Полуостров Гамова – туры во Владивостоке

Найдено 4 тура в категории «Полуостров Гамова» во Владивостоке, цены от 22 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900 за человека
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Авторский тур
1 день 10 часов
2 отзыва
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40 000 за всё до 4 чел.
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
Начало: Приморский край, Владивосток
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 139 700 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
🚗 На машине
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
    За 4 года поездок по всей России - тут лучшие гиды! Все экскурсии согласовывались и видоизменялись так, как нам хотелось,
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    в итоге за несколько дней мы побывали в самых разных частях Приморья. Одна экскурсия была, кажется, на пределе сил организаторов - мы очень тронуты. Если бы знали заранее, насколько для вас это будет сложно, то взяли бы вариант полегче - просто на момент обсуждения не знали, что наши запросы превышают разумное. Комфортная машина, отличное вождение! А еще нас на каждой экскурсии вкусно кормили, причем включали в меню местные продукты)))

  • Д
    Дада
    16 июля 2023
    Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
    Продуманный тур, глэмпинг впечатляет. Если бы погода не подкачала, эх)))
  • О
    Ольга
    12 июня 2023
    Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
    Очень благодарна Маше и Косте, нашим экскурсоводам, за организацию и проведение экскурсий! Я заказывала у ребят экскурсию по югу Приморья
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    и осталась довольна! Благодаря вам Владивосток узнали с разных сторон 👍🏻 от встречи в аэропорту до посещения островов! Большое вам спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Полуостров Гамова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
  2. Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
  3. Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
  4. Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Полуостров Гамова" можно забронировать 4 тура от 22 900 до 139 700. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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