купальные принадлежности, средства личной гигиены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Владивостока
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