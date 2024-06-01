Волшебство Тихоокеанского побережья

Недалеко от посёлка я покажу вам ещё одно знаковое место — скалу, у которой впервые встретились знаменитый приморский путешественник Арсеньев и его верный проводник Дерсу Узала.

Далее мы посетим Мыс Четырех скал. Это самое необычное место Ольгинского района, притягивающее путешественников. Огромные кекуры прорезают гладь бирюзового моря, а волны с силой разбиваются о них. Часто туристы при подходе к бухте задаются вопросом: почему скалы всего три? Все просто — мыс, ограничивающий вход в бухту с левой стороны, показывает только три вершины. Но если спуститься на 130 метров, то можно увидеть все четыре части.

Увидим залив Владимира. В последние несколько лет залив приобретает все большую популярность с точки зрения туризма и отдыха, как жителей Дальнего Востока, так и приезжих. Здесь находятся бесподобные чистые песчаные пляжи, живописная природа, богатые рыбой реки и красивые пейзажи.

Маяк Балюзек установлен на самой высокой точке мыса Балюзека и ориентировочно построен в 1935-1938 годах. Дальность видимости огня маяка- не менее 22 морских миль. В 1905 году вблизи мыса Балюзек сел на мель крейсер "Изумруд", один из немногих уцелевших в Цусимском сражении. Чтобы не допустить захват крейсера японцами, его команда приняла решение о взрыве корабля. До сих пор его обломки лежат на глубине 8 метров и являются объектом исследования дайверов. Во второй день нашего путешествия вы увидите:• Побережье бухты Зеркальной — одно из самых популярных мест отдыха у жителей Комсомольска, Хабаровска и других регионов Дальнего Востока. Это неудивительно: западная часть Японского моря отличается сравнительно мягким климатом. Прибрежная часть бухты представляет собой песчаный пляж, благодаря небольшой глубине отмели вода сохраняет комфортную температуру в течение всего летнего сезона. Берега бухты представляют собой довольно незначительный изгиб. Восточная часть бухты, ширина которой составляет около 7 км, полностью открыта со стороны моря. Глубина берегового изгиба составляет 2,3 км.

Бухта Дубовая - уникальное место, которое называют «северным чудом Приморья». Бухта является местом притяжения многих туристов и одним из самых красивых мест Приморского края. Бухта Дубовая имеет небольшие размеры, на ее территории также расположен уютный песчаный пляж, а также мелкая галька. Слева от бухты виднеется мыс Выступ, справа — уникальные кекуры, а в хорошую погоду просматривается даже мыс Южный.

Приморский край — один из самых экзотических регионов России не только в плане культуры, но и в плане природных достопримечательностей. Здесь сибирская тайга сочетается с тропическими растениями, олени сосуществуют с тиграми, в пресноводных озёрах водится морская рыба. Разнообразие флоры и фауны, чудесные горы, живописные водоемы, загадочные пещеры, великолепные водопады — ничто не оставит равнодушным в этом удивительном краю на границе двух культурных миров. Мы с вами побываем в отдаленных местах на севере края. Здесь находятся невероятно красивые места в Приморье и мы их обязательно посетим в нашем двухдневном туре. В первый день нашего путешествия мы посетим:• Горно-обогатительный комбинат в поселке Кавалерово — это бывшее предприятие по добыче и обогащению полиметаллической руды. Сейчас он заброшен, а во времена СССР производил 30% олова. От него остались озёра, в которых «отмывали» оловянную руду, из-за чего водоёмы стали радиоактивными и приняли едкий зелёный окрас.